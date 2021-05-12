Для чего нужны здания, у которых есть только фасады

"Мы больше не можем ничего ожидать, а когда мы ничего не ожидаем, время кажется, остановилось, все становится глухим и безмолвным", - говорит сам Захари Годрильо-Руа о своём проекте.

Впрочем, можно опустить все эти заумные аллегории и просто посмотреть на необычные картинки.