FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 106 постов • 18 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
Для чего нужны здания, у которых есть только фасады

Для чего нужны здания, у которых есть только фасады (25 фото)

Автор:
12 мая 2021 09:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   дом   здание   удивительно   фасад   
359
25

Представьте, что вы приехали в незнакомую местность или даже город, гуляете там и видите вместо зданий только фасады домов.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: в мире   дом   здание   удивительно   фасад   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Kvadro 41 минуту назад
вот, что значит - некуда деньги девать ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
281
робт 3 минуты назад
для тупых комментаторов - это фотограф-фотожопщик а не "дома такие"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
26121991 38 минут назад
Везёт им с ветрами, что до сих пор никого не накрыло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Васильевна 39 минут назад
А это не опасно? Очень сильный ветер, и когда нибудь этот фасад упадет, не?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бюджетная Tesla станет существенно доступной благодаря технологии, купленной Маском за 3 доллара (2 фото) Бюджетная Tesla станет существенно доступной благодаря технологии, купленной Маском за 3 доллара... Живая труба на пляже Живая труба на пляже Мужчина из-за нелепой случайности купил только половину дома Мужчина из-за нелепой случайности купил только половину дома Дом между скалами Дом между скалами Пара переехала в первый напечатанный на 3D-принтере дом Пара переехала в первый напечатанный на 3D-принтере дом Опасная, но завораживающая красота плесени Опасная, но завораживающая красота плесени
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

818098



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Одна простая вещь и миллионы ее братьев: удивительные коллекции
0
21
Одна простая вещь и миллионы ее братьев: удивительные коллекции
Простая математическая задача, которая может поставить в тупик даже взрослых
1
139
Простая математическая задача, которая может поставить в тупик даже взрослых
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В кабмине утвердили дорожную карту по отучению и отлучению россиян от пристрастия к табаку
0
116
В кабмине утвердили дорожную карту по отучению и отлучению россиян от пристрастия к табаку
Пьеса Горького «На дне» как острая социально-философская драма
0
3
Пьеса Горького «На дне» как острая социально-философская драма
Учителя и ученики: кого лишил жизни казанский стрелок (5 фото)
Учителя и ученики: кого лишил жизни казанский стрелок (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#СССР#сша#казань#в мире#приколы#звезды#кино
#Юмор#животные#Россия#прикол#факты#природа#красота#фотографии#школа#новости
#интересно#люди#картинки#подборка#шоу бизнес#знаменитости#дети#прикольные#дтп#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться