Для чего нужны здания, у которых есть только фасады

Представьте, что вы приехали в незнакомую местность или даже город, гуляете там и видите вместо зданий только фасады домов.
Самое удивительное, что ассоциации у всех возникают совершенно разные - кто-то представляет себе разрушенный город, кто-то - съёмочную площадку вполне себе обычного фильма.
Французский фотограф Захари Годрильо-Руа, который придумал целую серию таких работ, хотел посмотреть, что произойдет, если он сотрёт всё, что скрывается за входными дверями зданий. Сам он говорит о мире без секретов, подразумевая, что человеку просто негде скрыться в такой реальности - а реальности негде скрыться от человека.
С другой стороны, ведь часто представления о месте, где удалось побывать путешественнику, появляются благодаря исключительно впечатлениям от фасадов - мы быстро пробегаем по маршрутам "от достопримечательности до достопримечательности", успевая кинуть более-менее внимательный взгляд только когда гид скажет своё очередное "посмотрите направо/посмотрите налево".
Вот автор этих удивительных работ и предлагает представить, что на самом деле места, в которые мы попадаем, путешествуя таким образом, выглядят так на самом деле, всегда. Ведь для многих это правда - мы не знаем, что за люди бывают в этих домах, чем они занимаются и существуют ли они вообще.
Может быть весь мир - очередные "Потёмкинские деревни", только знаменитый князь старается не для своей царицы, а для многочисленных любопытных и одновременно скучающих глаз. А может быть мы сами - жители этих домов, а кто-то бегает мимо и не видит ни наших квартир, ни нас самих. Ничего кроме фасадов зданий и фонарей, красиво их подсвечивающих.
"Мы больше не можем ничего ожидать, а когда мы ничего не ожидаем, время кажется, остановилось, все становится глухим и безмолвным", - говорит сам Захари Годрильо-Руа о своём проекте.
Впрочем, можно опустить все эти заумные аллегории и просто посмотреть на необычные картинки.
Источник:
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