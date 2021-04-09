Живая труба на пляже

Парень рассказал: наткнулся на неопознанный предмет во время прогулки с девушкой. Даже он — коренной австралиец — не понял, что тогда увидел. А причудливый внешний вид мелких существ напомнил ему моллюсков в туфлях.



Все они были мягкими и волокнистыми, как какая-то ткань. Но внезапно они задвигались, словно от порыва ветра, хотя он дул в противоположном направлении.