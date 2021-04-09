Живая труба на пляже

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Прогулка по пляжу обернулась для одного парня из Австралии неожиданной находкой.
Привыкший к опасным паукам и змеям, он растерялся, когда увидел миролюбивую, но всё же криповую трубу с сотнями полупрозрачных ножек.
Кого только не встретишь в Австралии, но труба с сотней полупрозрачных ног в туфельках — это что-то новенькое. Такое чудо на пляже увидел пользователь сайта Reddit с ником Palawinkip. Он поделился фотографией странной находки и попросил у людей опознать существо.
Кого только не встретишь в Австралии, но труба с сотней полупрозрачных ног в туфельках — это что-то новенькое. Такое чудо на пляже увидел пользователь сайта Reddit с ником Palawinkip. Он поделился фотографией странной находки и попросил у людей опознать существо.
Парень рассказал: наткнулся на неопознанный предмет во время прогулки с девушкой. Даже он — коренной австралиец — не понял, что тогда увидел. А причудливый внешний вид мелких существ напомнил ему моллюсков в туфлях.
Все они были мягкими и волокнистыми, как какая-то ткань. Но внезапно они задвигались, словно от порыва ветра, хотя он дул в противоположном направлении.
Все они были мягкими и волокнистыми, как какая-то ткань. Но внезапно они задвигались, словно от порыва ветра, хотя он дул в противоположном направлении.
Комментаторы попытались помочь Palawinkip решить загадку трубы-многоножки.
"Выглядит как корень ламинарии с множеством ракушек на нём. Каждая из этих маленьких тварей, я думаю, индивидуальна."
"Это же морские уточки!"
"Выглядит как корень ламинарии с множеством ракушек на нём. Каждая из этих маленьких тварей, я думаю, индивидуальна."
"Это же морские уточки!"
Люди оказались правы. Погуглив, реддитор получше рассмотрел жителей океана и понял, что видел именно морских уточек. Это подотряд усоногих ракообразных, которых часто выбрасывает на берег прибоем.
Ракушки — деликатесы в таких странах, как Испания и Португалия. Стоимость килограмма может доходить до 420 евро (38 тысяч рублей). Те особи, что нашёл молодой человек, ещё совсем малы. Как правило, ракообразные достигают куда больших размеров.
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(Бл**ь, дайте огнемет срочно)