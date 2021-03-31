На снимке столетней давности заметили «путешественника во времени»

В соцсетях шутят, что обнаружили доказательство путешествий во времени. Но историки моды поспешили разочаровать конспирологов: футболки и шорты вошли в употребление именно в это время. Само слово «футболка» было впервые зафиксировано в словарях уже в 1920-е годы. А вот американские моряки носили футболки еще в 1913 году.