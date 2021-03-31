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На снимке столетней давности заметили «путешественника во времени»

На снимке столетней давности заметили «путешественника во времени» (4 фото)

Автор:
31 марта 2021 08:34
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   история   люди   путешественник во времени   путешествие   удивительно   фото   
2366
4
Эта фотография 1917 года доказывает, что путешествие во времени возможно!

Источник:

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Метки: в мире   история   люди   путешественник во времени   путешествие   удивительно   фото   
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14  комментариев
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8k
Владимир Час назад
7 лет назад "заметили", теперь регулярно снова "замечают".
Мужик слева от него тоже в шортах.
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5k
zobr 3 минуты назад
Ну вот опять кто-то спалился, сейчас снова ужесточат дресс-код, да и путешествия подорожают!
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216
• ‿ 4 минуты назад
Путешествия по времени возможны (к сожалению) только с помощью фотошопа.
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18k
kamanch 7 минут назад
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9k
Голос Вселенной 14 минут назад
В наше время вокруг нас тоже часто встречаются люди, одетые как дебилы по сравнению с окружающими. Мы их видим, и нам даже в голову не приходит, что это могут быть алконав... ой, сорри... хрононавты из будущего, где такой дегенеративный стиль одежды уже давно стал обыденностью..
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177
tavad 14 минут назад
Поверьте, путешественники во времени будут одеты согласно эпохе вплоть до носков. Хрен вы их отличите.
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12k
alexis 14 минут назад
Футболка.... шорты.... а то, что это Александр Абдулов в порядке вещей.
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7k
Андрей alexis 24 секунды назад
Спасибо, что подсказал! А я смотрю, лицо знакомое, не могу вспомнить кто
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8k
Medved Полчаса назад
Мужчина слева смотрит на «пришельца» с удивлением.

Учитывая что мужчина тоже в современных шортах - он удивленно смотрит на футболку или на прическу серфера?
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1k
Федор Медведев Medved 21 минуту назад
он удивляется наличию второго путешественника во времени, ибо только пару месяцев назад с ним бухал на марсе в 2377 году и занимал денег на марсианских проституток, а эта сволочь прибыла за долгом
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18k
kamanch Medved 7 минут назад
Он не смотрит, он говорит: Абдулов, вали со съемочной площадки!
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11k
Антон Семёныч Час назад
А я в 94ом переместился или телепортировался. Не знаю как точно сказать. Короче было так. Дембельнулся я после 2х лет исполнения воинского долга на Южных Курилах. Мне надо было в Москву, а садились мы в поезд в Хабаровске. Время в пути 7 дней. Так вот, не поехали мы с друзьями в общем плацкартном вагоне, а добавили денег и взяли себе купе. И естественно для того, чтобы полной грудью вдохнуть и без того пьянящий воздух свободы, мы взяли водки.....очень много взяли, чтобы потом на остановках не искать не бегать. И всё! Помню только как поезд тронулся и открыли первую.... А потом бац и уже Москва ! И как не бывало той недели.
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9k
Голос Вселенной Антон Семёныч 15 минут назад
Антон, ты не понял... это другое!..
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23k
Dobry vojak Svejk Час назад
У него ещё и "New Balance" на ногах, только их модная мадмуазель случайно прикрыла от объектива )
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