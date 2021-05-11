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В Китае турист чуть не простился с жизнью на стеклянном мосту

В Китае турист чуть не простился с жизнью на стеклянном мосту (4 фото + 1 видео)

Автор:
11 мая 2021 13:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Опасно для жизни   инцидент   китай   мост аттракцион   неприятности на отдыхе   ну и ну   стеклянный мост   
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На горе Пиянь в китайском городе Лунцзин есть туристическая достопримечательность - мост со стеклянным дном. 7 мая в этом районе неожиданно поднялся ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Стихия повредила стеклянные панели моста. И всё бы ничего, но в этот момент там, на высоте 100 метров, находился какой-то бедолага.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Опасно для жизни   инцидент   китай   мост аттракцион   неприятности на отдыхе   ну и ну   стеклянный мост   
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4  комментария
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16k
Злобный Члегр 38 минут назад
Я бы в обморок наложил!
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3k
KL11 Полчаса назад
а видео снять у них не вышло? батарейки сели?:
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−8
Kondratev Evgeniy 52 минуты назад
внезапный ураганный ветер, ага....У них и метеорологи такие же, как и мосты
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DyadyaSasha 52 минуты назад
Отличный аттракцион чтобы пощекотать нервы.
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