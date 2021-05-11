В Китае турист чуть не простился с жизнью на стеклянном мосту

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На горе Пиянь в китайском городе Лунцзин есть туристическая достопримечательность - мост со стеклянным дном. 7 мая в этом районе неожиданно поднялся ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Стихия повредила стеклянные панели моста. И всё бы ничего, но в этот момент там, на высоте 100 метров, находился какой-то бедолага.
Мужчина из последних сил цеплялся за перила сооружения и надеялся на удачу. В любой момент могло произойти непоправимое.
В интернете появились изображения инцидента. Фотография застрявшего туриста изначально была размещена в китайской социальной сети Weibo, где ее просмотрели более четырех миллионов человек.
Сообщается также, что закончилось все благополучно: туриста вытащили с моста в безопасное место. В спасательной операции были задействованы пожарные, полиция, а также работники лесного хозяйства и туризма.
Сообщается также, что закончилось все благополучно: туриста вытащили с моста в безопасное место. В спасательной операции были задействованы пожарные, полиция, а также работники лесного хозяйства и туризма.
Мост со стеклянным дном расположен на курорте, построенном на горе Пиянь в китайском городе Лунцзин. На снимке: мост до инцидента.
Видео: стеклянный мост в ясную погоду
Согласно сообщению Straits Times, мужчина ненадолго застрял на мосту. Он дополз до безопасного места в сопровождении пожарных, полиции, работников лесного хозяйства и туризма. Позже пострадавшего доставили в больницу для прохождения психологической консультации после пережитого стресса.
Фотографии человека, застрявшего на полуразрушенном мосту, опубликовали многие пользователи Твиттера
Люди единогласно согласились с тем, что это кошмар наяву. "По сути, это один из моих ночных кошмаров, но произошедший в реальном мире", - прокомментировал один из пользователей Твиттера.
После инцидента китайский горный курорт, где расположен стеклянный мост, был на время закрыт. Надо сказать, что это не единственный мост такого рода в Китае. Мосты со стеклянным дном пользуются там все большей популярностью, потому что привлекают туристов. В городе Чжанцзяцзе, расположенном к северо-западу от китайской провинции Хунань, есть знаменитый стеклянный мост, который находится на высоте 300 метров над землей. Этот мост длиной 430 м и шириной 6 м построен между двумя крутыми скалами.
После инцидента китайский горный курорт, где расположен стеклянный мост, был на время закрыт. Надо сказать, что это не единственный мост такого рода в Китае. Мосты со стеклянным дном пользуются там все большей популярностью, потому что привлекают туристов. В городе Чжанцзяцзе, расположенном к северо-западу от китайской провинции Хунань, есть знаменитый стеклянный мост, который находится на высоте 300 метров над землей. Этот мост длиной 430 м и шириной 6 м построен между двумя крутыми скалами.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Опасно для жизни инцидент китай мост аттракцион неприятности на отдыхе ну и ну стеклянный мост
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