В Китае турист чуть не простился с жизнью на стеклянном мосту

Люди единогласно согласились с тем, что это кошмар наяву. "По сути, это один из моих ночных кошмаров, но произошедший в реальном мире", - прокомментировал один из пользователей Твиттера.



После инцидента китайский горный курорт, где расположен стеклянный мост, был на время закрыт. Надо сказать, что это не единственный мост такого рода в Китае. Мосты со стеклянным дном пользуются там все большей популярностью, потому что привлекают туристов. В городе Чжанцзяцзе, расположенном к северо-западу от китайской провинции Хунань, есть знаменитый стеклянный мост, который находится на высоте 300 метров над землей. Этот мост длиной 430 м и шириной 6 м построен между двумя крутыми скалами.