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Невероятная фотография показывает, как серфингисты столкнулись с водоворотом

Невероятная фотография показывает, как серфингисты столкнулись с водоворотом (2 фото)

Автор:
11 мая 2021 08:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   водоворот   красота   природа   серфинг   серфингисты   фото   
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Фотограф запечатлел невероятный момент, когда на одном из самых знаменитых пляжей Австралии образовался водоворот.

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Метки: в мире   водоворот   красота   природа   серфинг   серфингисты   фото   
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