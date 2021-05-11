«Вероятно, это было вызвано сильным течением и сильной волной, случившейся в выходные», — рассказал он.

«Если вы посмотрите, то увидите, что серферов на самом деле туда затягивало, но они, похоже, даже не осознавали того, что это там было.»

«К счастью, поблизости не было пловцов, поскольку всё могло закончиться очень плохо — во многом всё зависело от силы кругового течения.»

Автор видео поделился им в Instagram, после чего многие пользователи остались в недоумении, так как они не могли понять, что могло вызвать воронку.

И хотя эксперты не смогли подтвердить причину странного движения воды, известно, что водовороты образуются в океанах, реках и на дне водопадов.

Они появляются, когда встречаются два разных протекающих потока, которые в дальнейшем могут начать закручиваться по спирали.

Если водовороты становятся больше и сильнее, образуется воронка, которая в некоторых случаях может быть очень опасной.

Так, например, одно такое явление известно в Европе — течение Сальстраумен возле Норвегии, которое в состоянии образовывать такой водоворот, что корабли, проходящие мимо, могут курсировать тут лишь в определённое время дня.