Уже более 13 веков в северо-западной стороне России возле истока реки Волхов стоит древний Великий Новгород, ставший за время своего существования уникальным городом-музеем Древней Руси. Официальной датой его основания считают 859 год. Князь Рюрик , ставший основателем российской царской династии, был приглашен сюда в 862 году местными племенами.
В 1136 году город стал местом зарождения Новгородской республики, когда впервые ударами колокола были собраны горожане на народное вече. Сегодня здесь сохранилось много исторических памятников XI – XVI столетий, утраченных в других старинных городах России. Древние уникальные достопримечательности Великого Новгорода потрясают мастерством зодчих башен Кремлевской крепости, церквей и монастырей, сохранившихся за 400 лет деревянных зданий. Здесь, как нигде, ощущается атмосфера Древней Руси, в каждом камне и строении живет история со своими тайнами и легендами.
Новгородский детинец
Сооружение Новгородского детинца (Кремля) как военно-оборонительной крепости датируется XI веком. В1116 году детинец из деревянного был перестроен в каменный и достраивался на протяжении следующих столетий, став в XV-XVII веках религиозным и административным центром города. Кремль, построенный впервые на Руси из красного кирпича, почти на 1,5 км окружают стены высотой от 8 до 15м и толщиной до 6,5м.
Из бывших в XV столетии 12 кремлевских башен, туристы смогут посмотреть на многоярусную архитектуру оставшихся 9 башенных строений. Внутри кремлевских стен проходят экскурсии с посещением башен, завершаемые панорамным обзором кремля и города с высоты 40 метров. На территории детинца сохранились: древнейший храм России – Софийский собор (1045-1050г.г.), Владычная палата (1433г.) и другие памятники XV-XIX веков. Ансамбль Кремля, как музей под открытым небом внесен в число всемирного наследия ЮНЕСКО.
Башня Кокуй
Сторожевая башня Кокуй выделяется среди остальных башен в кремлевской стене оригинальной формой, возвышаясь на 41 м над окрестностями. Как главный наблюдательный пункт Воеводского двора она пребывает с XVII века, после перестройки глухой раскатной башни, верхний ярус которой служил для установки орудий. Сегодня перед взором предстает трехэтажное строение прямоугольной формы с двумя восьмиугольными ярусами сверху.
Венчает Кокуй 10-метровый шатер из белого железа, завершаемый гербом Новгородского государства. Два нижних этажа служили винным погребом и казенными палатами, с третьего этажа сделаны выходы на крепостную стену. Со смотровой площадки башни открывается потрясающая панорама с видом на комплекс Свято-Юрьевского монастыря и Княжую, Дворцовую и Спасскую башни, угадываемую по 5-рублевой купюре. Смотровая площадка на Кокуе оснащена двумя телескопами, увеличивающими в 60 раз вид наблюдаемых объектов.
Аркада Гостиного двора
Аркада Гостиного двора – одна из древнейших достопримечательностей. Она представляет собой оставшуюся часть Гостиного двора второй половины XVII века. На этом историческом месте в XI веке находились Ярославово Дворище и Торг, с XII по XV столетия располагалась Торговая площадь, где проводилось и вече. После пожара 1606 года на этом месте началось строительство Гостиного двора, длившееся XVII—XVIII века.
Комплекс построен в виде замкнутого каре с галереей, корпусами торговых рядов и аркадой, служившей декоративным обрамлением его фасада. Внешне строение из цепи белоснежных арок напоминает древнеримские акведуки. Изящество ограждения создается арочными проемами, разделенными квадратными колоннами и рельефными пилястрами по верхней части. Архитектурно аркада значительно отличается от стены и башен Детинца, расположенного напротив, выделяясь из общего ансамбля древнего города.
Воротная башня Гостиного двора
В комплексе Гостиного двора сохранилось строение Воротной башни или Гридницы, имевшей в XVII веке оборонительное и торговое назначение. Башня также служила восточным проездом внутрь Гостиного двора. Архитектура надвратной башни предстает в виде восьмерика, возведенного на четырехугольном основании. С двух сторон в нижних ярусах здание башни прорезано двумя проездными арками. Завершается восьмерик шатровым покрытием, увенчанным булавой.
Сегодня в Воротной башне на трех ярусах располагается музей с уникальными выставками образцов христианских древностей и художественного металла XI – XIX веков. Изюминкой новгородского собрания стали 312 предметов религиозного культа и утвари, художественно изготовленных из цветных металлов, изделия XVII—XIX веков с библейскими сюжетами и ликами святых, декорированные разноцветной цветной эмалью. Башня оборудована смотровой площадкой, открывающей величественную панораму древнего города.
Ганзейский фонтан
На Ярославовом дворище гости древнего Новгорода любят собираться у Ганзейского фонтана, специально построенного в июне 2009 года к знаменательному событию – открытию Международного культурно-экономического форума «XXIX Ганзейские дни Нового времени». В сфере фонтанных комплексов фонтан-символ считают настоящим эксклюзивом. Его формой выбран гранитный круг, олицетворяющий круглый стол для переговоров.
По периметру водной поверхности с бьющей по центру водой привлекают внимания изображения гербов 16 стран – участников современного Ганзейского союза, украшенных разноцветной мозаикой. С появлением фонтана родилась традиция бросать в него монету, проверяя на себе местную легенду, что на брошенный в его воду рубль «волховская водичка 1000 намоет» и обогатит на 1000 рублей. Каждое лето два раза в месяц у фонтана проводится театрализованное зрелище по выемке монет, основанное на историях местных сказаний и легенд.
Памятник «Тысячелетие России»
На древней площади новгородского Детинца поражает своей монументальностью памятник «Тысячелетие России», воздвигнутый в 1862 году к 1000-летию Российского государства. Гигантский шар-держава, символизирующий атрибут самодержавия «шапку Мономаха» возвышается на 15,7 м на гранитном постаменте – девятиметровом колоколе. Композиция монумента состоит из трех уровней, на которых размещено 128 фигур, представляющих в лицах летопись России.
Начиная обзор с верхнего уровня, поражаешься венчающей памятник фигуре женщины, коленопреклоненной перед ангелом с крестом – символа России. На среднем уровне располагается 6 групп скульптур, отражающих исторический путь государства, начиная с прихода варягов в Новгород в 862 году и заканчивая созданием Российской империи. Нижний уровень выполнен в виде фриза с размещенными на нем 109 фигурами государственных деятелей, просветителей, прославленных полководцев и героев, писателей и художников.
Кремлевский парк
Кремлёвский парк с трех сторон обнимает территорию новгородского Детинца, примыкая с внутренней стороны к оборонительному рву, протянувшемуся вдоль кремлевской стены. Парк заложили на территории Малого земляного города в 1819 году, назвав его Летним садом. Сегодня в Кремлевском парке, ставшем популярным местом отдыха горожан и туристов, находится много культурно-исторических объектов, заслуживающих внимания: памятник композитору Сергею Рахманинову, фонтан Садко, фундаменты 8 древних церквей.
Екатерининскую горку венчает Монумент Победы, к которому ведет живописная аллея. Увлекательный досуг здесь можно провести, посмотрев концерт на летней эстраде, посетив городок сувениров и шахматный домик, побывав в «Красной избе», погоняв на картодроме и отдохнув в кафе. Гуляя по пешеходной аллее, проложенной вдоль берега реки Волхов, по линии бывшего рва, наслаждаешься красотой и величием кремлевского архитектурно ансамбля.
Фонтан «Садко и царевна Волхова»
Фонтан «Садко и царевна Волхова», ставший украшением Кремлевского парка – излюбленное место отдыха горожан. Он построен в 1978 году на месте старого фонтана с бюстом Сталина. После реставрации в 2009 году к 1150-летию Великого Новгорода «Садко» признан главным городским фонтаном. Его центром выступает скульптурная композиция с героем русских былин Садко и царевной Волховы в обрамлении круглой чаши, обложенной гранитом и декорированной мозаичными узорами.
Скульптор утонченно передал содержание легенды, в которой Садко на морском дне играет на гуслях по прихоти морского царя. Справа от гусляра вся во внимании расположилась девушка – морская царевна Волхова, ставшая спасительницей музыканта. Преобладание темы воды передано в струящихся одеждах Садко и царевны, в порванных струнах гуслей, напоминающих морские волны. Усиливает впечатление от фонтана открывающийся удивительный вид реки Волхвы и новгородского Детинца.
Пешеходный мост
С самого основания Великий Новгород располагался на двух берегах реки Волхов: на одном берегу исторически находился Детинец, а на другом –Торговая сторона. Соединение двух берегов постоянным мостом уже в первой половине XII столетия стало жизненной необходимостью. Он был построен в 1133 году, соединив берега в районе Кремля и Ярославова Дворища. Средневековое изображение моста нашли на шведской гравюре XVII столетия.
На протяжении столетии его неоднократно перестраивали, изменяя конструкцию. В начале прошлого столетия мост перестроили в виде пятипролетной железной конструкции, установленной на 7 опорах. Таким он простоял до 1944 года, когда был разрушен фашистами. Современный изогнутый балочный мост длиной 250 м из трех пролетов с арочными линиями нижнего пояса открыт в 1987 году. Он выдерживает одновременно до 8 тысяч пешеходов и открывает изумительные пейзажи исторического центра города, разделенного рекой.
Монумент Победы
Комплекс монумента Победы в честь советских воинов, победивших в Великой Отечественной войне, возвышается на Екатерининской горке в Кремлевском парке. На высоком постаменте вздыбился бронзовый конь с всадником, олицетворяющим советского воина. Правая рука воина с поднятым бронзовым мечом призывает к бою. Левая рука, вытянутая вперед с раскрытой ладонью вниз, указывает на искореженную свастику под брюхом коня, символизируя поверженный фашизм.
Впечатляют масштабы памятника высотой в 8м и весом коня с всадником в 27 тонн. На заднем плане композиции находится монументальное строение кирпичной башни, завершенное ладьей с древними воинскими атрибутами по периметру. Вместе с ладьей высота башни составила 34,5 м. Башенные стены впечатляют четырьмя барельефами, изображающими бои за освобождение города и переломные моменты в войне. Подняться к вершине башни на балкон можно по внутренней винтовой лестнице.
Знаменский собор
История Знаменского собора строившегося возле церкви Спаса Преображения специально для хранения новгородской святыни иконы «Богоматерь Знамения» уходит в 1354 год. В конце XVII столетия на месте ветхой церкви возвели новый собор в стиле московской церковной архитектуры. Перед горожанами предстал пятиглавый двухэтажный храм с арочными галереями, крылечками, папертями, с фасадами и интерьером, украшенными многокрасочными фресками и колоритным декором. В таком облике он предстает и сейчас.
После реконструкции, проведенной в середине прошлого столетия, реставраторам удалось открыть уникальные первоначальные фрески, выполненные в начале XVIII столетия. Особенно потрясает монументальность композиции «Страшный суд», где в одном из изображенных персонажей угадывается царь Петр I. Сегодня собор находится в статусе музея. Его монументальную живопись можно посмотреть в понедельник-вторник, четверг-воскресенье с 10.00 до 17.00
Церковь Спаса Преображения на Ильиной улице
Церковь Спаса Преображения на улице Ильина – выдающийся памятник новгородского зодчества ХIV века, потрясающий своей монументальностью. Четырехстолпный квадратный храм с одной апсидой и одним куполом восхищает богатством и изысканностью декора фасадов, формой окон и их обрамлением. Стены, барабан и апсида церкви Спаса нагружены традиционными новгородскими деталями декора, что вызывает желание скорее заглянуть внутрь.
В интерьере храма поражают написанные знаменитым византийским иконописцем Феофаном Греком фрески на церковных сводах, куполе и барабане. На купольном медальоне искусно выполнено изображение Иисуса Христа, окруженного шестикрылыми ангелами. Барабан изумляет выразительностью ликов праотцев и пророков. С высоты как живые смотрят Адам, Авель, Ной, Мелхиседек, Илья Пророк, Иоанн Предтеча. Увидеть божественные творения мастера кисти можно со среды по воскресенье с 10.00-17.00, понедельник-вторник — выходные.
Витославлицы
Вблизи Юрьева монастыря между озером Мячино и рекой Волхов на месте старинного села Витославлицы создан Музей народного деревянного зодчества. На его территории собрано 34 памятника деревянного зодчества, расположившихся на нескольких улицах. Сердцем Витославлиц стал погост, признанный центром села. Он представлен тремя церквями, привезенными с разных районов области. О быте и образе жизни сословий можно узнать, посетив тематически оформленные избы селян.
Создатели музея воссоздали фрагменты настоящих крестьянских усадеб с амбарами и кузницами, банями, телегами, санями, лодками, огородами и колодцами. Впечатляет экспозиция «Хозяйственный двор» конюшнями, с сенными, каретными сараями, с лошадями, козами и другими домашними животными. Ежегодно в музее проходят фольклорные праздники, выставки и мастер-классы ремесел, международный фестиваль колокольных звонов. До Витославлицы можно добраться на автобусе: №7 и 7А с вокзальной площади.
Владычная палата
Средневековый архитектурный комплекс Владычная (Грановитая) палата – уникальный памятник русской архитектуры XV века, выполненный в готическом стиле. Названию «Грановитая» здание обязано готическим нервюрам – граням, которыми декорированы своды палаты, где проживали новгородские святители. Главным объектом экскурсии стала келья архиепископа Иоанна со стенами, украшенными фресками XV века и росписями начала XIX века.
В трех помещениях палаты, соединенных анфиладами, экспонируется много экспонатов религиозного характера и реликвии, в том числе знаменитая икона «Богоматерь Знамение». Зал с готическими сводами на втором этаже – место размещения драгоценной экспозиции «Ювелирное искусство V – XVII веков» с изделиями из Византии, Древней Руси и Западной Европы искусства: камеями, крестами, ларцами, кольцами из золота и слоновой кости. Посетить Владычную палату можно вторник-воскресенье с 10.00 до 18.00.
Рюриково городище
Рюриковым городищем называется древнее поселение викингов в истоке реки Волхов. В далеком 862 году оно стало резиденцией князя Рюрика, приглашенного ильменскими племенами для правления. Городище – археологический памятник IX века. При его раскопках открыты остатки древней крепости и жилых строений VIII—IX веков. Городище оставалось резиденцией князей вплоть до вступления на трон Ивана Грозного. Оставшийся на городище храм Благовещения Пресвятой Богоридицы, датируется XIVвеком. Он был построен на месте старого храма 1103 года и простоял более 600 лет, пока не был разрушен фашистами.
Законсервированные руины храма приспособлены сегодня для использования и служат круглогодичной музейной площадкой, открытой для посещений. Храм открыт в апреле с 11.00 до 17.00, с мая по октябрь с 12.00 до 19.00, с 1ноября до 31 марта с 11.00 до 14.00, выходные – четверг-пятница. Добраться до Городища, можно с автовокзала на автобусе №186 до остановки «Спас-Нередицы».
Юрьев монастырь
Юрьев мужской монастырь, основанный в XII веке великим князем киевским Ярославом, расположился в живописном месте вблизи озера Ильмень. В грандиозном монастырском комплексе историческую ценность представляют:
- древний храм Святого Георгия, упомянутый в летописях в 1119 году
- корпус на южной стороне с церковью Неопалимой купины
- Архимандритский корпус со Спасским собором
- Северный корпус с 52-метровой колокольней и примыкающим к нему Крестововоздвиженским пятиглавым собором 1823 года, привлекающим внимание золотыми звездами на куполах
Древний белокаменный Георгиевский собор, служащий центром монастыря, поражает монументальной трехглавой композицией, вытянутой вверх на 32 м. В церковном интерьере изумляют богатство хоров, иконостас и фрески середины XII века на оконных откосах и наверху лестничной башни. Монастырь открыт для всех. Добраться до него можно автобусами №7, 7А от вокзала.
Музей изобразительных искусств
Под крышей исторического здания Дворянского собрания с 2001 года размещается музей изобразительных искусств. В его постоянной экспозиции представлено более 650 картин, рисунков, скульптур и миниатюр – шедевров русского искусства XVII-XX столетий, конфискованных в дворянских усадьбах в 20-30 годах прошлого столетия. Часть коллекции была дополнена Российским музейным фондом. Посетители могут насладиться полотнами выдающихся отечественных живописцев: К. Брюллова, И. Айвазовского, И. Репина, И. Крамского, И. Левитана, В. Серова, А. Куинджи и других.
Здесь представлены скульптуры М. Врубеля и М. Антакольского. Произведения демонстрируются в 7 залах 2 этажа и 2 залах на 3 этаже, посвященных искусству ХХ столетия. Представляет историко-культурную ценность майолика в центре зала, выполненная Михаилом Врубелем. Музей находится на Софийской площади и открыт для посетителей ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме понедельника и первого четверга месяца.
Собор Святой Софии
История одного из главных памятников древнерусского зодчества –Софийского собора и его звонницы, не имеющей аналогов в России уходит в 1045 год. Каменный храм возводился киевскими и византийскими зодчими при Ярославе Мудром и его сыне Владимире как главный собор города. Архитектура собора выражена строением в форме креста с пятью куполами: главным – позолоченным и серебристыми по бокам. Храм примечателен тремя апсидами: пятигранной – по центру и круглыми по бокам.
С трех сторон собор окружен галереями. Из древних внешних росписей сохранились изображения Святых Константина и Елены на паперти, выполненные по сухой штукатурке. По оставшимся от XI века фрагментам трехметровых изображений пророков на центральном барабане, можно составить представления о былых фресках собора. Сохранились также две алтарные иконы XI века в иконостасе XIV-XVI веков и чудотворная икона «Знамение», написанная в 1170 году. Собор открыт ежедневно с 8.00 до 20.00
Десятинный монастырь
На улице Десятинной бросается в глаза колоритное белокаменное строение колокольни, служащей входом в бывший Десятинный женский монастырь. По свидетельству летописи датой основания монастыря стал 998 год. Другие упоминания относятся к 1170 году в связи с осадой Новгорода войском суздальского князя Андрея Боголюбского, от которого защитила икона «Знамение», выставленная возле Десятинного монастыря Окольного города. Здесь сохранилась большая часть исторических зданий обители, в которых располагались кельи, трапезная, квасовня.
К сожалению, не уцелели храмы Иоанна Предтечи (15 век) и Рождества Богородицы (1397 год, перестроена в 1670-е годы , о которой свидетельствуют оставшиеся руины храма 17 века. В монастырских помещениях расположились художественные мастерские и выставочный зал. Каменная колокольня, построенная в стиле древнерусского московского зодчества, дошла до нас в виде, обретшем после перестройки 1903 года.
Памятник-стела «Город воинской славы»
Стелу «Город Воинской славы» открыли в канун 65-летия Победы на площади сквера Воинской славы. Памятник выглядит в виде 10-метровой колонны на гранитном постаменте, увенчанной гербом России. По бокам от центрального памятника располагаются 4 мини-стелы с четырьмя периодами воинской славы России. Стела Древнерусской истории представлена 4 сюжетными барельфами походов Ярослава Мудрого, отражения горожанами Владимиро-Суздальского войска, защиты города и Торжка от татарского нашествия и победы Александра Невского на Чудском озере.
На второй стеле изображены: московский поход ополчения, оборона Новгорода от шведов, события Северной войны с Петром I и Полтавская битва. Имперский период представлен победами А.В. Суворова, сражением в войне 1812 года, героизмом новгородцев в Русско-турецкой, Японской и Первой мировой войнах. Советский период показывает подвиги в Великой Отечественной войне и в локальных военных конфликтах.
Памятник Сергею Рахманинову
Великий Новгород – родина величайшего русского композитора Сергея Рахманинова, где он жил и создавал свои знаменитые музыкальные произведения до эмиграции в США. Памятник композитору, выполненный известным российским скульптором А. Рукавишниковым, был установлен в июне 2009 года. На круглом основании с наличием четырех лесенок установлен невысокий пьедестал с памятником, что сделало скульптурную композицию органичной частью площади.
Оригинальность памятника выражается в фигуре музыканта, прислоненного к скамейке парка спиной, опираясь на ее спинку правой рукой. Взгляд композитора направлен на новый город, сзади него живописный пейзаж Кремлевского парка и аллеи, ведущей к крепостной стене древнего Кремля. Непринужденность позы в памятнике сделали его привлекательным с любой точке обзора. Установленные вокруг бронзового композитора настоящие парковые скамейки прекрасно сочетаются с бронзовой скамейкой скульптуры.
Новгородский музей-заповедник
Новгородскому музею – заповеднику более 150 лет. Являясь самым значимым в России собранием редких памятников зодчества и монументальной живописи XI–XVII веков, он со своими многочисленными филиалами занесен в число охраняемых объектов ЮНЕСКО. В составе музея –заповедника работает несколько выставочных залов с уникальными экспозициями, сберегается много историко-культурных памятников Великого Новгорода и области.
Музей устраивает выставки с экспонатами древнерусского резного дерева, русской иконы XI—XIX веков, истории новгородской земли с древнейших времен и другие. Туристам предлагается большой выбор экскурсий с посещением памятников архитектуры города, музея деревянного народного зодчества «Витославлицы», календарных фольклорно-этнографических праздников и художественных выставок из фонда музеев России, мастер-классы по народным ремеслам. Располагается административное здание музея в Кремле, строение11.
Алексеевская башня
Алексеевская (Белая) башня является частью внешнего кольца укреплений Окольного города и Малого земляного города и уникальным сохранившимся памятником средневековой фортификации. Башня высится в месте соединения 11-метровой оборонительной стены, окружавшей Окольный и Малый Земляной города и служившей защите Кремля от врагов. Белая башня – единственно сохранившееся оборонительное строение внешней границы, дошедшее с XVI — XVII веков.
Башня вместе с укреплениями возводилась во время Ливонской войны по приказу царя Ивана Грозного для пушечной обороны подступов к городу. Архитектура строения круглая по форме во внешнем диаметре составляет 17м, а во внутреннем до 8,4 м, что говорит о большой толщине стен. Высота башни, выстроенной на мощном фундаменте, облицованном гранитными камнями, выступающими на 0,5 м, составила 15м. Внутри Белой башни создается экспозиция, посвященная истории Новгородской крепости и ее гарнизона.
Церковь Параскевы Пятницы на Торгу
Храм Параскевы Пятницы на Торгу в Новгороде – достопримечательность в составе архитектурного комплекса Ярославова дворища. Храм, посвященный великомученице Параскевы Пятницы – заступницы купечества был возведен за средства купцов, торговавших «за морями» в 1156 году. В начале XIII века церковь была перестроена в каменную. Сегодняшний облик церковь обрела после реставрации второй половины прошлого столетия.
Она предстает легким одноглавым крестово-купольным, четырехстолпным строением с тремя нефами и одной апсидой. От старого храма сохранился северный предел, а оставшиеся фрагменты двух древних пределов достроены реставраторами. В церкви можно рассмотреть участки кладки XIII–XVI веков, освобожденные от штукатурки. Неизменной осталась главка XVIII столетия и пилястры на фасаде. Интерьер отличается ажурным убранством и уютом. Сейчас храм Параскевы Пятницы – музейный объект, открытый для посетителей: четверг-понедельник: 11.00 -18.00.
Центр музыкальных древностей В.И. Поветкина
Туристам, интересующимся музыкой, стоит увидеть уникальные экспонаты Центра музыкальных древностей, находящегося на улице Ильина. Музейный центр создан художником-реставратором Владимиром Поветкиным с целью восстановления формы и звучания музыкальных инструментов, используемых в X-XV веках. Кроме пополнения коллекции, изучения истории старинных инструментов, центром проводятся лекции-концерты с игрой на гуслях, гудках, сопелях и других народных инструментах.
Под их сопровождение выступают хоры и ансамбли с народными и обрядовыми песнями, наигрышами. В центре обучат настраивать гусли, пошиву народной одежды и многим народным ремеслам. Здесь проводятся тематические экскурсии: «Звучащий мир древнего Новгорода» – по субботам и воскресеньям и «Мир Центра музыкальных древностей» – со вторника по пятницу. Посетить уникальное царство древней русской музыки можно со вторника по воскресенье с 14.00 до 15.30.
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Древний город, история которого насчитывает более 13 веков, сохранил атмосферу и дух Древней Руси. Исторический центр Великого Новгорода с архитектурными памятниками XI-XVI веков входит в список...