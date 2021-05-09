Сооружение Новгородского детинца (Кремля) как военно-оборонительной крепости датируется XI веком. В1116 году детинец из деревянного был перестроен в каменный и достраивался на протяжении следующих столетий, став в XV-XVII веках религиозным и административным центром города. Кремль, построенный впервые на Руси из красного кирпича, почти на 1,5 км окружают стены высотой от 8 до 15м и толщиной до 6,5м.

Из бывших в XV столетии 12 кремлевских башен, туристы смогут посмотреть на многоярусную архитектуру оставшихся 9 башенных строений. Внутри кремлевских стен проходят экскурсии с посещением башен, завершаемые панорамным обзором кремля и города с высоты 40 метров. На территории детинца сохранились: древнейший храм России – Софийский собор (1045-1050г.г.), Владычная палата (1433г.) и другие памятники XV-XIX веков. Ансамбль Кремля, как музей под открытым небом внесен в число всемирного наследия ЮНЕСКО.

Башня Кокуй