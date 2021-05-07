30 интересных усадеб Подмосковья

Многие усадьбы были родовыми гнездами известных писателей и поэтов, ученых, политических деятелей. Большая часть из них сохранила свой первоначальный вид. Сегодня они являются памятниками истории и архитектуры государственного и регионального значения. На территории некоторых из них проводятся музейные выставки, экскурсии и тематические мероприятия, позволяющие познакомиться с культурой и бытом ушедших веков.

Архангельское

Роскошный дворцово-парковый ансамбль, прекрасно сохранившийся до наших дней – один из наиболее посещаемых в Подмосковье. С XVII века имением владели Шереметевы, Одоевские, Голицыны. Последние начали возводить центральный усадебный дворец с колоннами, его строительство заняло 40 лет. Но именно при Юсуповых, с 1810 по 1917 годы, усадьба стала единым архитектурным комплексом и приобрела царский размах. Сегодня здесь организован музей, проводятся экскурсии.