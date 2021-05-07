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30 интересных усадеб Подмосковья

30 интересных усадеб Подмосковья (31 фото)

Автор:
07 мая 2021 09:22
Сообщество : Путешествия
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   в мире   красота   природа   усадьбы   фото   
74
31

Подмосковье славится богатой историей и множеством достопримечательностей. Особое место принадлежит дворянским усадьбам, в Московской области их насчитывается более сотни. Русская усадьба – это не просто архитектурный комплекс из жилых, хозяйственных и садово-парковых построек. Здесь закладывались традиции семьи и целого рода, составлявшие культуру русского дворянства.

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Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   в мире   красота   природа   усадьбы   фото   
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