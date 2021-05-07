30 интересных усадеб Подмосковья

Подмосковье славится богатой историей и множеством достопримечательностей. Особое место принадлежит дворянским усадьбам, в Московской области их насчитывается более сотни. Русская усадьба – это не просто архитектурный комплекс из жилых, хозяйственных и садово-парковых построек. Здесь закладывались традиции семьи и целого рода, составлявшие культуру русского дворянства.
Многие усадьбы были родовыми гнездами известных писателей и поэтов, ученых, политических деятелей. Большая часть из них сохранила свой первоначальный вид. Сегодня они являются памятниками истории и архитектуры государственного и регионального значения. На территории некоторых из них проводятся музейные выставки, экскурсии и тематические мероприятия, позволяющие познакомиться с культурой и бытом ушедших веков.
Архангельское
Роскошный дворцово-парковый ансамбль, прекрасно сохранившийся до наших дней – один из наиболее посещаемых в Подмосковье. С XVII века имением владели Шереметевы, Одоевские, Голицыны. Последние начали возводить центральный усадебный дворец с колоннами, его строительство заняло 40 лет. Но именно при Юсуповых, с 1810 по 1917 годы, усадьба стала единым архитектурным комплексом и приобрела царский размах. Сегодня здесь организован музей, проводятся экскурсии.
Середниково
В этом тихом живописном уголке Подмосковья в гостях у своей бабушки проводил летние каникулы молодой Лермонтов. Здесь им были написаны около сотни стихотворений и поэма «Демон». Усадебный комплекс включает в себя главный двухэтажный дом с четырьмя флигелями в духе русского классицизма, хозяйственные сооружения, оранжерею, храм с колокольней, ландшафтный парк с каскадом прудов и мостами. Сегодня на территории Середниково создан литературный музей.
Абрамцево
Один из самых знаменитых музеев-заповедников Подмосковья. С 1843 года владельцем имения был писатель Сергей Аксаков. А после него усадьбу приобрел Савва Мамонтов – известный промышленник и меценат. Здесь работали и отдыхали лучшие художники и скульпторы периода XIX-XX века. Сегодня на территории усадьбы можно посетить музейные экспозиции в главном доме, церковь с усыпальницей семьи Мамонтовых, выставку абрамцевских изделий из керамики и резьбы по дереву.
Ивановское
Первые упоминания об этом имении на берегу Пахры датируются началом XVII века. Известно о нескольких владельцах усадьбы, среди них – Федор Толстой, приходившийся двоюродным дедом Льву Толстому. При нем был построен главный дворец с двумя флигелями, театральный зал, оранжерея, садовый павильон, конный двор и другие хозяйственные постройки. После революции в усадьбе было общежитие. В 80-е годы здание отремонтировали, и сейчас здесь открыт музей.
Отрада-Семёновское
Усадьба в Семеновском с XVIII века и до революции принадлежала знаменитой семье Орловых. Ее первым владельцем был младший из четырех братьев – Владимир. По его указанию был построен дворец из розового кирпича, хозяйственные постройки, церковь, театр, создан английский сад, оранжереи, зверинцы, парк с беседками и прудами. Позже появился храм-усыпальница. После революции усадьба была разграблена. Сейчас она полуразрушена, доступ открыт только к действующему храму.
Мураново
Архитектурно-парковый ансамбль середины XIX века включает в себя главный дом, церковь, флигель, детский домик, несколько хозяйственных построек и сад. С 1828 года усадьбой владел генерал Энгельгардт, и каждое лето здесь бывал его зять – поэт Евгений Баратынский с семьей. После 1860 года в имение были свезены личные вещи и рукописи Федора Тютчева, так как его потомки были родственниками Баратынских и Энгельгардтов. В настоящее время в Мураново открыт музей двух поэтов.
Захарово
С 1804 года имение принадлежало бабушке Александра Пушкина. Ребенком, вместе с родителями, он проводил здесь каждое лето. К сожалению, ничего не сохранилось из построек того времени, только деревья на берегу пруда. Центральный усадебный дом с внутренним интерьером пушкинских времен был воссоздан в конце прошлого столетия к юбилею поэта. В парковой зоне установлены скульптуры, посвященные маленькому Саше и его бабушке. В Захарове создан музей-заповедник.
Большие Вязёмы
С XVI века усадьбой владел Борис Годунов. Им был построен деревянный дворец, боярский дом, храм со звонницей – единственный из построек того времени, сохранившийся до наших дней. С 1694 по 1917 годы имение принадлежало роду Голицыных. Был построен каменный дворец, флигели, конный двор, мост через реку, оборудован парк. В усадьбе бывал Пушкин, так как рядом находилось имение его бабушки. Именно здесь он познакомился с Натальей Гончаровой. Сейчас в усадьбе функционирует музей.
Марфино
Усадьба в Мытищах славится своим роскошным дворцово-парковым ансамблем, который создавали лучшие русские зодчие. История ее началась в XVI веке. Но главные постройки – двухэтажный каменный дворец с флигелями и парадной лестницей, фигурный каменный мост через пруд, пристань, фонтан, церковь, парк с беседками, конный двор и псарни – были сооружены в XVIII веке при Салтыковых. Они владели усадьбой на протяжении века. Сейчас в Марфино находится военный санаторий.
Мелихово
С 1892 по 1899 год имение в 80 км от Москвы принадлежало знаменитому Антону Чехову. Здесь он жил, вел врачебную практику, построил несколько школ, написал более 40 своих произведений. Сегодня в усадьбе находится музей-заповедник русского писателя. Сохранился внутренний интерьер дома, личные вещи семьи Чеховых, а рядом – флигель, некоторые хозяйственные постройки, фруктовый сад, пруд. На базе музея был создан театр, проходят концерты, фестивали, выставки.
Горки
Одна из немногих старинных усадеб с прекрасно сохранившимся внешним обликом и внутренним интерьером. Впервые она упоминается в середине XVI века. Среди владельцев были известные фамилии Трубецких, Бекетовых, Дурасовых, Лопухиных. Центральный усадебный дом с флигелями, парком и хозяйственными постройками был возведен в начале XIX века. Сюда любил приезжать Ленин, с 1923 года и до самой смерти он жил здесь постоянно. Сегодня в усадьбе располагается музей.
Шахматово
В 1874 году владельцем усадьбы возле Тараканово стал А. Бекетов, дед Александра Блока. Будущий поэт с детства проводил в имении все летние месяцы, вплоть до 1916 года. Окрестности Шахматово он даже описывал в своих произведениях, а в 1910 году по его собственному проекту был перестроен деревянный усадебный дом. После революции имение было сожжено крестьянами. Впоследствии его восстановили, сегодня здесь функционирует музей-заповедник великого поэта.
Дубровицы
Великолепная Знаменская церковь – основная достопримечательность в Дубровиц на берегу Пахры. Построена она была Борисом Голицыным, воспитателем Петра I, в нетипичном стиле. Верхушку храма венчает корона, на стенах множество скульптур. Ныне церковь действующая. Дворец усадьбы был построен в стиле барокко в первой половине XVIII века, впоследствии много раз перестраивался. К сожалению, о роскоши его внутреннего интерьера сегодня можно судить только по фотографиям.
Пехра-Яковлевское
Дворянское имение в Балашихе с XVI века принадлежало знатному роду Голицыных. Особого расцвета усадьба достигла при Михаиле Голицыне. Был выстроен особняк с двумя флигелями, храм, театр, появились оранжереи и парк с фигурами сфинксов и львов. Сегодня парк заброшен, фонтаны и статуи разрушены, усадьбе нужен капитальный ремонт. Здесь располагается аграрный университет. Храм с 1991 года передан церкви, в нем проводятся службы.
Любимовка
Усадьба на берегу Клязьмы была построена в XIX веке. С 1869 года здесь жила семья Константина Станиславского. В небольшом деревянном театре, построенном в имении, он впервые вышел на сцену. А лето 1902 года здесь провел Антон Чехов с супругой, работая над знаменитым «Вишневым садом». После революции в здании располагались дом отдыха, детский приют, госпиталь, общежитие. Сейчас усадьба принадлежит фонду Станиславского, ведется масштабная реставрация.
Ярополец (Усадьба Загряжских-Гончаровых)
В XVII веке Ярополец принадлежал гетману Дорошенко, здесь же находится его могила. Архитектурный ансамбль из камня начал создаваться при Загряжских в XVIII веке – главный усадебный дом, кирпичная ограда, две башни при въезде, храм, парк с павильоном, хозяйственные строения. С 20-х годов XIX века усадьба принадлежала семье Гончаровых. Здесь иногда бывал Пушкин – это помогло усадьбе уцелеть в советское время. Сегодня в усадьбе расположен дом отдыха.
Усадьба Воронцова-Дашкова
В середине XIX века хозяином усадьбы в Быково был граф Воронцов-Дашков. При нем построили двухэтажный краснокаменный дворец с колоннами-статуями и башней для обсерватории. Рядом находились ботанический сад, парк с аллеями из черных роз и двумя прудами, здание Эрмитажа с музыкальным салоном и комнатой-аквариумом. Жемчужина усадьбы – церковь с колокольней в псевдоготическом стиле. В настоящее время парк запущен, здание дворца постепенно разрушается.
Боблово
Первые сведения о Боблове Клинского района относятся ко временам Ивана Грозного, а с 1865 по 1907 год здесь жил и работал гениальный ученый Дмитрий Менделеев. Он проводил в имении сельскохозяйственные опыты, изучал эффективность минеральных удобрений, писал научные статьи. После революции усадьба сильно пострадала. До наших дней сохранился только один одноэтажный дом, частично – опытное поле и ландшафтный парк. В доме открыт музей Д. Менделеева.
Фряново
Усадьба Фряново в Щелковском районе – одна из немногих, построенных из дерева и отлично сохранившихся до наших дней. В конце XVIII века ее обустройством занималась семья торговцев и ювелиров Лазаревых – выходцев из Персии, получивших в России дворянство. Господский дом с мезонином соединен переходами с боковыми флигелями, где находились оранжереи. Рядом была заложена церковь и липовый парк. Сегодня в усадьбе открыт музей, проводятся музыкальные фестивали, выставки.
Суханово
Наибольшего процветания поместье достигло при князьях Волконских, владевших им с 1804 по 1917 год. Усадебные постройки возводились лучшими архитекторами XIX века. Это и дворец в стиле русского классицизма, и два флигеля, и дом церковнослужителей в виде рыцарского замка, и два гостевых дома, а также дом управляющего. Главная достопримечательность – мавзолей Волконских, где были захоронены владельцы имения. Сегодня усадьба слегка заброшена, но доступна для посещения.
Горенки
Усадьба в Балашихе на рубеже XVIII-XIX века была одной из самых богатых и красивых в Подмосковье. Ее владелец граф Разумовский увлекался растениеводством, в его оранжереях росли многочисленные экзотические растения. Рядом с усадьбой был создан парк с беседками и статуями. К сожалению, последующие хозяева разместили в имении ткацкое и литейное производство, чем нанесли огромный вред дворцу и парку. Сегодня здесь находится санаторий, здание постепенно разрушается.
Введенское
Усадебный комплекс на окраине Звенигорода был спроектирован в начале XIX века известным архитектором Львовым по заказу владельцев – семьи Лопухиных. Все постройки были деревянные, но в начале XX века их заменили на кирпичные. Комплекс состоит из господского дома с флигелями, небольшой церкви с колокольней, липового парка, каретного сарая и конного двора. В настоящее время в Введенском размещен санаторий, вход на территорию ограничен для туристов.
Даровое
Дворянская усадьба XVI века в Даровом, неподалеку от Зарайска, вместе с липовым парком, полями и садами в 1831 года перешла во владение семьи Федора Достоевского. Будущий писатель провел здесь свое детство. Наследники известной фамилии проживали в имении до 1929 года. С конца прошлого века усадьба приобрела музейный статус. В деревянном флигеле разместилась выставка, посвященная семье Достоевских, рядом открылся памятник великому писателю.
Кривякино
Центральный дом усадьбы на окраине Воскресенска был возведен в XVIII веке помещиком Замятиным. Помимо барского дома с колоннами в стиле барокко, усадьба включала в себя два флигеля и парк с каскадом прудов. Впоследствии имение неоднократно переходило из рук в руки. Последние его хозяева в годы революции эмигрировали в Европу, в здании размещалось общежитие, а затем детский санаторий. Сегодня усадьбу посещают туристы, в ней проводятся выставки, концерты.
Лопасня-Зачатьевское
История усадьбы в Чехове неразрывно связана с известными фамилиями Васильчиковых, Гончаровых, Пушкиных, Ланских. На протяжении многих лет здесь часто бывали жена Пушкина и его дети, внуки. От усадебного комплекса XVIII века уцелели главный дом в стиле барокко, ландшафтный парк с живописными прудами, небольшой храм. Также сохранился некрополь, где покоятся потомки Пушкиных и Васильчиковых. Сегодня в музее-усадьбе проходят экскурсии, выставки, творческие вечера.
Глинки
Архитектурные постройки усадьбы создавались в начале XVIII века. Владельцем ее был граф Яков Брюс – сподвижник Петра I, человек всесторонне образованный, начитанный, занимавшийся множеством наук. Комнаты дворца были переделаны им под кабинеты, где он проводил исследования, а фасады украшали демонические каменные маски. Была у графа и астрономическая обсерватория, и коллекция курьезных вещей, пополнившая Кунсткамеру. Сегодня в усадьбе размещается санаторий и музей.
Гребнево
Одна из самых старых усадеб России в Щелковском районе упоминается ещё в XVI веке. В разное время ее владельцами были Трубецкие, Бибиковы, Голицыны. Сегодня ведутся активные работы по восстановлению усадьбы. На берегу живописного пруда размещены временные домики для проживания, кафе, шатры, музей с историко-биографической экспозицией и детские площадки. В перспективе создание самого большого в России архитектурного, исторического, культурного, образовательного и развлекательного кластера с территорией более 300 га.
Ершово
Одно из самых живописных мест в окрестностях Звенигорода. Главный господский двухэтажный дом в стиле ампир из белого кирпича был построен в 1837 году, владельцем его был граф Василий Олсуфьев. Тогда же была заложена и церковь. До наших дней сохранился парк с липовыми аллеями и большой пруд с островами, соединенными перекидными мостиками. Во время войны особняк и храм были взорваны немцами. Впоследствии они были восстановлены, и с 1952 года здесь открыт дом отдыха.
Воробьёво
В XVIII веке имение в Подольском районе принадлежало династии Татищевых – наследникам известного историка и государственного деятеля Василия Татищева. В те времена был возведен главный усадебный дом с колоннами в стиле классицизма, небольшая церковь, служебные постройки, оборудован красивый парк. Всё это сохранилось до наших дней. После Татищевых усадьба сменила нескольких хозяев, среди которых были князья Вяземские. Сегодня здесь функционирует дом отдыха.
Знаменское-Губайлово
Первыми владельцами усадьбы была семья Волынских, они возвели Знаменскую церковь, уцелевшую до наших дней. При Долгоруковых, в середине XVIII века, был создан архитектурный ансамбль в стиле классицизма – главный господский дом с флигелями, эрмитаж, сад, парки с павильонами. Впоследствии усадьба меняла хозяев, последним был Сергей Поляков – издатель и меценат. Его навещали известные художники и писатели. Сегодня в одном из флигелей создан культурно-выставочный комплекс.
Источник:
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