Топ 30 — самые глубокие озера в мире

Но у водоёмов с большой глубиной часто есть отличия от мелководных. Некоторые имеют нетипичный минеральный состав или обитателей, которых больше нигде не встретишь. Богатство рыбой характерно для большинства представителей списка, хотя есть и исключения. Туристическая отрасль тоже развита не везде, однако потенциал имеется и виден невооружённым глазом.

Байкал

Это самое глубокое озеро в мире. Также самый большой резервуар с пресной водой не только в России, но и на всей планете. Из него вытекает Ангара, а впадает много рек. Ареал распространения многих видов животных и растений ограничен. В округе немало памятников природы: мыс Лударь, Ушканьи острова, пик Черского и пр. На зиму поверхность почти полностью покрывается толстым слоем льда. Хотя озеро охраняется, есть проблемы с экологией.

Глубина – 1642 метра.