Топ 30 — самые глубокие озера в мире

Глубокие озёра встречаются на всех континентах. Особенно богата на такие водоёмы приграничная зона Аргентины и Чили, учитывая площадь стран, они будут в числе лидеров. Что касается происхождения глубоководных озёр, то тут полное разнообразие: ледниковые, вулканические, тектонические. Примерно такая же картина по температурным режимам.
Но у водоёмов с большой глубиной часто есть отличия от мелководных. Некоторые имеют нетипичный минеральный состав или обитателей, которых больше нигде не встретишь. Богатство рыбой характерно для большинства представителей списка, хотя есть и исключения. Туристическая отрасль тоже развита не везде, однако потенциал имеется и виден невооружённым глазом.
Байкал
Это самое глубокое озеро в мире. Также самый большой резервуар с пресной водой не только в России, но и на всей планете. Из него вытекает Ангара, а впадает много рек. Ареал распространения многих видов животных и растений ограничен. В округе немало памятников природы: мыс Лударь, Ушканьи острова, пик Черского и пр. На зиму поверхность почти полностью покрывается толстым слоем льда. Хотя озеро охраняется, есть проблемы с экологией.
Глубина – 1642 метра.
Танганьика
Является самым длинным из пресноводных озёр, площадью 32900 км². Находится в Центральной Африке, при этом принадлежит сразу четырём странам. Жаркий климат влияет на изменения уровня воды в разные времена года. Когда впадающие реки частично пересыхают, озеро следует их примеру. Особые проблемы с экологией на севере озера, так как здесь происходил сброс отходов предприятий, а рыбный промысел был поставлен на поток.
Глубина – 1470 метров.
Восток
Особенности расположения – озеро находится в Антарктиде – не могло не сказаться на характеристиках. В мире нет более крупного (15790 км²) из подлёдных озёр. При этом вода прогревается до +10°C за счёт геотермальных источников. В непосредственной близости базируется российская исследовательская станция с тем же названием. Изучение микроорганизмов, обитающих в здешних водах, ещё не закончено.
Глубина – 1200 метров.
Каспийское море
Попадает в зону контроля пяти государств, в число которых входит и Россия. Хозяйственная деятельность, связанная с использованием акватории озера, имеющего площадь 371000 км², разнообразна: есть нефтяные залежи, ведутся рыбные промыслы, на побережье есть порты и места для отдыха. Является самым большим озером в мире. В плане туризма опора идёт на находящиеся поблизости минеральные источники, популярно и грязелечение. Однако есть проблемы с инфраструктурой.
Глубина – 1025 метров.
Сан-Мартин
Расположенное в Южной Америке, озеро имеет площадь 1058 км². Особо примечательной является форма водоёма: он разбит на широко раскинутые неровные рукава. С этим связана специфика названия: те части-отростки, которые принадлежат Чили имеют у местных другое наименование – О’Хиггинс. Питается озеро за счёт небольших речушек, впадающих в него, а также более крупной Майер.
Глубина – 836 метров.
Ньяса
Именуется также Малави, занимает площадь 29600 км². Относится к трём восточноафриканским странам, из-за чего сложно договориться об экологической защите территории. Вытянуто по форме, практически не имеет резких изгибов. Используется для рыболовного промысла, но прибрежная зона слабо заселена. Местность живописна, так как встречаются разные типы рельефа, много видов редких растений и представителей фауны.
Глубина – 706 метров.
Иссык-Куль
Находится в Киргизии и имеет площадь 6236 км². Является бессточным, питается за счёт 80 притоков. 4 живописных залива используются для промыслов, туризма и в качестве портов. Путешественников во многом привлекает сочетание дух типов климата: горного и морского. Есть места для кемпинга, а также полноценные курортные зоны. Пляжный сезон недолгий, с середины июня по конец августа.
Глубина – 702 метра.
Большое Невольничье
Особенность канадского озера, имеющего площадь 28568 км² – ледяна корка, которая покрывает поверхность на протяжении 8 месяцев. Толщина покрова позволяет зимой использовать водоём в качестве полноценной дороги для грузовиков. Растительность на противоположных побережьях различается: на западе – густые леса, а на востоке – тундра. В округе работают шахты и ведётся поиск алмазов.
Глубина – 614 метров.
Крейтер
Располагается в США на территории одноименного национального парка. Площадь – 53,2 км², форма округлая, чему водоём обязан своим вулканическим происхождением. Местная достопримечательность – «Озерный старик» – бревно, плавающее в озере в вертикальном положении на протяжении ста лет. Его сохранность обеспечивается низкими температурами. Гидротермальная активность сохраняется, так что извержения ещё возможны.
Глубина – 594 метра.
Матана
Индонезийское озеро площадью 164,1 км² имеет тектоническое происхождение. Его берега богаты залежами никелевой руды. Это вызвало ряд противоречий: водоём – важный источник питьевой воду для региона, а разработка месторождений привела к загрязнениям. Состав воды на глубине уникален: содержание кислорода стремиться к нулю, а вот соединения железа превалируют над остальными элементами.
Глубина – 590 метров.
Буэнос-Айрес
Находится на границы Аргентины и Чили. Занимает площадь 1850 км² и имеет ледниковое происхождение. В конце XIX века было искусственно изменено русло одного из притоков, что сказалось на уровне воды в озере, пусть и незначительно. Западная и восточные части водоёма очень различаются по внешнему виду и растительности. Одна из достопримечательностей – мраморные гроты.
Глубина – 586 метров.
Хорниндальсватнет
Норвежское озеро площадью 50,42 км². Существует противоречие между официальными данными, касательно глубины, и теми показателями, которые получены при прокладке кабеля по дну водоёма. Телефонная компания объявила, что нижняя точка озера – 612 метров от его поверхности. В середине лета по побережью проводится массовый марафон. Считается самым чистым из озёр Скандинавии.
Глубина – 514 метров.
Квеснел
Располагается в Канаде, имеет ледниковое происхождение и площадь 266 км². Форма – продолговатая, в наличии три выделенных отчётливо рукава. Исследователи измерили, что вода в озере полностью обновляется за 10 лет. Популярное туристическое направление: кто-то приезжает за живописными видами, кто-то на рыбалку, например, за радужной форелью. По берегам построены небольшие причалы, регулярно ходит водный транспорт.
Глубина – 506 метров.
Сарезское
Находится на территории Таджикистана и занимает площадь 80 км². Образовано из-за перекрытия завалами русла и котловины горной реки Бартанг. Уровень воды колеблется. В теории оно опасно для населённых пунктов ниже по течению, так как может в случаи прорыва естественных преград обрушить на них огромные объёмы воды. На берегах много видов цветущих растений, а вот рыбы в водоёме мало.
Глубина – 505 метров.
Тоба
Образовано в кальдере одноимённого вулкана. Принадлежит Индонезии и имеет площадь 1103 км². Туристическая отрасль опирается на интерес путешественников в этнической культуре здешних мест, особенно к народности батаков. Ещё одно направление популярное у иностранцев – экотуризм. Наплыв гостей происходит да раза в году: в мае, когда погода становится наиболее тёплой, и на Китайский Новый год в феврале.
Глубина – 505 метров.
Тахо
Находится в США, является одним из популярных мест отдыха, особенно для внутреннего туризма. Площадь – 495 км², береговая линия – 114 км. Имеется один остров – Фаннетт. Он небольшой по размерам, но возвышается над водой, благодаря своей горообразной форме и хорошо заметен с многих точек. Вокруг густые леса, а на самом побережье мало поселений, хотя они ориентированы, в том числе, и на приезжих.
Глубина – 501 метр.
Лаго-Архентино (500 м)
Площадь аргентинского пресноводного озера – 1415 км². Самое крупное в стране, нанесено на карты в 80-е годы XVIII века. Относится к территории национального парка. Питание осуществляется за счёт таяния ледников и рек, несущих к озеру талую воду. Туристы приезжают сюда для рыбалки, а также из-за необычных видов, не встречающихся больше нигде в Южной Америке.
Глубина – 500 метров.
Киву
Находится на территории Центральной Африки и принадлежит сразу двум странам. Относится к перечню Великих Африканских озёр. Связано с озером Танганьика через реку Рузизи. Площадь – 2700 км². Самая знаменитая история, связанная с водоёмом, произошла в 1948 году. Вулкан неподалёку стал на продолжительное время активным, и вода в Киву закипела, а вся рыба сварилась.
Глубина – 480 метров.
Салсваннет
Существуют разночтения на счёт глубины этого норвежского озера. Возможно, официальные источники её несколько преуменьшают. Площадь – 44,77 км². На глубине в воде практически нет кислорода. К тому же там выше соленость, что влияет и на плотность воды. Причины таких отклонений от нормы могут скрываться как в происхождении водоёма, так и в пока не открытых факторах. Исследования продолжаются по сей день.
Глубина – 464 метра.
Науэль-Уапи
Название переводится с местного диалекта, как «остров ягуара». Относится к территории Аргентины и занимает площадь 530 км². Форма вытянутая, есть рукава-ответвления. Самое большое из озёр здешнего национального парка. Туризм развит широко. В городах на побережье немало отелей. Приезжих привлекают этносы, история, экологические особенности. Есть несколько видов туристических программ.
Глубина – 464 метра.
Хауроко
Расположено в Новой Зеландии, самое южное в стране, принадлежит к территории национального парка. Площадь – 63 км². По форме очень изогнуто и напоминает букву «S». Поблизости есть много мест для кемпинга, а гостиниц или магазинов нет. Массовый туризм отсутствует, хотя озеро нередко используется в качестве перевалочного пункта при долгих путешествиях.
Глубина – 462 метра.
Пуэйрредон
Носит ещё одно название – Кокран. Относится к территории Чили и Аргентины и имеет площадь 270 км². Рядом – южные Анды, питание водоёма осуществляется за счёт ледника. Берега преимущественно высокие, гористые или холмистые. Есть небольшие участки суши на поверхности воды, но они слишком малы, чтобы называться островами. Растительность чаще низкая, много рыбы, хотя постоянного промысла нет.
Глубина – 460 метров.
Тиншё
Располагается в Норвегии и имеет площадь 51,43 км². Водоём использовался фашистами во время оккупации страны. Местные воды с нетипичным составом должны были использоваться для ядерных исследований. Уже в 90-е годы был обнаружен один из их затонувших паромов. Кроме того, найдены неизвестные ранее виды рыб. Изучение особенностей озера продолжается и сейчас.
Глубина – 460 метров.
Адамс-Лейк
Расположено в Канаде и относится к ледниковым по типу образования. Площадь – примерно 137 км². Озеро вытянутое и узкое. Изгибы береговой линии довольно плавные и последовательно сужаются на крайних точках. Популярно в качестве объекта внутреннего туризма: местные жители ездят сюда рыбачить. Основной промысловый вид рыб – радужная форель.
Глубина – 457 метров.
Челан
Находится на территории США, с языка индейцев его название переводится, как «глубокая вода». Площадь – 135 км², самое крупное в штате Вашингтон. Вытекает одноименная река, а впадает – Стхекин. Принадлежит к национальному парку Северные Каскады. На побережье построен пансионат, работающий круглый год. Есть несколько поселений, в том числе одноименный город на юго-востоке.
Глубина – 453 метра.
Ван
Бессточное турецкое озеро с солёной водой расположилось на территории в 3574 км². Является самым большим из содовых озёр мира. Название можно перевести, как «обитаемое место». Окружено несколькими горными системами, что влияет на климат и насыщенность воздуха. В водоёме есть несколько островов. На некоторых сохранились армянские достопримечательности: монастыри, церкви и прочее.
Глубина – 451 метр.
Посо
Индонезийское озеро имеет площадь 323,2 км². Озеро привлекает туристов своей природой. Особенно примечательны виды креветок и улиток, обитающих здесь. Также местные прибрежные поселения готовы предложить гостям массу интересных впечатлений: национальный колорит соседствует с развитой инфраструктурой и сервисом. Здесь есть песчаные пляжи и гостиницы почти на любой кошелёк.
Глубина – 450 метров.
Фаньяно
Относится к владениям Чили и Аргентины. Носит имя католического миссионера, посещавшего эти края в конце XIX века. Самое большое (593 км²) из озёр Огненной земли. Является истоком реки Асопардо. Входит с аргентинской стороны в состав национального парка. Среди туристов популярны путешествия по прибрежной территории на джипах. Местные операторы предлагают такую услугу всем желающим.
Глубина – 449 метров.
Большое Медвежье
Расположение – северный полярный круг, принадлежит Канаде и занимает площадь 31153 км². Имеется месторождение урана, но оно заброшено из-за нерентабельности добычи. Озеро судоходно, но лишь незначительную часть года, так как большую часть времени поверхность водоёма затянута коркой льда. На берегу есть всего одно поселение, когда-то выполнявшее функцию форта.
Глубина – 446 метров.
Манапоури
Принадлежит к территории новозеландского национального парка. Площадь – 142 км², происхождение ледниковое. Название переводится как «озеро печального сердца». У местных жителей есть ещё несколько наименований для него, в том числе: Рото-ау и Мотурау. В акватории водоёма больше 30 островов, они преимущественно покрыты лесом. Европейцы завезли сюда благородных оленей больше ста лет назад.
Глубина – 444 метра.
Источник:
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