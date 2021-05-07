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Топ 30 — самые глубокие озера в мире

Топ 30 — самые глубокие озера в мире (31 фото)

Автор:
07 мая 2021 09:50
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   вода   красота   озеро   природа   самые глубокие озера   топ   фото   
536
31

Глубокие озёра встречаются на всех континентах. Особенно богата на такие водоёмы приграничная зона Аргентины и Чили, учитывая площадь стран, они будут в числе лидеров. Что касается происхождения глубоководных озёр, то тут полное разнообразие: ледниковые, вулканические, тектонические. Примерно такая же картина по температурным режимам.

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Метки: в мире   вода   красота   озеро   природа   самые глубокие озера   топ   фото   
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Sandmann Час назад
В 5-летнем возрасте на поезде «Москва-Владивосток» проезжал Байкал – до сих пор в памяти при выезде из тоннеля стоит поразивший моё детское воображение бескрайней природный красоты вид… Прошло около 60 лет, а впечатление – было как вчера! Спасибо Байкал за встречу (первую и последнюю)!
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