Юная Мишель Пфайффер: все только начинается!

на начала с эпизодических ролей в не слишком удачных сериалах. Первым появлением на большом экране стала для нее роль в фильме "Голливудские рыцари" (1980), а первую главную роль она получила два года спустя, в мюзикле "Бриолин-2". А еще через год ее ждал настоящий успех - роль в знаменитом фильме "Лицо со шрамом", которая вывела ее в первую когорту Голливуда. С тех пор Пфайффер получила немало кинонаград, была номинирована на "Оскар" и "Золотой глобус", а критики неизменно отзывались о ней в превосходной степени. Получается, конкурсы красоты подтолкнули девушку в верном направлении.