Юная Мишель Пфайффер: все только начинается!

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Эта серия фотографий юной Мишель Пфайффер сделана фотографом Джимом Бриттом в 1979 году, когда Мишель Пфайффер лишь начинала задумываться об актерской славе. Яркие роли, внимание критиков, любовь публики и номинации на "Оскар" и "Золотой глобус" - все это еще впереди. Пока Пфайффер - старлетка, пробующая себя в эпизодах сериалов. Да и внешность у нее - самая простецкая, она ничем не напоминает утонченную голливудскую диву. Или напоминает? Как вам кажется?
Пфайффер родилась в семье менеджера и домохозяйки, и долгое время думать не думала об актерской карьере. Окончив школу, она работала кассиршей в супермаркете, а затем пошла в колледж получать юридическое образование, чтобы работать секретарем суда. Все изменила победа на конкурсе красоты в округе Оранж. После него Пфайффер отправили на конкурс "Мисс Калифорния", где заняла шестое место. Именно тогда, осознав, что она уверенно чувствует себя на сцене и перед камерами, Пфайффер наняла агента и начала искать пути в кино.
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на начала с эпизодических ролей в не слишком удачных сериалах. Первым появлением на большом экране стала для нее роль в фильме "Голливудские рыцари" (1980), а первую главную роль она получила два года спустя, в мюзикле "Бриолин-2". А еще через год ее ждал настоящий успех - роль в знаменитом фильме "Лицо со шрамом", которая вывела ее в первую когорту Голливуда. С тех пор Пфайффер получила немало кинонаград, была номинирована на "Оскар" и "Золотой глобус", а критики неизменно отзывались о ней в превосходной степени. Получается, конкурсы красоты подтолкнули девушку в верном направлении.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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