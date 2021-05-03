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Юная Мишель Пфайффер: все только начинается!

Юная Мишель Пфайффер: все только начинается! (17 фото)

Автор:
03 мая 2021 14:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мишель Пфайффер   голливуд   звезды   знаменитости   история   фотосерия   шоу бизнес   юность звезды   
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Эта серия фотографий юной Мишель Пфайффер сделана фотографом Джимом Бриттом в 1979 году, когда Мишель Пфайффер лишь начинала задумываться об актерской славе. Яркие роли, внимание критиков, любовь публики и номинации на "Оскар" и "Золотой глобус" - все это еще впереди. Пока Пфайффер - старлетка, пробующая себя в эпизодах сериалов. Да и внешность у нее - самая простецкая, она ничем не напоминает утонченную голливудскую диву. Или напоминает? Как вам кажется?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мишель Пфайффер   голливуд   звезды   знаменитости   история   фотосерия   шоу бизнес   юность звезды   
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Corvus Corax Час назад
Упущено, как она круто матюгается... )))
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Влад Минуту назад
21 все-же по моему молодая. Юная несколько помладше.
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Maks Es 3 минуты назад
Красивая баба, но больно тоща. Ни в поле пахать не сможет, ни десять детей родить.
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