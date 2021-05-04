С днем рождения, Одри Хепберн!

В 1961 году она уже была звездой. Но после выхода "Завтрака у Тиффани" она засияла еще ярче. Ее Холли Голайтли была утонченна, весела, красива, она просто мечтала о лучшей жизни, разглядывая ювелирные украшения через витрину. Образ, который создала Одри, стал символом того времени - маленькое черное платье от Живанши стало очень модным.