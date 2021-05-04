FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4853 поста • 663 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
С днем рождения, Одри Хепберн!

С днем рождения, Одри Хепберн! (14 фото + 1 видео)

Автор:
04 мая 2021 17:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Одри Хепбёрн   актриса   голливуд   знаменитости   известность   люди   слава   
1408
14
1
Сегодня родилась одна из самых трогательных и красивых женщин мирового кинематографа.
"Отдавать – значит жить. Если прекратишь отдавать, то не для чего будет жить."

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Одри Хепбёрн   актриса   голливуд   знаменитости   известность   люди   слава   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Kucher 2 часа назад
Самый последний фильм с ней "Всегда", про пожарную авиацию. Мне нравится.
А в фильме "Завтрак у Тиффани" песня хорошая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
G@M 4 минуты назад
Фильм Как украсть миллион могу пересматривать бесконечно....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
Виктор 24 минуты назад
Есть только одна Одри!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
TirAn Час назад
Самая Красивая Женщина.
Навсегда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Игорь Хомченко Час назад
Она вроде как умерла 28 лет назад. Поэтому заголовок выглядит несколько странно. Понимаю. если было что-то вроде "Сегодня Одри исполнилось бы столько-то лет" А поздравлять с днем рождения давно умершего человека как-то странно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−121
16k
Сталкер Час назад


Напомнила:
(Галина Беляева, "Мой ласковый и нежный зверь".)

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−121
Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−121
Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−121
Комментарий удален. Причина: флуд
−121
Показать ещё
Блогерша ублажила 80-летнего старика в обмен на пластическую операцию (4 фото) Блогерша ублажила 80-летнего старика в обмен на пластическую операцию (4 фото) Как сейчас живет актриса Ёла Санько, единственная жена Яна Арлазорова Как сейчас живет актриса Ёла Санько, единственная жена Яна Арлазорова "Я всегда уходила первой": как сейчас живет актриса Людмила Чурсина "Я всегда уходила первой": как сейчас живет актриса Людмила Чурсина Актеры Голливуда, которые без ума от России Актеры Голливуда, которые без ума от России Кинолюбовники, которые продолжили отношения после команды "стоп, снято!" Кинолюбовники, которые продолжили отношения после команды "стоп, снято!" Эдди Мерфи гордится, что его 10 детей не стали "голливудскими придурками" Эдди Мерфи гордится, что его 10 детей не стали "голливудскими придурками"
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

36076



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 интересных фотографий из серии "Что будет, если..."
1
61
15 интересных фотографий из серии "Что будет, если..."
15 поразительных объектов, которые мало кто видел воочию
2
33
15 поразительных объектов, которые мало кто видел воочию
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Дизайнер на карантине создает образы, вдохновленные предметами быта
0
8
Дизайнер на карантине создает образы, вдохновленные предметами быта
«Гроза»: как название пьесы отражает ее смысл и суть?
0
19
«Гроза»: как название пьесы отражает ее смысл и суть?
Китай показал концепт пассажирской ракеты для регулярных суборбитальных перелетов (5 фото)
Китай показал концепт пассажирской ракеты для регулярных суборбитальных перелетов (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#факты#знаменитости#шоу бизнес#забавно#мемы#СССР#жизнь
#Юмор#Россия#прикол#подборка#пасха#интересное#комментарии#новости#фотографии#Украина
#картинки#интересно#животные#природа#позитив#красота#криминал#приколы#прикольные#звезды

На что жалуетесь?

Вернуться