С днем рождения, Одри Хепберн!

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Сегодня родилась одна из самых трогательных и красивых женщин мирового кинематографа.
"Отдавать – значит жить. Если прекратишь отдавать, то не для чего будет жить."
"Отдавать – значит жить. Если прекратишь отдавать, то не для чего будет жить."
4 мая 1929 года родилась Одри Хэпберн. Британская актриса, способная покорить любого, кому посчастливилось с ней встретиться.
"На меня у отца и мамы времени почти не оставалось. Я запомнила, что никому не была нужна, и всю жизнь сомневалась, что может быть по-другому. Шоколад был моей единственной любовью, и он меня ни разу не предал."
Настоящее имя - Одри Кэтлин Растон. Чуть позже отец добавил к своей фамилий Хепберн. Когда ее карьера только начиналась, продюсеры предлагали ей взять псевдоним, чтобы Одри не путали с известной Кэтрин Хепберн. Но она раз и навсегда сказала нет.
"Слезы могут значить больше, чем улыбка. Потому что улыбаемся мы почти всем подряд, а плачем только из-за тех, кого любим"
Оба ее родителя (британский банкир и голландская баронесса) были нацистами. А Одри, в свою очередь, - ветеран Второй Мировой войны и была участнице группы Сопротивления.
"Для уверенности ходи с сознанием того, что ты не одна."
Мать воспитывала Одри в строгости, но все равно любила ее, хоть и не часто это показывала. Чтобы дочь могла заняться балетом ее мама, дворянка, устроилась работать в богатую семью служанкой.
"Красота женщины должна быть видна в ее глазах - это дверь в ее сердце, то место, где живет любовь."
Одри до самого конца жизни весила очень мало: всего 46 кг при росте в 170 см. Во время Второй мировой войны она голодала, выживала, питаясь хлебом из травы и луковицами тюльпанов. Обмен веществ после такой "диеты" был нарушен навсегда.
"Моя жизнь похожа на сказку. У меня были трудные моменты, но я всегда видела свет в конце туннеля."
Актриса знала пять языков: голландский, английский, испанский, французский, итальянский.
"Красота женщины множится вместе с ее годами."
Никто никогда не выражался нецензурно в ее присутствии. Мужчины говорили, что она не была ханжой, однако просто невозможно было при ней сквернословить.
"Отдавать - значит жить. Если прекратишь отдавать, то не для чего будет жить."
Еще в 50-х годах, Хепберн начала сотрудничать с UNICEF, а впоследствии стала их послом доброй воли. Она на всю жизнь запомнила ужас и голод войны.
"Успех — это все равно что достичь какой-то круглой даты и увидеть, что вы ничуть не изменились. "
А вы знали, что еще до своей удивительной карьеры в кино, она училась на ассистента стоматолога?
"Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить её."
Ее первой главной ролью стала принцесса в "Римских каникулах" (1953 год) и за нее же она получила кинонаграду "Оскар" за лучшую женскую роль.
"Мне не нужна кровать, чтобы доказать свою женственность. Я могу быть сексуальной, просто срывая яблоки с дерева или стоя под дождем."
В 1961 году она уже была звездой. Но после выхода "Завтрака у Тиффани" она засияла еще ярче. Ее Холли Голайтли была утонченна, весела, красива, она просто мечтала о лучшей жизни, разглядывая ювелирные украшения через витрину. Образ, который создала Одри, стал символом того времени - маленькое черное платье от Живанши стало очень модным.
"Сексуальность - это что-то, что скрывается внутри женщины."
Хепберн была настоящей музой для Юбера Живанши. Он создавал украшения, духи, одежду только для нее. В 1957 году им был выпущен новый аромат L’INTERDIT (перевод с французского "запрещенное").
"Человеческие отношения являются самым важным в жизни человека: важнее чем деньги, еда, роскошь, карьера."
Одри Хепберн умерла от рака. Когда она отправилась в Сомали, в связи с благотворительной деятельностью, то почувствовала очень сильные боли в желудке. Она молчала, боясь, что программа будет закрыта. Когда Хепберн вернулась ей сделали операцию по удалению опухоли, но это не помогло.
"Нет ничего невозможного. В самом этом слове заключена возможность!"
Когда она умерла Элизабет Тейлор сказала: "У Бога появился еще один ангел".
Десятки тысяч детей из самых разных стран живут благодаря ей и ее благотворительной деятельности. За время своей деятельности в рамках ЮНИСЕФ Одри Хепберн получила одну из самых высших наград США - Президентскую Медаль Свободы.
Десятки тысяч детей из самых разных стран живут благодаря ей и ее благотворительной деятельности. За время своей деятельности в рамках ЮНИСЕФ Одри Хепберн получила одну из самых высших наград США - Президентскую Медаль Свободы.
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А в фильме "Завтрак у Тиффани" песня хорошая.
Навсегда
Напомнила:
(Галина Беляева, "Мой ласковый и нежный зверь".)