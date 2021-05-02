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Актеры, которым одинаково удаются роли злодеев и героев

Актеры, которым одинаково удаются роли злодеев и героев (26 фото)

Автор:
02 мая 2021 08:30
Сообщество : Кино
Метки: актеры   без амплуа   герои   голливуд   злодеи   кино   на все руки   таланты   
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26
Актеры, по большей части, всю жизнь остаются заложниками своего амплуа: красавцы играют благородных героев, мрачные качки - негодяев... Но бывают артисты, которым низость и благородство на экране удаются одинаково хорошо.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   без амплуа   герои   голливуд   злодеи   кино   на все руки   таланты   
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11  комментариев
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14k
KOSTELLO 2 часа назад
Зорг, какой то комичный в Пятом элементе.
Вот этот у Олдмана гораздо злее получился, на мой взгляд

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5k
Сергей 3 минуты назад
Я бы ещё добавил в список Джона Траволту. Очень разноплановый актёр. Но даже когда он играет мерзавцев, они получаются очень характерным.
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1k
patrik1313 5 минут назад
Гери Олдмен играл положительных персонажей?
Я вас умоляю.
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1k
Chris Taylor 10 минут назад
С олдменом в фильме всегда ждешь, что превратится в лейтенанта из Леона, каким-бы добрым не казался его герой )). Джо Пеши всегда или лох, или крутой мафиози. и оба убедительно!
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17k
Anna Полчаса назад
Комментарий к фото
в "Леоне", он, по-моему, более негативный персонаж
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17k
Anna Полчаса назад
Комментарий к фото
Ярица?
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3k
aleksei 49 минут назад
Считаю, что Гендальф у Йена лучший, не могу представить кого-то другого, Мането тоже отлично получился, как будто два разных человека играли, а вот Элронд мне не зашел (агент Смит и все тут), читая книгу, мне представляется другой персонаж.
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8k
Вася Час назад
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30k
Минчанин Час назад
"Эмоциональному Николсону легко удается перевоплощение из добряка в монстра. Для примера вспомните его роль Джека Торренса в "Сиянии" - и Рэндла Макмерфи в оскароносном фильме "Пролетая над гнездом кукушки", за который Николсон получил заслуженный "Оскар""

Чего курил автор сего опуса? Обе эти роли - роли откровенных монстров.
Торренс - у нас, оказывается, добряк? Нет - то, как человеку сносит крышу, Николсон показал хорошо. Только, Джек и до поездки в отель добряком не был.

Он - человек с неустойчивой психикой и тягой к алкоголю. Он даже сыну руку в состоянии алкогольного опьянения то ли сломал, то ли вывихнул. После чего - обещал больше не пить.

Ну, а Макмерфи - сам по себе конченая мразь. Сидел-то он за изнасилование несовершеннолетней.

"Великолепный Шварц всегда был положительным героем - от "Детсадовского полицейского" до "Хищника". В "Терминаторе" ему впервые досталась роль злодея-киборга - и он отлично с ней справился"
Если не знать биографию Шварца, то, прочитав сей абзац, можно подумать, что "терминатор" был после "Хищника", "Детсадовского полицейского" и прочих.

Только - всё наоборот. Именно "терминатор" одной из первых его заметных ролей, давший Шварцнеггеру путёвку в большое кино (первой такой ролью была роль Конана-варвара в одноимённом фильме").
А уже потом были всякие "полицейские" да "хищники".
И, будем откровенны. В большинстве фильмов Шварцнеггер играет одну и ту же роль.

Брутального мужика, который решает проблему с помощью кулаков и оружия. И сей момент очень хорошо обстёбан в фильме "последний киногерой".
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