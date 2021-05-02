Актеры, которым одинаково удаются роли злодеев и героев

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Актеры, по большей части, всю жизнь остаются заложниками своего амплуа: красавцы играют благородных героев, мрачные качки - негодяев... Но бывают артисты, которым низость и благородство на экране удаются одинаково хорошо.
Йен Маккеллен
За 60 лет актерской карьеры Йен Маккеллен сыграл более 120 ролей в кино. Самыми яркими были две роли, сугубо противоположные по духу, - это маг Гэндальф в эпопее "Властелин колец" и Магнетто - один из главных злодеев в мире "Людей Икс".
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Хелена Бонэм Картер
Диапазон этой пластичной и талантливой актрисы поистине безграничен! Зрители помнят ее по роли злодейки Беллатрикс Лестранж в эпопее о Гарри Поттере, а киноманы - по роли добрейшей королевы Елизаветы в фильме "Король говорит".
Дэвид Теннант
Шотландец Дэвид Теннант прославился благодаря сериалам. Он сыграл воплощение идеального врача - Десятого доктора в сериале "Доктор Кто", и с неменьшим успехом выступил в роли злодея Килгрейва в сериале "Джессика Джонс".
Хьюго Уивинг
Актер с весьма характерной внешностью и манерой держаться с одинаковым успехом оборачивает свою нестандартную кинофактуру на службу добру в роли эльфийского владыки Элронда в эпопее "Властелин колец" - или злу, как в знаменитой Матрице, где он сыграл воплощение злодейства - агента Смита.
Гэри Олдман
Гэри Олдман - актер необыкновенного таланта, которому под силу любая роль. Хрестоматийный добряк в его исполнении - полицейский комиссар Готэм сити Джеймс Гордон из фильмов про Бэтмена. А не менее хрестоматийный злодей - Зорг из "Пятого элемента". Кажется, у него полностью меняется внешность в угоду роли!
Кристофер Вальц
Немецко-австрийский актер Кристофер Вальц с легкостью перевоплощается и в героя, и в злодея: свое умение он продемонстрировал, сыграв подряд в двух фильмах Квентина Тарантино - "Джанго освобожденный", где он сыграл доктора Кинга Шульца, и "Бесславных ублюдках", где он блестяще исполнил роль Ганса Ландо.
Хит Леджер
Дарование Хита Леджера признавали все. Первой его большой ролью стала роль обаятельного Уильяма Тэтчера в "Истории рыцаря", а вершиной стала роль Джокера в "Темном рыцаре".
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс - актер огромного таланта. Интеллигентная внешность не мешает ему убедительно играть весьма брутальных типов - например, жестокого маньяка доктора Ганнибала Лектера в "Молчании ягнят" или сугубо положительного Одина из "Тора".
Ральф Файнс
Ральф Файнс - актер всеядный: он играет и в хороших, и в откровенно провальных фильмах, а как-то сыграл целых три роли в одной картине. Есть в его репертуаре и герои строго противоположных нравственных качеств - например, мьсье Густав из "Гранд-отеля "Будапешт" и Амос Гёт из "Списка Шиндлера".
Мерил Стрип
Ее называют "лучшей актрисой поколения" - и недаром: ей одинаково хорошо удались и очаровательная Донна из мюзикла "Мамма миа!", и холодная стерва Миранда Пристли из "Дьявол носит Прада".
Кристиан Бейл
Британский актер продемонстрировал разносторонность своего дарования, сыграв Патрика Бейтмана, главного героя "Американского психопата", исразу вслед за тем примерив кожаный костюм Бэтмена в одноименном сериале.
Джо Пеши
Трудно поверить, что "мокрый злодей" Гарри из фильма "Один дома" и хороший парень Винни из "Моего кузена Винни" - это один и тот же человек. Спасибо Джо Пеши за его талант!
Джонни Депп
Джонни Деппу отлично удалась роль доброго сердцем Эдварда из фильма "Эдвард Руки-ножницы". А 17 ет спустя он вновь взялся за лезвия - но уже на стороне зла, сыграв роль главного героя в фильме "Суинни Тодд - демон-парикмахер с Флит стрит".
Джек Николсон
Эмоциональному Николсону легко удается перевоплощение из добряка в монстра. Для примера вспомните его роль Джека Торренса в "Сиянии" - и Рэндла Макмерфи в оскароносном фильме "Пролетая над гнездом кукушки", за который Николсон получил заслуженный "Оскар".
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон не зря получила "Оскар" как лучшая драматическая актриса: ей одинаково хорошо удаются и злодейки, и добрые души. Чтобы поверить в это, достаточно спавнить ее императора Фьюриосу в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости" и Равенну в "Белоснежке и охотнике".
Люси Лиу
Люси Лиу всегда играет сильных женщин с необычным характером. Кому они служат - добру, как Алекс Манди в "Ангелах Чарли", или злу, как О Рен Исии в "Убить Билла", - для нее не имеет значения.
Крис Эванс
Эванс был очень убедителен в роли супергероя Капитана Америки, но злодей Рэнсом Драйсдейл в картине "Достать ножи" удался ему не хуже.
Том Харди
Похоже, Том Харди любит носить маски - но это не мешает его актерским талантам проявляться ни в ролях героев, как Майкл Рокатански в картине "Безумный Макс: Дорога ярости", ни в ролях злодеев - таких, как Бейн в "Восходе Черного рыцаря".
Уилл Смит
Герои Уилла Сиита - всегда ребята с юмором и своеобразными принципами - такие, как главный герой "Хэнкока", вынужденный отстаивать свое доброе имя, или Дэдшот из "Отрядасамоубийц" - злодей с нестандартной моралью.
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли одинаково успешно сыграла красавицу-исследовательницу Лару Крофт в "Ларе Крофт - расхитительнице гробниц" и злую колдунью Малифесенту в одноименном фильме. Джоли все равно, доброе ли сердце у героини или наоборот, - была бы она красоткой, тогда у Анджелины все получится!
Брэд Питт
Красавчик Питт всю жизнь играл героев без страха и упрека - таких, как Ахилл в "Трое". Ему понадобилось сыграть Тайлера Дердена в "Бойцовском клубе", чтобы публика поняла, что за смазливой внешностью скрывается актерский талант.
Майк Майерс
Майерс стал звездой после "Остина Пауэрса, человека-загадки международного масштаба" - забавной пародии на бондиану. Там он сыграл и похотливого шпиона Пауэрса, и его антагониста Доктора Зло. И добро, и зло, правда, получились одинаково комичными.
Рэйчел Макадамс
Фильмы "Дрянные девчонки" и "Дневник памяти" вышли одновременно в 2004 году, и в обоих сыграла Рэйчел Макадамс. При этом ее героини - злая и испорченная Регина Джордж и кроткая любящая Элли - были диаметрально противоположны по характеру.
Арнольд Шварцнеггер
Великолепный Шварц всегда был положительным героем - от "Детсадовского полицейского" до "Хищника". В "Терминаторе" ему впервые досталась роль злодея-киборга - и он отлично с ней справился. Но и зрительские, и режиссерские сердца не выдержали: ко второму фильму франшизы Шварцнеггер - точнее, его персонаж, - вновь стал положительным героем.
Деми Мур
Демоническая внешность Деми Мур позволяет ей с успехом играть злодеек - таких, как Мэдисон Ли в фильме "Ангелы Чарли: Полный вперед". Но и положитеьные роли удаются ей не хуже - будь то культовый "Призрак" или "Лето, одноклассники, любовь", где Мур играет мать, пытающуюся найти общий язык с проблемной дочерью-подростком.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот этот у Олдмана гораздо злее получился, на мой взгляд
Я вас умоляю.
Чего курил автор сего опуса? Обе эти роли - роли откровенных монстров.
Торренс - у нас, оказывается, добряк? Нет - то, как человеку сносит крышу, Николсон показал хорошо. Только, Джек и до поездки в отель добряком не был.
Он - человек с неустойчивой психикой и тягой к алкоголю. Он даже сыну руку в состоянии алкогольного опьянения то ли сломал, то ли вывихнул. После чего - обещал больше не пить.
Ну, а Макмерфи - сам по себе конченая мразь. Сидел-то он за изнасилование несовершеннолетней.
"Великолепный Шварц всегда был положительным героем - от "Детсадовского полицейского" до "Хищника". В "Терминаторе" ему впервые досталась роль злодея-киборга - и он отлично с ней справился"
Если не знать биографию Шварца, то, прочитав сей абзац, можно подумать, что "терминатор" был после "Хищника", "Детсадовского полицейского" и прочих.
Только - всё наоборот. Именно "терминатор" одной из первых его заметных ролей, давший Шварцнеггеру путёвку в большое кино (первой такой ролью была роль Конана-варвара в одноимённом фильме").
А уже потом были всякие "полицейские" да "хищники".
И, будем откровенны. В большинстве фильмов Шварцнеггер играет одну и ту же роль.
Брутального мужика, который решает проблему с помощью кулаков и оружия. И сей момент очень хорошо обстёбан в фильме "последний киногерой".