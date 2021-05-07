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"Сделайте дорогу, п****ы!": сахалинцы поставили матерный знак на разбитой трассе

"Сделайте дорогу, п****ы!": сахалинцы поставили матерный знак на разбитой трассе (3 фото + 1 видео)

Автор:
07 мая 2021 15:00
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дороги   дорожная служба   знак   сахалин   ямы   
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Нужно было написать имя известного оппозиционера - вмиг бы починили. Но это не точно.

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Метки: видео   дороги   дорожная служба   знак   сахалин   ямы   
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💰красава💰 Час назад
https://paperpaper-ru.turbopages.org/paperpaper.ru/s/papernews/2020/09/23/v-shusharah-ustanovili-dorozhnyj-znak-s-b/https://paperpaper-ru.turbopages.org/paperpaper.ru/s/papernews/2020/09/23/v-shusharah-ustanovili-dorozhnyj-znak-s-b/

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2k
Frank Borman 51 минуту назад
Это уже экстремизм. Наверняка знак поставили оппозиционеры, завербованные ЦРУ.
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