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Нужно было написать имя известного оппозиционера - вмиг бы починили. Но это не точно.
Отчаявшись ездить по дороге с кучей ям и рытвин, жители Тымовского на центральной улице установили самодельный дорожный знак, призывающий службы разобраться с ситуацией. Местные водители успели оценить креатив активистов, хотя уже через час знака на дороге не было, а ямы остались.
ПГТ Тымовское
В мэрии Тымовского пояснили, что с 1 мая дороги ремонтируются ГУП «Дорожник» - именно это предприятие выиграло тендер на работы. Конечно, процесс идет медленно. Активничать дорожники начнут, когда установится нормальная погода. Ранее губернатор Южно=Сахалинской области дал задание устранить дефекты покрытия к лету, но сами дорожники говорят, что, если делать по уму, то в сроки не уложиться.
Уже нет
Надо было написать слово Навальный, вроде как помогает— Андрей Благодатских (@blago998) May 7, 2021
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