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На Сахалине газовщик устроил пожар и потушил его хозяйским борщом

На Сахалине газовщик устроил пожар и потушил его хозяйским борщом (3 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2020 18:25
Сообщество : Истории из жизни
Метки: борщ   видео   газ   кухня   пожар   проверка   сахалин   фото   
2975
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Печально закончилась проверка исправности оборудования в городе Оха. Дело было в минувшую пятницу: что-то пошло не так и некогда уютная кухня теперь выглядит как декорации для фильма ужасов.

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Метки: борщ   видео   газ   кухня   пожар   проверка   сахалин   фото   
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23k
семён 3 часа назад
Борщ шагает по стране! #Борщ Наш!
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124
Andrew Kolodkin Полчаса назад
Зинаида держится за сердце, жди беды
"Хозяйка, ..лять, неси воды!"
А воды ..ули ищи, не ищи
Дома из жидкости одни лишь щи
Жека залезает в суп руками
И начинает судорожно умываться щами.
Такая вот ...уйня случилась с человеком.
С тех пор Жека стал легендой ЖЭКа.
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137
Миша Час назад
мне вот только непонятно из описания катастрофы - с чего вдруг газ сам по себе вспыхнул, он там в плите самовозгораемый, или бледный мастер зажигалкой подсвечивал утечку? )
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7k
? ? ? Миша 48 минут назад
как вариант: газовая труба заземлена, проводка плиты имела утечку на корпус через жировые отложения.расцепил-соединил и вуаля!
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137
Миша ? ? ? 37 минут назад
Может конечно, но всё как то... Мастер открутил вентиль, газ естественно зашипел, и кто его знает почему но загорелся... муж ласточкой чухнул на первый этаж, перекрыл газ, гореть уже нечему, после чего мастер мужественно погасил пожар борщом. Он просто борщ не любит, очень. ))
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2k
Сергей Час назад
Нам когда «гусёк» в хрущевке срезали и врезали в стояк другой, короткий, то вообще ничего не перекрывали, варили автогеном. Да был огонь, но совсем не сильный и его сбивали обычной мокрой тряпкой. Честно говоря я был в шоке от увиденного, но как мне объяснили спецы, главное не превысить концентрации газа в помещении.
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4
Анна Час назад
Бедная женщина, это ужасный стресс , да еще и перед праздниками.
Если и компенсируют, то не больше 50-80 тыс . Хотя там под замену все-потолок, стены и полы , вся техника и даже оконная рама .
В компенсации я лично сомневаюсь , наверняка не пожалеют сил и будут с корпоративным юристом по судам бегать до последнего рубля, при этом судится с пол года и эти пол года они лучше заплатят своему юристу, вместо того что бы по совести утешить несчастных людей.
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39k
Соломей Час назад
Потому что борщ русский!был бы украинский, сгорел бы и дом, сгорела бы и хата, тай и хутор , сгорив би, та и уся краина палахнула, и побигли би уси кто куди, кто до панів у польщу, кто до москалив до родичив..
...оййй там нагоооррііі!!!
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1k
Lefterov Час назад
И вообще где колонка а где черное пятно!! в разных местах!!!Вердикт. [мат]!!
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1k
Lefterov 2 часа назад
Похоже на бред!! Какое сильное шипение если давление в газовой трубе всего 0,5 атмосферы! Какое пламя до потолка))) Как говорится у страха глаза велики))) Приходила как-то газовщица проверять газ.кран и открутила его не перекрывая центральный вентиль на подъезд а вместо крана вставила резиновую заглушку проверила механизм крана и вкрутила его обратно и все!!! И никакого сильного шипения там не было, шипело на свои пол кило !!! Короче где-то [мат]!!
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8k
Атеист Lefterov Час назад
Согласен, давление там низкое. Может сами накосячили или статейка лажа.
У нас кран(пробковый) с трубы снимали, так второй товарищ просто пальцем трубу заткнул. Быстро открутили, повертели, смазали и закрутили обратно. Прям как на пит-стопе на формуле 1.
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7k
? ? ? Lefterov 47 минут назад
там не 0.5 атмосферы, меньше. газораспределительные поддерживают давление в единицы мм ртутного столба над атмосферным
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8k
Павел 2 часа назад
Борщ наше всё!!
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1k
vitstd 2 часа назад
Откручивать гайку, шланг - предварительно не отключив его от системы ??? это ппц...
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7k
Фантом 3 часа назад
как тут не вспомнить
Ссылка youtu.be
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16k
babuby 3 часа назад
В 90% случаев, у этих мастеров руки из места ниже пояса растут! Если дело доходит до разборки, чистки, и настройки, то обязательно либо что-то сломают, либо разрегулируют, либо вообще заглушат.
А в данном случае, ремонт пострадавшие будут делать за свой счёт. Ещё и штраф выкатят, за эксплуатацию неисправного газового оборудования.
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8k
БарНалей babuby 2 часа назад
В 90% случаев все эти коммуникации отслужили свой век 50 лет назад. А потом всякие клоуны там нарукожопили. Посмотрите на эти непонятные скрутки из шлангов. Любой пук может привести к такой херни. Про гофру я молчу. И "проверяющий" не просто так взялся за ключи. Ему это вообще упало? Если бы он не "поджег" кухню, через год-полтора бабка разнесла бы полдома.
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83
Сергей 3 часа назад
Газовая колонка установлена с нарушением.
Дымоход должен выходить минимум на 500мм вверх без изгибов.
И уж точно не из гофры.
Им ещё повезло что при нём загорелось.
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37k
Нанук Паналык Сергей 3 часа назад
Но за борщ то все равно придется ответить!
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11k
робт Сергей 3 часа назад
там и шланги к ней телебонятся при каждом открытии крышки плиты
пздц первый раз вижу чтоб ее кто то закрывал...
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7k
Cornho Сергей 2 часа назад
У многих моих знакомых на колонках именно гофра. Причём ставили её официальные жэковские работники и газовщики. Так что в этом моменте всё нормально. А вот то, что колонка висит над газовой плитой, вызывает по меньшей мере недоумение.
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1k
евгений 3 часа назад
Вот из-за таких газовщиков, и складываются потом целые подъезды
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