На Сахалине газовщик устроил пожар и потушил его хозяйским борщом

Как рассказывает хозяйка пострадавшей квартиры, все началось со звонка из «Сахалиноблгаза» о небходимости проверить оборудование. Вся семья была дома.

- Монтер надел бахилы, прошел на кухню, разложил приборы. Я стою рядом. Он намазал нижний кран какой-то замазкой, которая проверяет, нет ли где утечки газа. "Видите, пузырится?" — спрашивает у меня. Я не увидела, но он взял инструмент и стал откручивать кран, через который газ идет к плитке. Я говорю, что нужно проверить и другой кран. Он проворачивает гайку, и раздается сильное шипение. Я очень испугалась, вижу, что и мастер испуган, у него затряслись руки, он пытается провернуть гайку назад. И вдруг взлетает пламя. Факел просто ужасный, до потолка.