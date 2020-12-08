На Сахалине газовщик устроил пожар и потушил его хозяйским борщом

Печально закончилась проверка исправности оборудования в городе Оха. Дело было в минувшую пятницу: что-то пошло не так и некогда уютная кухня теперь выглядит как декорации для фильма ужасов.
Как рассказывает хозяйка пострадавшей квартиры, все началось со звонка из «Сахалиноблгаза» о небходимости проверить оборудование. Вся семья была дома.
- Монтер надел бахилы, прошел на кухню, разложил приборы. Я стою рядом. Он намазал нижний кран какой-то замазкой, которая проверяет, нет ли где утечки газа. "Видите, пузырится?" — спрашивает у меня. Я не увидела, но он взял инструмент и стал откручивать кран, через который газ идет к плитке. Я говорю, что нужно проверить и другой кран. Он проворачивает гайку, и раздается сильное шипение. Я очень испугалась, вижу, что и мастер испуган, у него затряслись руки, он пытается провернуть гайку назад. И вдруг взлетает пламя. Факел просто ужасный, до потолка.
- Монтер надел бахилы, прошел на кухню, разложил приборы. Я стою рядом. Он намазал нижний кран какой-то замазкой, которая проверяет, нет ли где утечки газа. "Видите, пузырится?" — спрашивает у меня. Я не увидела, но он взял инструмент и стал откручивать кран, через который газ идет к плитке. Я говорю, что нужно проверить и другой кран. Он проворачивает гайку, и раздается сильное шипение. Я очень испугалась, вижу, что и мастер испуган, у него затряслись руки, он пытается провернуть гайку назад. И вдруг взлетает пламя. Факел просто ужасный, до потолка.
У женщины от такого зрелища приключилась истерика, но ее муж успел быстро сориентироваться и перекрыть центральный газовый вентиль на первом этаже дома. Вызвали пожарных, на шум прибежали соседи...
- Зато монтер был на удивление спокоен. Взял кастрюлю только что сваренного борща и выплеснул ее на пламя, — рассказала хозяйка квартиры изданию "Сахалинский нефтяник".
- Зато монтер был на удивление спокоен. Взял кастрюлю только что сваренного борща и выплеснул ее на пламя, — рассказала хозяйка квартиры изданию "Сахалинский нефтяник".
В общем, квартира не погорела, но кухня свой вид заметно потеряла: оплавились пластиковые потолочные плиты и подгорели кухонные шкафчики. Пострадала даже кафельная плитка на стене, а еще от жара повело окно...
Пока расследование ЧП не завершено, "кто виноват" и "что делать", еще предстоит выяснить.
Судя по размещенному на сайте "Сахоблгаза" перечню, техобслyживание квартирных газопроводов и газового оборудования включает следующие виды работ:
Проверка целостности и укомплектованности газоиспользyющего оборудования;
Проверка работоспособности и смазка отключающих yстройств;
Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;
Разборка и смазка кранов газоиспользyющего оборудования;
Проверка работоспособности приборов учета газа, автоматики безопасности, ее наладка и регулировка;
Очистка горелок от загрязнений, регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы;
Выявление необходимости замены или ремонта отдельных узлов и деталей;
Инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом.
Судя по размещенному на сайте "Сахоблгаза" перечню, техобслyживание квартирных газопроводов и газового оборудования включает следующие виды работ:
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"Хозяйка, ..лять, неси воды!"
А воды ..ули ищи, не ищи
Дома из жидкости одни лишь щи
Жека залезает в суп руками
И начинает судорожно умываться щами.
Такая вот ...уйня случилась с человеком.
С тех пор Жека стал легендой ЖЭКа.
Если и компенсируют, то не больше 50-80 тыс . Хотя там под замену все-потолок, стены и полы , вся техника и даже оконная рама .
В компенсации я лично сомневаюсь , наверняка не пожалеют сил и будут с корпоративным юристом по судам бегать до последнего рубля, при этом судится с пол года и эти пол года они лучше заплатят своему юристу, вместо того что бы по совести утешить несчастных людей.
...оййй там нагоооррііі!!!
У нас кран(пробковый) с трубы снимали, так второй товарищ просто пальцем трубу заткнул. Быстро открутили, повертели, смазали и закрутили обратно. Прям как на пит-стопе на формуле 1.
А в данном случае, ремонт пострадавшие будут делать за свой счёт. Ещё и штраф выкатят, за эксплуатацию неисправного газового оборудования.
Дымоход должен выходить минимум на 500мм вверх без изгибов.
И уж точно не из гофры.
Им ещё повезло что при нём загорелось.