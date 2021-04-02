Иркутянка разделась, чтобы привлечь внимание к дырам на дорогах

А они и вправду впечатляют.
Жительница Иркутска весьма необычным образом решила привлечь внимание общественности к разбитым дорогам, огромным сугробам и лужам.
После того как сошел снег, оголились основные проблемы города. А вместе с ними для контраста оголилась и девушка. Задумка хорошая, пользователи Сети одобряют.
Девушка фотографировалась в разных частях города, и для каждой локации у нее были отдельные таблички с надписями: «Дырка на дырке», «Стиральная доска», «Загнанные в болото» и «Иркутск весна 2021».
Неизвестно, что думают по поводу такого протеста чиновники и планируют ли чинить и расчищать дороги, но СМИ и подавляющее большинство иркутян в городских пабликах девушку поддержали. Даже несмотря на такой экстравагантный метод.
Вот тоже замечательное видео под названием "Агитаторы приехали". Точнее, приплыли.
Такую фигуру не грех показать :) Заодно и на проблему внимание обратила.— Wild_Berry (@Wild_Berry21) April 1, 2021
Источник:
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вы госдолг сша видели?
Причем полуголая не фоталась а просто латала асфальт. Так что эта инстагратутка просто ради лайков вые.бывается.