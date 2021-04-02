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Иркутянка разделась, чтобы привлечь внимание к дырам на дорогах

Иркутянка разделась, чтобы привлечь внимание к дырам на дорогах (15 фото)

Автор:
02 апреля 2021 10:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Иркутск   дороги   протест   ремонт   ямы   
3217
15

А они и вправду впечатляют.

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Метки: Девушка   Иркутск   дороги   протест   ремонт   ямы   
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23  комментария
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8k
costa Час назад
Отлично выглядит активистска! Пресс, ноги, не стыдно и показать!
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5k
Denis Cudreacov 55 секунд назад
где можно пройти тендер на зполнение её дыр?
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22
Александр Николаевич 10 минут назад
Дырка и дырки
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41k
Максим Т. 12 минут назад
Чего только бабы не придумают, лишь бы жопу показвть
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58k
Опиум для народа 14 минут назад
Ну ХЗ.Сиськи-то она закрыла,так что номинация "стиральная доска" неопределяема.
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46
Franky 23 минуты назад
Идея хорошая, но в данном случае, это женское вечное стремление раздеться при любом случае уже никого не привлечет. Это кстати неплохо описано в книгах по психологии. ( я про желание раздеваться)
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1k
Andrey Franky 12 минут назад
Это все другие женщины оголяются, а жены заматываются в халаты, пледы, одеялки и полотенчики... Печалька
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46
Franky Andrey 8 минут назад
Знаете, думаю так правильно. А как же интерес? Вот спрошу вас как «художник художника», а насколько бы у вас хватило интереса к своей женщине, если бы вы видели ее постоянно голой? Вопрос без претензий.
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1k
Наталия Andrey 5 минут назад
как правило, с женами и мужьями на одной жилплощади проживают еще и дети, а при них так ходить не комильфо...
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−125
даня мелохин Полчаса назад
фотошоп + вбросы от либарстни...в путинской россии такого быть не может.

вы госдолг сша видели?
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2k
VPJ Полчаса назад
Дырка на дороге... Это как указатель типа мотель-hotel.
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538
Алксандр Шевченко 41 минуту назад
Девочка молодец. А руководство города не очень.
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8k
GRuslan Алксандр Шевченко Полчаса назад
В чем она молодец? Благодаря одобрению таких как вы и другие писюхи с неокрепшими мозгами будут в любой "непонятной" ситуации раздеваться. Конечно проще раздеться, чем предпринять действия не порочащие достоинство, для решения проблемы. Скорее всего её интересует больше демонстрация своего тела для привлечения внимания к своей персоне, а дороги это так, липовый повод.
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538
Алксандр Шевченко GRuslan 10 минут назад
Зато благодаря таким как вы 20 лет не порочащим достоинства сидят в кресле жопу не поднимут что то сделать для города.
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113
Племянник Путина 44 минуты назад
ей себя в порядок бы привести, а потом уже фоткаться.
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11k
Telar Gouroi 48 минут назад
Дырка на дырке это лесбийский секс какой-то
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9k
Александр 49 минут назад
Качественная акция по борьбе с ямами на дорогах!
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4k
Дарвин и аморальная премия 55 минут назад
Хорошо что свою дырку прикрыла
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5k
Эх, Вася, Вася Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
А могла бы и не прикрывать... Тогда ещё больше внимания привлекла. И лозунг "Дырка на дырке" в этом случае смотрелся еще забавней.
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21k
Батончик с маком Час назад
У нас в городе несколько лет назад одна девка заделывала дырки на дорогах. Называли её "дорожная фея".
Причем полуголая не фоталась а просто латала асфальт. Так что эта инстагратутка просто ради лайков вые.бывается.
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2k
Алекс Чебурашкин Час назад
разделась )))) ГДЕ????
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18k
SolomonA Час назад
Ага, дырки на дороге она показала...
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4k
insaider Час назад
Молодец,привлекла внимание к своим дырам,да начнётся монетизация!
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