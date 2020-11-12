Мужчина решил бороться с ямами на дорогах с помощью зеленых насаждений

Жителю США надоели выбоины и он решил взять дело в свои руки, посадив крошечные рождественские елки в ямках на оживленной дороге.
Несколько недель назад Кевин Мартин ехал за ужином в центр города. Он попал в большие выбоины и пробил шины. Мартин несколько раз обратился к местным властям с просьбой отремонтировать дорогу, но жалобу мужчины проигнорировали.
Тогда в голове у Кевина созрел план. Он отправился в местный гипермаркет и купил немного почвы для посадки и несколько зеленых туй в горшках (в некоторых регионах США их продают в качестве рождественских елок).
Затем Мартин приехал к дорожным ямам и посадил в них свои праздничные деревья.
Тогда в голове у Кевина созрел план. Он отправился в местный гипермаркет и купил немного почвы для посадки и несколько зеленых туй в горшках (в некоторых регионах США их продают в качестве рождественских елок).
Затем Мартин приехал к дорожным ямам и посадил в них свои праздничные деревья.
Жители Эттлборо стали делиться фотографиями «елок» в соцсетях. С юмором отреагировала даже местная полиция, разместив у себя снимок с подписью: «Похоже, кто-то рано проникся духом Рождества».
Когда к туям начали съезжаться журналисты местных телеканалов, власти наконец поняли свою ошибку и прислали ремонтную бригаду. Работники быстро убрали деревья и залатали ямы.
Когда к туям начали съезжаться журналисты местных телеканалов, власти наконец поняли свою ошибку и прислали ремонтную бригаду. Работники быстро убрали деревья и залатали ямы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Топ-10 самых длинных эскалаторов в мире
- Самые большие жуки в мире
- Сбитого на дороге койота приняли за собаку
- ТОП-10 самых дорогих дорог мира
- Медведица атаковала автомобиль, чтобы защитить своего малыша от наезда
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...