Мужчина решил бороться с ямами на дорогах с помощью зеленых насаждений

Несколько недель назад Кевин Мартин ехал за ужином в центр города. Он попал в большие выбоины и пробил шины. Мартин несколько раз обратился к местным властям с просьбой отремонтировать дорогу, но жалобу мужчины проигнорировали.



Тогда в голове у Кевина созрел план. Он отправился в местный гипермаркет и купил немного почвы для посадки и несколько зеленых туй в горшках (в некоторых регионах США их продают в качестве рождественских елок).



Затем Мартин приехал к дорожным ямам и посадил в них свои праздничные деревья.