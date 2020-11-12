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Мужчина решил бороться с ямами на дорогах с помощью зеленых насаждений

Мужчина решил бороться с ямами на дорогах с помощью зеленых насаждений (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 09:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   видео   выбоины   дорога   елки   фото   яма   
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Жителю США надоели выбоины и он решил взять дело в свои руки, посадив крошечные рождественские елки в ямках на оживленной дороге.

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Метки: в мире   видео   выбоины   дорога   елки   фото   яма   
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5  комментариев
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1k
Игорь 2 часа назад
Вы фсе врети!!! Фсе знают, что в сы-шы-а идеальные дороги, и там просто не может быть ни кочки ни ямки!
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1k
zvezdohet Час назад
У нас бы его как минимум оштрафовали, но уж точно не стали бы заделывать. Да и если бы ему попались такие ямки, как на нашей дороге, пришлось бы высаживать баобабы, чтоб верхушки видно было. Да и такие выбоины, как на фотке, это практически идеальное покрытие.
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10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
У нас это не сработает: вместо дорог появятся хвойные леса.
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