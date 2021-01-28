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Сахалинский депутат спел детям матерную песню и выложил видео в TikTok

Сахалинский депутат спел детям матерную песню и выложил видео в TikTok (4 фото + 2 видео)

Автор:
28 января 2021 17:24
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   депутат   дети   кпрф   нецензурная лексика   сахалин   скандал   
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Сейчас этим роликом "наслаждаются" в прокуратуре. А партия КПРФ, в которой состоит певец, грозит его исключить из своих рядов.

Источник:

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Метки: видео   депутат   дети   кпрф   нецензурная лексика   сахалин   скандал   
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20  комментариев
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6k
SSD 2 часа назад
Депутат - "ненастоящий". На праворульках - только нищеброды ездят.
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26k
Игорь 6 минут назад
Возможно я безнадёжно устарел, и таким тупым вопросом признаюсь в этом - пусть. Но объясните - как можно материться в кругу собственной семьи.
Нет я допускаю что может (случайно) вырваться "мля", или ещё какое слово-паразит в особенно выразительной ситуации.
Но ведь я часто встречаю обычных молодых участников семьи (семьёй назвать не могу, язык не поворачивается) с виду достаточно приличных, которые вполне себе разговаривают между собой отборным матом. Причем делают это с очевидной лёгкостью, буднично, так как будто это нормально.
Это такой тренд в отношениях теперь да?!
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1k
Заряд бодрости 19 минут назад
такую дрянь записывают на профессиональных студиях? а потом удивляетесь, что дети следят за никому не известными политзаключенными
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10k
Великий Кормчий 23 минуты назад
Милонов - я не такой....

Ага
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6k
Alexander Полчаса назад
Чё Вы на него напали, видно сразу, мужик показал как нынче депутаты любят детей и ратуют об их светлом блатном будущем, ну и талант пения показал, смело после увальния или в блогеры или в Тик Ток
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79k
Taras Kozalupko 42 минуты назад
до 1-го февраля можно
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28
Активная Жизнь 49 минут назад
Интересно - о чём подобные люди думают выкладывая это на видео? ) Либо совсем страх потеряли, либо там думать то и не чем... Хотя ему то что, у него и так всё хорошо, зачем ему уметь думать...
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3k
Vasiliy Pakazyava 49 минут назад
Я придумал для него отличную отмазку, он ехал с традиционного японского праздника kanamara matzuri и руль кошерный
Я придумал для него отличную отмазку, он ехал с традиционного японского праздника kanamara matzuri и руль кошерный
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3k
Andrey Abramov 52 минуты назад
Работаю в строительстве, иногда общаюсь из дома с коллегами, но при этом дети мои четко понимают, что если папе материться можно, то им 100% нельзя. Как вырастут, пожалуйста, они уже будут понимать где можно и даже нужно, а где нет. Ну вот не поймет наш прораб Василич важность момента без ключевого слова, например.
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3k
Vasiliy Pakazyava Andrey Abramov 7 минут назад
После армии, пришлось немного поднапрячся и привести речь в порядок
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5k
кот базилий 55 минут назад
Накажут "строго" - штраф 10 тысяч или выговор.
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971
СДД Час назад
Там обрезано видео. Ч/з минуту этот рассадник вынесло с дороги в обрыв. Все [мат] разбились и сгорели.
Коронавирус их разбери...
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2k
Brataxe Час назад
В этом видео "прекрасно" всё. И депутат поющий песенку всех депутатов и полностью передающее отношение, и дети которые не то что без кресел, вообще даже не пристегнуты.
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971
СДД Brataxe Час назад
Все идет по плану.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
661
6k
SSD 2 часа назад
ПС: Надо детей у них забрать соцзащитой, у такого мудака и дети не могут получить нормальное воспитание (с).
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28
Активная Жизнь SSD 53 минуты назад
Да да, воспитывают по своему образу и подобию!
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3k
Vasiliy Pakazyava 2 часа назад
Зато честно
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12k
Toxictofa Vasiliy Pakazyava Час назад
Вот за честность его теперь и выгонят)
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