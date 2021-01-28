Сахалинский депутат спел детям матерную песню и выложил видео в TikTok

Депутат Собрания Томаринского округа Сахалина от КПРФ Сергей Булатов во время поездки спел своим детям нецензурную песню, а затем записанный ролик выложил в ТикТок.





Сидя за рулем автомобиля, Булатов спел интересную песню под названием "Я нарисую на снегу х**". Однако ни жена, снимавшая все на видео, ни дети, подпевавшие ему, как видно по ролику, были совсем не против такого "творчества".