Сахалинский депутат спел детям матерную песню и выложил видео в TikTok

Сейчас этим роликом "наслаждаются" в прокуратуре. А партия КПРФ, в которой состоит певец, грозит его исключить из своих рядов.
Депутат Собрания Томаринского округа Сахалина от КПРФ Сергей Булатов во время поездки спел своим детям нецензурную песню, а затем записанный ролик выложил в ТикТок.
Сидя за рулем автомобиля, Булатов спел интересную песню под названием "Я нарисую на снегу х**". Однако ни жена, снимавшая все на видео, ни дети, подпевавшие ему, как видно по ролику, были совсем не против такого "творчества".
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Несмотря на то, что Булатов ролик уже удалил, им заинтересовался местный Центр управления регионом. Ведомство обратилось в полицию и прокуратуру с просьбой дать оценку действиям депутата.
Видео без цензуры (18+):
В КПРФ заявили, что обязательно привлекут Булатова к ответственности. Глава Сахалинского обкома партии Павел Ашимихин осудил неэтичное поведение члена партии, и сообщил, что его легко могут исключить из рядов КПРФ.
И в кои-то веки депутат Госдумы Виталий Милонов справедливо возмутился поведению коллеги и дал разумную оценку его выходке.
"Такие люди позорят всех нас. Мы себе такого не позволяем. Я даже в страшном сне не могу себе представить, чтобы либо я, либо мои товарищи, позволили себе такое. А такой один негодяй бросает тень на всех нас", - заявил возмущенный Милонов.
Ну, у него просто дети - высококультурные, воспитанные интеллигентные люди. Понимают, что папа в контексте шутки и слово хуй использовать может, ничего такого, все ж взрослые люди...— Ancient Reptiloid (@Sly_Goblin) January 28, 2021
А ещё они все - бессмертные.
Повезло ж некоторым...
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Нет я допускаю что может (случайно) вырваться "мля", или ещё какое слово-паразит в особенно выразительной ситуации.
Но ведь я часто встречаю обычных молодых участников семьи (семьёй назвать не могу, язык не поворачивается) с виду достаточно приличных, которые вполне себе разговаривают между собой отборным матом. Причем делают это с очевидной лёгкостью, буднично, так как будто это нормально.
Это такой тренд в отношениях теперь да?!
Ага
Коронавирус их разбери...