7 стран, в которых мужчины носят юбки и платья, и это нормально

Если вы думали, что мужские юбки носят только в Шотландии по праздникам, то вы глубоко ошибались. На протяжении многих веков мужчины надевали платья и юбки и это считалось не просто нормальным, а даже кое-где и обязательным.
Мужчины надели юбки давно, еще в Древнем Египте. Называлась схенти и это была обычная набедренная повязка, украшенная орнаментом и драпировкой. А в Древней Греции мужчины надевали хитон - прямоугольный кусок ткани, скрепленный застежками и подпоясанный ремешком.
Византия унаследовала многие элементы культуры, в том числе и в одежде. Широкие туники, создающие треугольный силуэт, в целом мода была унисексуальна.
Даже в Средневековье, с уже достаточно четкими различиями в мужской и женской одежде, юбки все равно оставались элементом одежды мужчин.
Византия унаследовала многие элементы культуры, в том числе и в одежде. Широкие туники, создающие треугольный силуэт, в целом мода была унисексуальна.
Даже в Средневековье, с уже достаточно четкими различиями в мужской и женской одежде, юбки все равно оставались элементом одежды мужчин.
Фустанелла (Греция)
А теперь о традиционной на Балканах пышной юбке, в которой ровно 400 складок, и она, скорее всего, взяла начало от римской тоги.
Фустанелла шьется из множества полосок льна, так, что получается подобие плиссе. Кстати, откуда цифра 400? Считается, что некоторые мужчина, например Теодор Колокотроникс, носили именно 400 складок, символизирующими каждый год турецкой власти над Грецией. Но достоверность этой информации под вопросом, это вполне может быть и городская легенда.
Стиль юбки менялся с годами. В XVIII и начале XIX веков фустанелла была ниже колен а ее подол заправлялся в сапоги. Позже юбку укоротили до колен, чтобы волнистая форма была отчетливее.
Фустанелла шьется из множества полосок льна, так, что получается подобие плиссе. Кстати, откуда цифра 400? Считается, что некоторые мужчина, например Теодор Колокотроникс, носили именно 400 складок, символизирующими каждый год турецкой власти над Грецией. Но достоверность этой информации под вопросом, это вполне может быть и городская легенда.
Стиль юбки менялся с годами. В XVIII и начале XIX веков фустанелла была ниже колен а ее подол заправлялся в сапоги. Позже юбку укоротили до колен, чтобы волнистая форма была отчетливее.
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Сулу (Фиджи)
Универсальная национальная одежда, которую носят и мужчины, и женщины. Сулу или очень искусно и оригинально украшены, либо же однотонные.
У многих мужчин есть такой вид, как "Сулу Вака Тага", как часть костюма для работы в церкви, к ней еще обычно мужчины надевают рубашку с воротником в западном стиле, пиджак и галстук, подходящие "Сулу Вака Тага" и сандалии.
У многих мужчин есть такой вид, как "Сулу Вака Тага", как часть костюма для работы в церкви, к ней еще обычно мужчины надевают рубашку с воротником в западном стиле, пиджак и галстук, подходящие "Сулу Вака Тага" и сандалии.
Хакама (Япония)
Самая известная национальная одежда японцев - это кимоно. А вот про хакама знает очень мало людей, хотя это тоже абсолютно традиционная самурайская одежда.
Юбкообразные штаны, которые надевают поверх кимоно, а изначально они предназначались для защиты ног и всадника. Со временем самураи практически перестали передвигаться на лошадях, однако продолжали носить хакама, так как это делало их легкоузнаваемыми.
Стили этого элемента одежды различны: сегодняшние хакама , которую носят мастера боевых искусств, называется джоба хакама и они очень удобны для ходьбы. А вот хакама, которая больше похожа на юбку, называется "колокол" или "фонарик" хакама, их носили во время визитов к императору или к сегуну.
Юбкообразные штаны, которые надевают поверх кимоно, а изначально они предназначались для защиты ног и всадника. Со временем самураи практически перестали передвигаться на лошадях, однако продолжали носить хакама, так как это делало их легкоузнаваемыми.
Стили этого элемента одежды различны: сегодняшние хакама , которую носят мастера боевых искусств, называется джоба хакама и они очень удобны для ходьбы. А вот хакама, которая больше похожа на юбку, называется "колокол" или "фонарик" хакама, их носили во время визитов к императору или к сегуну.
Гхо (Бутан)
Гхо - это традиционная одежда, являющаяся отличительным признаком страны. Все население Бутана обязаны носить национальную одежду на официальных мероприятиях, в школах и правительственных учреждениях. И мужчины, и женщины, и дети носят гхо из текстиля местного производства, украшенную разнообразными узорами.
Мужчины носят это длинное одеяние, подняв его до колен и закрепив тканевым поясом. Пояс плотно обматывается вокруг талии, а большой карман, который образуется при этом, используется для ношения всяких чаш, денег и остальных мелочей.
В гхо используются в основном клетчатые или полосатые узоры, а вот цветочные являются табу. Кстати, как и красные и желтые цвета, цвета монахов.
Мужчины носят это длинное одеяние, подняв его до колен и закрепив тканевым поясом. Пояс плотно обматывается вокруг талии, а большой карман, который образуется при этом, используется для ношения всяких чаш, денег и остальных мелочей.
В гхо используются в основном клетчатые или полосатые узоры, а вот цветочные являются табу. Кстати, как и красные и желтые цвета, цвета монахов.
Джеллаба (Марокко)
Классический наряд, удобный и универсальный. Джеллаба - это длинная одежда с рукавами и капюшоном в десятках самых разных стилей. Носят ее как мужчины, так и женщины.
Обычно джеллаба достигает земли, но иногда ее делают чуть короче, чтобы было удобнее носить. Кстати, большой капюшон не только элемент стиля, но и защита от солнца и ветра в марокканских пустынях.
Стиль вариативен. Для жаркой погоды, из легких тканей и простого дизайна, для холодной погоды материалы более тяжелые. Простые и с замысловатыми узорами.
Одежда универсальна и необходима жителям Марокко.
Обычно джеллаба достигает земли, но иногда ее делают чуть короче, чтобы было удобнее носить. Кстати, большой капюшон не только элемент стиля, но и защита от солнца и ветра в марокканских пустынях.
Стиль вариативен. Для жаркой погоды, из легких тканей и простого дизайна, для холодной погоды материалы более тяжелые. Простые и с замысловатыми узорами.
Одежда универсальна и необходима жителям Марокко.
Лонджи (Бирма)
Местные жители до сих пор носят эту традиционную одежду. Причем это не показательные наряды для туристов, а они действительно носят ее чаще, чем современную одежду.
Жители Мьянмы, как мужчины, так и женщины носят либо пасхоу, либо тхами (она и считается лонджи - платье\юбка).
Ткачество - это традиционное занятие для этой страны, поэтому у каждого этнического меньшинства в ней есть свои текстильные традиции.
Жители Мьянмы, как мужчины, так и женщины носят либо пасхоу, либо тхами (она и считается лонджи - платье\юбка).
Ткачество - это традиционное занятие для этой страны, поэтому у каждого этнического меньшинства в ней есть свои текстильные традиции.
Килт (Шотландия)
Ну и наконец, самая известная "мужская юбка".
Килт носили еще XVI веке, их носили горцы, он был одеждой во всю длину, его набрасывали на плечи, или же на голову, как плащ.
Также килты были распространены в 1720-х годах, британские военные использовали их для своей военной униформы.
Килт, таким как мы его видим сейчас, до колен, стал только примерно в начале XVIII веке.
Самые ранние килты тоже не были нам привычны по цвету: они были однотонными, тускло-коричневыми, черными, или зелеными. Техники крашения улучшались и в конце 1800 годов были разработаны клетчатые узоры, которые сегодня считаются классическими для Шотландии.
В 19-м веке шотладские килты были церемониальной одеждой, надевались только по особым случаям: спортивные мероприятия, игры горцев, свадьбы и праздничные мероприятия.
Но благодаря культурному процессу, который признавал шотландскую идентичность в Америке, переосмыслял традиции и создавал шотландско-американское наследие, килт очень часто приветствуется на вечеринках и даже возвращается как повседневная одежда.
Кстати, шотландский килт стал обязательной униформой для шотландской футбольной команды Tartan Army, что было на ура воспринято болельщиками.
Килт носили еще XVI веке, их носили горцы, он был одеждой во всю длину, его набрасывали на плечи, или же на голову, как плащ.
Также килты были распространены в 1720-х годах, британские военные использовали их для своей военной униформы.
Килт, таким как мы его видим сейчас, до колен, стал только примерно в начале XVIII веке.
Самые ранние килты тоже не были нам привычны по цвету: они были однотонными, тускло-коричневыми, черными, или зелеными. Техники крашения улучшались и в конце 1800 годов были разработаны клетчатые узоры, которые сегодня считаются классическими для Шотландии.
В 19-м веке шотладские килты были церемониальной одеждой, надевались только по особым случаям: спортивные мероприятия, игры горцев, свадьбы и праздничные мероприятия.
Но благодаря культурному процессу, который признавал шотландскую идентичность в Америке, переосмыслял традиции и создавал шотландско-американское наследие, килт очень часто приветствуется на вечеринках и даже возвращается как повседневная одежда.
Кстати, шотландский килт стал обязательной униформой для шотландской футбольной команды Tartan Army, что было на ура воспринято болельщиками.
Так может быть убеждение в том, что юбка - это исключительно женский предмет одежды , не так уж и верно.
Разумеется, в холодное время года разумнее надевать брюки, однако в летние месяцы многие мужчины, возможно, слегка завидуют девушкам, которые могут себе позволить надеть юбку или платье и не мучиться от жары.
Разумеется, в холодное время года разумнее надевать брюки, однако в летние месяцы многие мужчины, возможно, слегка завидуют девушкам, которые могут себе позволить надеть юбку или платье и не мучиться от жары.
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