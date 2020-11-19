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7 стран, в которых мужчины носят юбки и платья, и это нормально

7 стран, в которых мужчины носят юбки и платья, и это нормально (8 фото)

Автор:
19 ноября 2020 19:46
Сообщество : Исторические факты
Метки: история   мода   одежда   прошлое   факты   фото   это интересно   
1478
8
Если вы думали, что мужские юбки носят только в Шотландии по праздникам, то вы глубоко ошибались. На протяжении многих веков мужчины надевали платья и юбки и это считалось не просто нормальным, а даже кое-где и обязательным.
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Метки: история   мода   одежда   прошлое   факты   фото   это интересно   
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15  комментариев
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
на первом месте греческие балерины-клоуны в спецназовских беретах. при виде таких воинов враг обсерается со смеху или бежит прочь от педерастов
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4k
Ya Frank Borman 48 минут назад
Ух ты, как таких 3,14даров как ты бесит слово "российский". То что коверкаешь слова, обзываешь-это показывает твоё умственное развитие.
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44k
Александр 3 минуты назад
не ребята, это не нормально!
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26k
a.fey 13 минут назад
7 стран, в которых мужчины носят юбки и платья, и это нормально
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129
vova old 20 минут назад
нет уж, лучше я в джинсах чем в джалабИИ
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16k
голландец 49 минут назад
7 стран, в которых мужчины носят юбки и платья, и это нормально
7 стран, в которых мужчины носят юбки и платья, и это нормально
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2k
Vasiliy Pakazyava 54 минуты назад
Римляне тоже называли штаны, варварской одеждой, пока яйца мёрзнуть не начали
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70
Alexandr Vasiliy Pakazyava Полчаса назад
Римляне начали носить штаны, носки и тд еще раньше всяких варваров. А за штаны осуждали когда их одевали в Италии, где яйца не мерзнут, а наоброт, вскипают в штанах. Так же, впрочем, и за бороды.
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1k
Василий Час назад
Индия, Малайзия ,Мьянма, Индонезия- саронг.
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18k
Альберт 2 часа назад
Когда враги врывались в крепость, мужиков они - убивали, а женщин - насиловали.
Вот некоторые хитрецы и придумали, как избежать смерти...
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70
Alexandr Альберт Час назад
Зато у этих хитрецов осталось потомство, которое может поведать такие замечательные истории о своих предках)
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3k
Квизо 2 часа назад
Килт попал в Шотландию и Ирландию из Норвегии.
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