7 стран, в которых мужчины носят юбки и платья, и это нормально

Ну и наконец, самая известная "мужская юбка".

Килт носили еще XVI веке, их носили горцы, он был одеждой во всю длину, его набрасывали на плечи, или же на голову, как плащ.

Также килты были распространены в 1720-х годах, британские военные использовали их для своей военной униформы.

Килт, таким как мы его видим сейчас, до колен, стал только примерно в начале XVIII веке.

Самые ранние килты тоже не были нам привычны по цвету: они были однотонными, тускло-коричневыми, черными, или зелеными. Техники крашения улучшались и в конце 1800 годов были разработаны клетчатые узоры, которые сегодня считаются классическими для Шотландии.

В 19-м веке шотладские килты были церемониальной одеждой, надевались только по особым случаям: спортивные мероприятия, игры горцев, свадьбы и праздничные мероприятия.

Но благодаря культурному процессу, который признавал шотландскую идентичность в Америке, переосмыслял традиции и создавал шотландско-американское наследие, килт очень часто приветствуется на вечеринках и даже возвращается как повседневная одежда.

Кстати, шотландский килт стал обязательной униформой для шотландской футбольной команды Tartan Army, что было на ура воспринято болельщиками.