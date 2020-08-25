В Испании нашли хрустальный кинжал, которому не менее 5 000 лет

Археологи сделали интересную находку в мегалитической гробнице Монтелирио Толос, расположенной на юго-западе Испании. Там были обнаружены древние инструменты и уникальное оружие (кинжал, наконечники стрел и т. п.) из горного хрусталя! Оно датируется как минимум 3000 годом до нашей эры.
Монтелирио Толос - огромный участок, состоящий из больших сланцевых плит, который простирается на 45 метров. Участок был раскопан в 2007-2010 годах; пять лет спустя исследователи из Университета Гранады, Университета Севильи и Высшего исследовательского совета Испании опубликовали свой научный труд с описанием находок. Помимо кинжала, они нашли 25 наконечников стрел и стержней для изготовления оружия.
Согласно исследованию, горный хрусталь обычно встречается в иберийских памятниках поздней фазы доисторического периода, но редко изучается глубоко. Чтобы понять, какое предназначение могло иметь это специальное оружие, мы должны сначала взглянуть на контекст, в котором оно было обнаружено.
Монтелирио Толос: что там нашли?
А нашли в Монтелирио Толос останки не менее 25 человек. Предыдущий анализ показал, что по крайней мере один мужчина и несколько женщин умерли в результате принятия яда. Останки женщин были размещены по кругу в комнате вокруг останков, по всей видимости, их вождя.
Также там было много погребального инвентаря, в том числе саваны или одежда с украшение из янтарных бусин, а также предметы из слоновой кости и фрагменты золотых лезвий. Хрустальные наконечники стрел были обнаружены сложенным в одном месте, что наводит исследователей на мысль, что они могли быть неким ритуальным подношением.
Также там было много погребального инвентаря, в том числе саваны или одежда с украшение из янтарных бусин, а также предметы из слоновой кости и фрагменты золотых лезвий. Хрустальные наконечники стрел были обнаружены сложенным в одном месте, что наводит исследователей на мысль, что они могли быть неким ритуальным подношением.
А кинжал? Он был найден отдельно в отдельной камере вместе с рукоятью и ножнами из слоновой кости. Имея длину около 21 см, он похож по форме на другие кинжалы того времени. (Конечно, разница в том, что те кинжалы были сделаны из кремня, а этот - из хрусталя.)
Поскольку поблизости не было шахт для добычи горного хрусталя, материалы для этих предметов должны были быть получены издалека. Что наводит на мысль о том, что они были предназначены только для элиты. Также интересно отметить, что ни одно из видов оружия не было приписано одному человеку, но, похоже, предназначалось для коллективного использования.
"Вероятно, это погребальная атрибутика, доступная только элите того времени, - пишут исследователи. - С другой стороны, горный хрусталь, должно быть, имел символическое значение как сырье, наделенное особыми значениями и коннотациями. В литературе приводятся примеры обществ, в которых горный хрусталь и кварц как сырье символизируют жизненную силу, магические силы и связь с предками".
Поскольку поблизости не было шахт для добычи горного хрусталя, материалы для этих предметов должны были быть получены издалека. Что наводит на мысль о том, что они были предназначены только для элиты. Также интересно отметить, что ни одно из видов оружия не было приписано одному человеку, но, похоже, предназначалось для коллективного использования.
"Вероятно, это погребальная атрибутика, доступная только элите того времени, - пишут исследователи. - С другой стороны, горный хрусталь, должно быть, имел символическое значение как сырье, наделенное особыми значениями и коннотациями. В литературе приводятся примеры обществ, в которых горный хрусталь и кварц как сырье символизируют жизненную силу, магические силы и связь с предками".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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