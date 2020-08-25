В Испании нашли хрустальный кинжал, которому не менее 5 000 лет

А кинжал? Он был найден отдельно в отдельной камере вместе с рукоятью и ножнами из слоновой кости. Имея длину около 21 см, он похож по форме на другие кинжалы того времени. (Конечно, разница в том, что те кинжалы были сделаны из кремня, а этот - из хрусталя.)



Поскольку поблизости не было шахт для добычи горного хрусталя, материалы для этих предметов должны были быть получены издалека. Что наводит на мысль о том, что они были предназначены только для элиты. Также интересно отметить, что ни одно из видов оружия не было приписано одному человеку, но, похоже, предназначалось для коллективного использования.



"Вероятно, это погребальная атрибутика, доступная только элите того времени, - пишут исследователи. - С другой стороны, горный хрусталь, должно быть, имел символическое значение как сырье, наделенное особыми значениями и коннотациями. В литературе приводятся примеры обществ, в которых горный хрусталь и кварц как сырье символизируют жизненную силу, магические силы и связь с предками".