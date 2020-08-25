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В Испании нашли хрустальный кинжал, которому не менее 5 000 лет

В Испании нашли хрустальный кинжал, которому не менее 5 000 лет (4 фото)

Автор:
25 августа 2020 11:48
Сообщество : Наука
Метки: археологические находки   археология   доисторические времена   древние артефакты   интересно   находка   находка археологов   погребение   
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Археологи сделали интересную находку в мегалитической гробнице Монтелирио Толос, расположенной на юго-западе Испании. Там были обнаружены древние инструменты и уникальное оружие (кинжал, наконечники стрел и т. п.) из горного хрусталя! Оно датируется как минимум 3000 годом до нашей эры.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археологические находки   археология   доисторические времена   древние артефакты   интересно   находка   находка археологов   погребение   
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Ego sum qui sum Час назад
у кинжала невероятно правильная дуга лезвия с обоих сторон, идеально симметричная без лишних изгибов...подозрительно как-то
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