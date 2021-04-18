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В древнем городе майя нашли иностранное посольство

В древнем городе майя нашли иностранное посольство (9 фото)

Автор:
18 апреля 2021 15:25
Сообщество : Исторические факты
Метки: Теотиуакан   Тикаль   археология   история   майя   посольство   тайны   факты   
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Таинственное сооружение, обнаруженное на месте Тикаля, одного из древних городов майя, оказалось посольством соседней могучей державы, объявили ученые. Судя по всему, города-государства индейцев поддерживали между собой дипломатические отношения уже в IV веке нашей эры.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Теотиуакан   Тикаль   археология   история   майя   посольство   тайны   факты   
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