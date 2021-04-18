В древнем городе майя нашли иностранное посольство

В январе 378 года Копьеносный Филин, король Теотихуакана, послал свои силы против Тикаля. Тикаль пал, его царь Лапа Ягуара погиб в битве, и королем стал юный сын Филина. С V века захваченный Тикаль испытывает все более сильное культурное влияние захватчиков. Однако копия Цитадели была построена двумя столетиями раньше, а значит, непринадлежт к эпохе завоеваний.

Если теория о посольстве верна, значит, два государства долгое время поддерживаликрепкие дружественные связи, однако потом они поссорились, и разразилась война. Эту теорию подтверждает другое открытие: не так давно на территории Теотихуана было найдено сооружение в стиле майя, оформленное фресками, характерными для жителей Тикаля.

Ученые надеются, что дальнейшие раскопки и анализостанков на кладбище "малой Цитадели" в Тикале прольет больше света на отношения городов-соперников.