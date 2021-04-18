В древнем городе майя нашли иностранное посольство

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Таинственное сооружение, обнаруженное на месте Тикаля, одного из древних городов майя, оказалось посольством соседней могучей державы, объявили ученые. Судя по всему, города-государства индейцев поддерживали между собой дипломатические отношения уже в IV веке нашей эры.
Гватемальские археологи полагают, что они нашли древнее посольство в легендарном городе майя Тикале. Сооружение включает в себя пирамиду кладбище. Внутри археологи обнаружили предметы, свидетельствующие о принадлежности посольство Теотихуакану, соперничающему городу-государству в сотнях километров от Тикаля, на территории Мексики.
Обнаружить загадочное посольство удалось, благодаря лазерному сканированию джунглей с летательных аппаратов. Лишь с помощью лазера ученые смогли проникнуть взглядом сквозь вековые наносы земли и разросшуюся растительность. Судя по находке, Теотихуакан, который завоевал Тикаль в IV веке, когда-то был с соперником в неплохихотношениях, достаточных для того, чтобы построить здесь специальную базу для дипломатов.
Обнаружить загадочное посольство удалось, благодаря лазерному сканированию джунглей с летательных аппаратов. Лишь с помощью лазера ученые смогли проникнуть взглядом сквозь вековые наносы земли и разросшуюся растительность. Судя по находке, Теотихуакан, который завоевал Тикаль в IV веке, когда-то был с соперником в неплохихотношениях, достаточных для того, чтобы построить здесь специальную базу для дипломатов.
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Исследование было проведено в 2018 году, когда Организация культурного наследия майя провели сканирование окрестностей Тикаля с помощью современной лазерной тихнологии LiDAR, позволяющей рассмотреть древние развалины, скрытые временем.
Изучение окрестностей Тикаля убедило ученых, что город был гораздо больше, чем ранее предполагалось, с горадо более обширным многомиллионным населением. В ходе осмотра в южной части города была обнаружена загадочная цитадель - пирамида, окруженная крепостной стеной с подобием небольших башен, которые при невооруженном взгляде казались обычными холмами.
Эдвин Роман-Рамирес, директор археологического проекта по изучению Тикаля, начал изучать загадочную цитадель и обнаружил, что постройки сделаны из земли и гипса - материала, который жители Тикаля не использовали прои строительстве. Внешний вид построек также не был характерен для Тикаля, зато напоминал сооружения жителей Теотихуакана, располагавшегося почти в 1000 километров, на месте современного Мехико-сити.
Как оказалось, комплекс строений был копией "Цитеадели" - комплекса строений в Теотихуакане, включавшего шестиуровневую пирамиду, известную как "храм Кетцалькоатля. "Сходство деталей просто ошеломляет", - заявил археолог из Университета Брауна Стивен Хьюстон.
На территории крепости в Тикале нашли также характерные для Теотихуана изделия, включая обсидиановые дротики и резьбу по камню,избражавшую бога дождя Теотихуакана. Кладбищетоже было устроено на неприы=вычный для Тикаля манер. Как объявил Эдвин Роман-Рамирес, находка доказала, что "в Тикале жили люди, связанные с культурой Теотихуакана".
На территории крепости в Тикале нашли также характерные для Теотихуана изделия, включая обсидиановые дротики и резьбу по камню,избражавшую бога дождя Теотихуакана. Кладбищетоже было устроено на неприы=вычный для Тикаля манер. Как объявил Эдвин Роман-Рамирес, находка доказала, что "в Тикале жили люди, связанные с культурой Теотихуакана".
"Мы знали, что Теотихуакан имел отношения с Тикалем до 378 года, но мы не были уверены, действительно ли отношения были настолько плотными, или же майя просто имитировали архитектурный стиль самого могучего королевства эпохи, - говорит Роман-Рамирес. - Нынешняя находка доказала, что связи между двумя городами были плотнее, чем считалось раньше".
Ученые убеждены, что нашли посольство Теотихуакана в Тикале Его присутствие означает, что между царствами-соперниками существовали очень прочные взаимоотношения.
Ученые убеждены, что нашли посольство Теотихуакана в Тикале Его присутствие означает, что между царствами-соперниками существовали очень прочные взаимоотношения.
В январе 378 года Копьеносный Филин, король Теотихуакана, послал свои силы против Тикаля. Тикаль пал, его царь Лапа Ягуара погиб в битве, и королем стал юный сын Филина. С V века захваченный Тикаль испытывает все более сильное культурное влияние захватчиков. Однако копия Цитадели была построена двумя столетиями раньше, а значит, непринадлежт к эпохе завоеваний.
Если теория о посольстве верна, значит, два государства долгое время поддерживаликрепкие дружественные связи, однако потом они поссорились, и разразилась война. Эту теорию подтверждает другое открытие: не так давно на территории Теотихуана было найдено сооружение в стиле майя, оформленное фресками, характерными для жителей Тикаля.
Ученые надеются, что дальнейшие раскопки и анализостанков на кладбище "малой Цитадели" в Тикале прольет больше света на отношения городов-соперников.
Если теория о посольстве верна, значит, два государства долгое время поддерживаликрепкие дружественные связи, однако потом они поссорились, и разразилась война. Эту теорию подтверждает другое открытие: не так давно на территории Теотихуана было найдено сооружение в стиле майя, оформленное фресками, характерными для жителей Тикаля.
Ученые надеются, что дальнейшие раскопки и анализостанков на кладбище "малой Цитадели" в Тикале прольет больше света на отношения городов-соперников.
Цивилизация майя достигла своего расцвета между 250 и 900 г.г. н.э., добившись контроля над обширными территориями современных южной Мексики, Белиза, Гондураса и Гватемалы. Она рухнула лишь с появлением Эрнана Кортеса и испанских конкистадоров в XVI веке. Недавно ученые обнаружили на территории Эль Пальмара, в Мексике, останки высокопоставленного дипломатического работника майя, который в VIII веке устанавливал отношения между представителями двух сильных династий - Копана и Калакмула. Таким образом, у ученых появляется все больше свидетельств того, что дипломатические сношения между городами майя были весьма развитыми.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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