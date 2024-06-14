Более 500 лет майя приносили в жертву мальчиков

Радиоуглеродный анализ останков показал, что жертвами становились мальчики в возрасте от 3 до 6 лет, и нередко это были близнецы.

Детей жестоко убивали ножами, копьями и топорами, а их останки сбрасывали в "чултун" - подземную камеру.