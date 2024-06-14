Более 500 лет майя приносили в жертву мальчиков

Чичен-Ица в Мексике - популярная достопримечательность, ежегодно привлекающая около двух миллионов туристов со всего мира. Однако разрушенный город скрывает страшную тайну: около 1000 лет назад майя совершали здесь ритуальные убийства детей.
Радиоуглеродный анализ останков показал, что жертвами становились мальчики в возрасте от 3 до 6 лет, и нередко это были близнецы.
Детей жестоко убивали ножами, копьями и топорами, а их останки сбрасывали в "чултун" - подземную камеру.
Исследование проводила команда из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, Германия.
Майя считали кровь жертв мощным источником питания для своих богов, а взамен просили дождь и плодородные поля. В Чичен-Ице сохранились каменные плиты - цомпантли - с изображениями черепов убитых.
В 1967 году в чултуне возле Священного сенота были найдены останки более 100 маленьких детей. Такие подземные сооружения считались связующим звеном с миром мёртвых.
В рамках нового исследования учёные провели генетический анализ, чтобы определить пол погребённых. Ранее считалось, что жертвами становились молодые девушки. Однако изученные 64 человека оказались мальчиками, в том числе две пары монозиготных близнецов.
25% детей приходились друг другу близкими родственникам. Более того, у них был одинаковый рацион питания. Это позволяет предположить, что майя намеренно выбирали жертв из одной семьи.
Близнецы особенно "благодатны" в мифологии майя, а жертвоприношение близнецов - центральная тема священной книги "Пополь-Вух".
Кровавые ритуалы продолжались более 500 лет, с 600 по 1100 год н. э.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Времена другие, мораль другая.
Да блин. Вон случай с Харви Эпштейном.