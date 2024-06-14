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Более 500 лет майя приносили в жертву мальчиков

Более 500 лет майя приносили в жертву мальчиков

Автор:
14 июня 2024 10:00
Сообщество : Латинская Америка
Метки: Мексика   жертвоприношение   майя   ребёнок   ритуал   цивилизация   
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Чичен-Ица в Мексике - популярная достопримечательность, ежегодно привлекающая около двух миллионов туристов со всего мира. Однако разрушенный город скрывает страшную тайну: около 1000 лет назад майя совершали здесь ритуальные убийства детей.

Радиоуглеродный анализ останков показал, что жертвами становились мальчики в возрасте от 3 до 6 лет, и нередко это были близнецы.

Детей жестоко убивали ножами, копьями и топорами, а их останки сбрасывали в "чултун" - подземную камеру.

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Исследование проводила команда из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, Германия.

Майя считали кровь жертв мощным источником питания для своих богов, а взамен просили дождь и плодородные поля. В Чичен-Ице сохранились каменные плиты - цомпантли - с изображениями черепов убитых.

В 1967 году в чултуне возле Священного сенота были найдены останки более 100 маленьких детей. Такие подземные сооружения считались связующим звеном с миром мёртвых.

В рамках нового исследования учёные провели генетический анализ, чтобы определить пол погребённых. Ранее считалось, что жертвами становились молодые девушки. Однако изученные 64 человека оказались мальчиками, в том числе две пары монозиготных близнецов.

25% детей приходились друг другу близкими родственникам. Более того, у них был одинаковый рацион питания. Это позволяет предположить, что майя намеренно выбирали жертв из одной семьи.

Близнецы особенно "благодатны" в мифологии майя, а жертвоприношение близнецов - центральная тема священной книги "Пополь-Вух".

Кровавые ритуалы продолжались более 500 лет, с 600 по 1100 год н. э.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мексика   жертвоприношение   майя   ребёнок   ритуал   цивилизация   
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13  комментариев
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7k
satra Час назад
Опять подходят с современными нормами морали к прошлому. За 500 лет 100 детей, это 1 ребенок в 5 лет. Для того времени вполне себе цена за процветание.

Ацтеки, сменившие майя за несколько дней могли принести в жертву несколько тысяч людей. Там люди не стеснялись.

Англичане кораблями отправляли малолетних преступников в Северную Америку и Австралию, за пару веков больше 100.000

Времена другие, мораль другая.

Да блин. Вон случай с Харви Эпштейном.
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15k
Artem Минуту назад
Может они хулиганами были или кушали плохо
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4k
просто Дмитрий 42 минуты назад
Интересно, сколько времени продолжится жертвоприношение вна Украине? Или точно "До последнего украинца"??
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5k
Дмитрий Круглов 44 минуты назад
Получается в цивилизованных странах пол тоже можно определить по генам?
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АнтонПолднев 54 минуты назад
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Fuchsia
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