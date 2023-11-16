В Чичен-Ице обнаружена уникальная статуя воина майя

Археологи разбирали руины на территории комплекса Каса Колорада, когда сделали ценную находку. 1000-летняя статуя воина-майя примечательна шлемом в виде змеи.
Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH) объявил результаты раскопок храма Чичанчоб, известного также как комплекс Каса Колорада, в комплексе Чичен-Ица на полуострове Юкатан.
Храм прямоугольной формы построен в стиле Пуук. Внутри находится камера, искусно украшенная иероглифами, изображающими родословную правителей Чичен-Ицы, а также историю правителей соседнего Эк-Балама. Болле того, учёные расшифровали дату - 869 г. н.э.
Диего Прието Эрнандес из INAH недавно сообщил о скульптуре, изображающей воина майя в шлеме из перьев и змеи.
Чичен-Ица в период своего расцвета (между 9 и 13 веками нашей эры) занимал площадь около 10,36 кв.км. Население политического и культурного центра майя составляло около 35 тыс. жителей.
Редкий скульптурный артефакт, датируемый позднеклассическим периодом, был обнаружен в ходе раскопок в комплекс Каса Колорада. Скульптурная голова имеет размеры примерно 33 см в высоту и 28 см в ширину. По словам археологов, на воин шлеме в виде змеи с открытыми челюстями, а также головной убор из перьев.
На языках майя Чичен-Ица означает «В устье колодца Ица», что относится к природному колодцу (сеноту), вокруг которого был построен город.
В культуре майя змеиными воинами называли участников религиозных церемоний, которые облачались в змеиные наряды. Эти воины играли важную роль в ритуалах, связанных с плодородием и дождем, выступая в качестве посредников между земной и сверхъестественной силами. Замысловатые костюмы, в том числе головные уборы, отражали мастерство майя и глубокую связь между природой и духами.
Создание головных уборов из змей и ягуаров было искусным ремеслом, и секреты мастерства передавались из поколения в поколение. Каждое изделие было уникальным произведением искусства, демонстрирующим мастерство, а сложный дизайн с яркими перьями говорит о духовном и церемониальном значении.
В культуре майя символика змеи олицетворяла обновление, трансформацию и космическую энергию. Змея, часто изображаемая в искусстве и религиозной иконографии, была мощным символом жизни и цикличности бытия. Сбрасывание змеиной кожи стало метафорой возрождения и регенерации, связанной с сельскохозяйственными циклами и обновлением природы.
Также змеи символизировали подземное царство. Кроме того, эти существа ассоциировались с божествами дождя и плодородия, поскольку древний народ считал, что змеиные божества играют важнейшую роль в поддержании жизни и обеспечении сельскохозяйственного изобилия.
Велика вероятность, что эта пернатая змея представляла собой Кукулькана - выдающееся божество майя, символизировавшего мудрость, знание и дуализм созидания и разрушения.
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