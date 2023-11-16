В Чичен-Ице обнаружена уникальная статуя воина майя

Чичен-Ица в период своего расцвета (между 9 и 13 веками нашей эры) занимал площадь около 10,36 кв.км. Население политического и культурного центра майя составляло около 35 тыс. жителей.

Редкий скульптурный артефакт, датируемый позднеклассическим периодом, был обнаружен в ходе раскопок в комплекс Каса Колорада. Скульптурная голова имеет размеры примерно 33 см в высоту и 28 см в ширину. По словам археологов, на воин шлеме в виде змеи с открытыми челюстями, а также головной убор из перьев.