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Когда они были молодыми: редкие фото знаменитостей

Когда они были молодыми: редкие фото знаменитостей (24 фото)

Автор:
04 мая 2021 09:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 90-е   архивы звезд   звезды   звезды в молодости   знаменитости   молодые знаменитости   шоу бизнес   
3256
24
Предлагаю архивные фото знаменитостей, чтобы вы посмотрели, какими они были в юности и молодости.
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Метки: 90-е   архивы звезд   звезды   звезды в молодости   знаменитости   молодые знаменитости   шоу бизнес   
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11  комментариев
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252
Suq Muddiq 54 минуты назад
Сейчас набегут малолетние маргиналы и начнут сыпать мэмы в стиле "а кто все эти люди"
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4k
VooDoo Полчаса назад
недавно про Ринго прочел))
Репортер: Ринго лучший барабанщик в мире?
Джон: Ринго даже не самый лучший барабанщик в Beatles.
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7k
scorpio1965 Полчаса назад
принцесса Диана страшилой по жизни была
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1k
И так сойдёт 39 минут назад
Селфи Ринго Старра в 70-х точно СЕЛФИ, или всё же фото?
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2k
Варг 46 минут назад
Хопкинс уже в 35 выглядит дедком

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18k
Alf 53 минуты назад
/SLADE//SLADE/ <<ЗНАМЕНИТЫЕ СТОМАТОЛГИ>>, "Brigitte Bardot", просто Андрей, с большой буквы.
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3k
Вячеслав Час назад
Госпожа Уивер элегантна как всегда.
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404
Alex Час назад
Был Гарик Харламов стал Харик Гарланов. Кроме как жрать и орать нихера не умеет.
Озорная успенская ? Да ей как будто товарняком лицо зацепило на переходе.
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8k
krivsan 2 часа назад
все постарели,один Галустян только бороду отрастил
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8k
Шурум-бурум 2 часа назад
если убрать блевотные рожи российского шоубиза, то норм
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