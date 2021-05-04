Когда они были молодыми: редкие фото знаменитостей

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Предлагаю архивные фото знаменитостей, чтобы вы посмотрели, какими они были в юности и молодости.
Приятно смотреть на старые фото знаменитостей, потому что у них почти всегда счастливые улыбки и сияние в глазах. В будущем у них будут всевозможные проблемы – одни заболеют, другие начнут злоупотреблять наркотиками и алкоголем, а третьи вообще уйдут из этого мира, но на этих редких снимках они довольны своей жизнью и счастливы. быть здесь и сейчас.
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