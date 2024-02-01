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50 редких сников знаменитостей из 90-х

50 редких сников знаменитостей из 90-х

Автор:
01 февраля 2024 10:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 90-е   архив   звёзды   знаменитости   снимок   фотография   
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Кажется, 90-е были только вчера: многие пользовались пейджерами, играли в "Тетрис" и смотрели MTV. Сегодня у нас есть высокоскоростной Интернет, мессенджеры и соцсети, в которых можно публиковать сотни фотографий в день. Однако снимки из этой коллекции - настоящая редкость. За каждым изображением скрывается своя история. Мы говорим о редких фотографиях звёзд кино и музыки. Вы ещё помните, как они выглядели в те времена?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 90-е   архив   звёзды   знаменитости   снимок   фотография   
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