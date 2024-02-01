50 редких сников знаменитостей из 90-х

Кажется, 90-е были только вчера: многие пользовались пейджерами, играли в "Тетрис" и смотрели MTV. Сегодня у нас есть высокоскоростной Интернет, мессенджеры и соцсети, в которых можно публиковать сотни фотографий в день. Однако снимки из этой коллекции - настоящая редкость. За каждым изображением скрывается своя история. Мы говорим о редких фотографиях звёзд кино и музыки. Вы ещё помните, как они выглядели в те времена?