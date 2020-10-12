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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4248 постов • 605 подписчиков подписаться
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Такими их уже мало кто помнит: 16 архивных фото отечественных звезд, сделанных в лихие 90-е

Такими их уже мало кто помнит: 16 архивных фото отечественных звезд, сделанных в лихие 90-е (17 фото)

Автор:
12 октября 2020 08:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 90-е   архив   звезды   звезды 90-х   знаменитости   фото   шоу бизнес   
12729
17
Большинство отечественных звезд, ставших популярными в 90-е, сегодня уже не собирают большие залы, кого-то с нами уже нет. Давайте вспомним, как они выглядели на пике своей карьеры, ведь юность и молодость многих знаменитостей выпала на 90-е. Такими молодыми наших знаменитостей мало кто помнит!
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Метки: 90-е   архив   звезды   звезды 90-х   знаменитости   фото   шоу бизнес   
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26  комментариев
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382
Никита 2 часа назад
Мне 53 года,и я помню их такими.К большому сожалению Михаил Круг,Владислав Листьев,Сергей Бодров,Юрий Хой так и ушли молодыми очень жаль.
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1k
Outcast 23 минуты назад
А ведь даже они были когда то нормальными людьми.
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8k
Нихуахуа Полчаса назад
А еще, помнится, была и такая группа.
А еще, помнится, была и такая группа.
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934
Роман Полчаса назад
минимум миллионов 90 их прекрасно помнит такими... что значит мало?
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3k
Ыукп 36 минут назад
Че это мало кто вспомнит? Что, поколение 60х-70х почти вымерло?
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30k
Олег 45 минут назад
на манеже всё те-же... бабушку аллу еще забыли
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5k
Конрад Карлович 55 минут назад
Всё бы еще интересно глянуть было, если бы не Полип Фарфоров.
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13k
Alex ASK Час назад
Опять с утра в понедельник забыл под каким акком работать :)

Опять с утра в понедельник забыл под каким акком работать :)
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2k
мемфрид Час назад
Ок, а звезды отечественные где?
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190
чокнутый Час назад
за хоя плюс, а так сборище уродов
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9k
BWSHARK Час назад
Офигенные фоты! Автор+++!
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7k
krivsan 2 часа назад
Такими их уже мало кто помнит: 16 архивных фото отечественных звезд, сделанных в лихие 90-е
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4k
Александр krivsan Час назад
Слева семидесятые.
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10k
Дядя Саша 2 часа назад
Что вы врёте, автор. Светлакову сейчас 42 года, в 1995 году ему было 17. В КВН он начал играть в 2000м.
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2k
Алексей Дядя Саша Час назад
А Мясникову вообще 16.
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
лихость 90х зашкаливает
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−5
Diman174 2 часа назад
Кто эти люди?
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49k
pynh Diman174 Час назад
в школе спроси
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12k
Сергей Diman174 Час назад
Ну зачем настолько врать? Или эти слова вы вчера в школе только выучили?
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6k
Сгусток позитива Diman174 Час назад
закончишь с уроками, спроси у родителей
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