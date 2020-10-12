Такими их уже мало кто помнит: 16 архивных фото отечественных звезд, сделанных в лихие 90-е

Большинство отечественных звезд, ставших популярными в 90-е, сегодня уже не собирают большие залы, кого-то с нами уже нет. Давайте вспомним, как они выглядели на пике своей карьеры, ведь юность и молодость многих знаменитостей выпала на 90-е. Такими молодыми наших знаменитостей мало кто помнит!

0

1. Леонид Якубович и Влад Листьев 0 Источник:

×

2. Светлана и Сергей Бодровы 0 Источник:

3. После концерта группы "Сектор Газа" 0 Источник:

4. Группа "ЛЮБЭ" во время фотосессии 0 Источник:

5. Команда КВН "Уральские пельмени", 1995 год 0 Источник:

6. Михаил Круг 0 Источник:

7. Валерий Меладзе 0 Источник:

8. Анжелика Варум и Дмитрий Маликов 0 Источник:

9. Леонид Агутин во время интервью, 1996 год 0 Источник:

10. 0 Источник:

11. Группа "Блестящие" и один из "Иванушек" 0 Источник:

12. Филипп Киркоров, 1998 год 0 Источник:

13. Андрей Губин с журналисткой Ксенией Осмоловской, 1998 0 Источник:

14. Состав группы "Стрелки" 0 Источник:

15. Дмитрий Маликов 0 Источник: