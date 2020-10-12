Такими их уже мало кто помнит: 16 архивных фото отечественных звезд, сделанных в лихие 90-е

Большинство отечественных звезд, ставших популярными в 90-е, сегодня уже не собирают большие залы, кого-то с нами уже нет. Давайте вспомним, как они выглядели на пике своей карьеры, ведь юность и молодость многих знаменитостей выпала на 90-е. Такими молодыми наших знаменитостей мало кто помнит!
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Архивные фото советских и российских знаменитостей, которые мало кто видел
- Редкие фото отечественных звезд из 90-х, какими их уже мало кто помнит
- В США звёздные гастрольные автобусы начали сдавать в аренду
- Как проводят лето отечественные звезды, не выезжая за пределы России
- Вот как нужно выглядеть в 51 год: Хью Джекман показал отличную форму на пляже
Метки: 90-е архив звезды звезды 90-х знаменитости фото шоу бизнес
112
Понравилось112
Новости партнёров
Загрузка...