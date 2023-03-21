35 редких и завораживающих фото из прошлого знаменитостей

У всех знаменитостей есть несколько знаковых моментов в карьере, за которые их будут помнить всегда. Но еще до этих невероятных концертов и оскароносной актерской игры эти звёзды усердно работали, чтобы прославиться на весь мир. Ну и заодно позировали фотографам. Вот коллекция редких портретов знаменитостей в молодости, которыми поделились участники сабреддита r/OldSchoolCool.