35 редких и завораживающих фото из прошлого знаменитостей

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21 марта 2023 18:14
У всех знаменитостей есть несколько знаковых моментов в карьере, за которые их будут помнить всегда. Но еще до этих невероятных концертов и оскароносной актерской игры эти звёзды усердно работали, чтобы прославиться на весь мир. Ну и заодно позировали фотографам. Вот коллекция редких портретов знаменитостей в молодости, которыми поделились участники сабреддита r/OldSchoolCool.
1. Киану Ривз на промо-фото "Дракулы" (1992)
2. Последняя фотосессия принцессы Дианы, фото Марио Тестино для Vanity Fair (1997)
3. Ривер Феникс и Киану Ривз в промо-фотосессии для фильма "Мой личный штат Айдахо" (1991)
4. Последния фотосессия Мэрилин Монро, всего за три недели до ее смерти (1962)
5. Памела Андерсон (1993)
6. Джейми Ли Кёртис (1980)
7. Королева соула, Арета Франклин, для Esquire (1982)
8. Хелена Бонем Картер (1987)
9. Редкая закулисная фотосессия с «Возвращения джедая», фото Брайана Гриффина (1982)
10. Фредди Меркьюри (1979)
11. Марк Хэмилл и Кэрри Фишер (1977)
12. Фотосессия Долли Партон в Долливуде (1987)
13. Одри Хепберн, промо-фотосессия к «Завтраку у Тиффани» (1961)
14. Марвин Гэй под дождем, кадр из фотосессии к его альбому 1971 года "What's Going On"
15. Дарт Вейдер обнимает Кэрри Фишер, одетую в легендарное золотое бикини принцессы Леи, на фото для журнала Rolling Stone (1983)
16. Фотосессия Дрю Бэрримор для GQ (1993)
17. Вайнона Райдер для журнала Rolling Stone (1991)
18. Сигурни Уивер (1980-е)
19. Первая фотосессия Уитни Хьюстон (1982)
20. Фотосессия Киану Ривза (1985)
21. Моника Беллуччи (1991)
22. Первая фотосессия 19-летнего Принса (1977)
23. Pink Floyd, одна из немногих фотосессий с участием всех пятерых членов группы (январь 1968)
24. Кейт Буш во время фотосессии для обложки альбома The Hounds Of Love (1985)
25. Одна из многих фотографий Дэвида Боуи с фотосессии для альбома Aladdin Sane (1973)
26. The Beatles в фотосессии для журнала Saturday Evening Post (1964)
27.14-летний Кристиан Бэйл (конец 1980-х)
28. Курт Кобейн в футболке с надписью «Корпоративные журналы всё еще отстой» во время фотосессии Nirvana для журнала Rolling Stone (1992)
29. Клинт Иствуд в фотосессии для Lacoste (1992)
30. Джордж Майкл на фотосессию для своего первого сольного сингла Careless Whisper (1984)
31. Шер с дизайнером Бобом Маки, фотосессия для обложки альбома Prisoner (1978)
32. Кейт Уинслет, фото Кена Вайнгарта (1996)
33. Анджелина Джоли, фото Гарри Лангдона (1991)
35. Дженнифер Энистон в промо-фотосессии для первого сезона "Друзей" (1994)
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— переведено специально для fishki.net
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