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35 редких и завораживающих фото из прошлого знаменитостей

35 редких и завораживающих фото из прошлого знаменитостей

Автор:
21 марта 2023 18:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   звезды в молодости   знаменитости   олдскул   портреты   старые фото   
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У всех знаменитостей есть несколько знаковых моментов в карьере, за которые их будут помнить всегда. Но еще до этих невероятных концертов и оскароносной актерской игры эти звёзды усердно работали, чтобы прославиться на весь мир. Ну и заодно позировали фотографам. Вот коллекция редких портретов знаменитостей в молодости, которыми поделились участники сабреддита r/OldSchoolCool.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: звезды   звезды в молодости   знаменитости   олдскул   портреты   старые фото   
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2  комментария
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65
Boka Час назад
Потрясающе! Спасибо за подборку!!
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cnob7 Минуту назад
29. Клинт Иствуд -92 год? может 62 или 72?
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Porky Pig

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