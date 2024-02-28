Казалось бы, если сервис рекламирует определенную услугу, он гарантирует, что покупатель получит именно то, за что платит… Правда же? Спойлер: нет. Недавно пользователи TikTok начали выкладывать видео на тему «что я хотел vs. что я получил», а началось все со смешного вирусного ролика, в котором девушка рыдает из-за ужасного маникюра. Да что тут объяснять: смотрите сами.