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Казалось бы, если сервис рекламирует определенную услугу, он гарантирует, что покупатель получит именно то, за что платит… Правда же? Спойлер: нет. Недавно пользователи TikTok начали выкладывать видео на тему «что я хотел vs. что я получил», а началось все со смешного вирусного ролика, в котором девушка рыдает из-за ужасного маникюра. Да что тут объяснять: смотрите сами.
Видео, с которого все началось:
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@kneelyknight
This was the worst experience I’ve ever had. #nails #help #foryou #foryoupage♬ original sound - Madeline
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор ожидание и реальность соцсети тикток
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