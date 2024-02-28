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Любимая рубрика ожидание и реальность: 35 человек, которые получили совсем не то, за что заплатили

Любимая рубрика ожидание и реальность: 35 человек, которые получили совсем не то, за что заплатили

Автор:
28 февраля 2024 11:55
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   ожидание и реальность   соцсети   тикток   
2158
36

Казалось бы, если сервис рекламирует определенную услугу, он гарантирует, что покупатель получит именно то, за что платит… Правда же? Спойлер: нет. Недавно пользователи TikTok начали выкладывать видео на тему «что я хотел vs. что я получил», а началось все со смешного вирусного ролика, в котором девушка рыдает из-за ужасного маникюра. Да что тут объяснять: смотрите сами.

Видео, с которого все началось:

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   ожидание и реальность   соцсети   тикток   
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Палыч Час назад
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Lexx Час назад
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Бэмсяра 2 часа назад
хрень...
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