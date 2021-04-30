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35 человек, которые получили совсем не то, за что заплатили

35 человек, которые получили совсем не то, за что заплатили (36 фото)

Автор:
30 апреля 2021 14:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   ожидание и реальность   соцсети   тикток   
1888
36

Казалось бы, если сервис рекламирует определенную услугу, он гарантирует, что покупатель получит именно то, за что платит… Правда же? Спойлер: нет. Недавно пользователи TikTok начали выкладывать видео на тему «что я хотел vs. что я получил», а началось все со смешного вирусного ролика, в котором девушка рыдает из-за ужасного маникюра. Да что тут объяснять: смотрите сами.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   ожидание и реальность   соцсети   тикток   
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Эти курицы вечно чем-то недовольны!
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1k
emporio_ss 43 минуты назад
нужно к проверенным специалистам обращаться


Ссылка coub.com
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13k
Serg2001 2 часа назад
Блин!... Как тёткам вообще выживать то удается? Столько поводов для депрессии!... ))
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