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Чего ждут от 2023 пользователи: мемы и размышления про наступающий год

Чего ждут от 2023 пользователи: мемы и размышления про наступающий год

Автор:
17 ноября 2022 16:37
Метки: Мемы   год кролика   мемы 2023   наступающий год   новый год   ожидание и реальность   соцсети   фото   
2256
16

Меньше 2-х месяцев осталось до Нового года. В Сети уже начал обсуждать, каким же он будет. И нет , говорят не о том, в чем встречать год кролика и как накрывать стол, мысли скорее удручающе-философские. Автор поста не разделяет мнения пользователей, а лишь собрал мемы и мнения!

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А чего вы ждете от 2023 года?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мемы   год кролика   мемы 2023   наступающий год   новый год   ожидание и реальность   соцсети   фото   
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14  комментариев
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1k
Выхухоль (Нагайна) 56 минут назад
Вот бы ещё остальные свой хлам нафталиновый запретили, может, тогда на ТВ чем-нибудь пошевелят и придумают что-то поинтереснее.
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11k
a_komolow 6 минут назад
Не ссыте! Нормально всё будет!
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20k
babuby 15 минут назад
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494
Миролюбивый бог войны 19 минут назад
Пойдём пойдём, весело будет!
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7k
Погулять вышел Полчаса назад
2021: все вроде было хорошо, строили планы летом '22 еще раз съездить в Италию.
2022: только матом про этот йопаный год. И даже начинающийся в воскресенье ЧМ радости совсем не приносит.
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10k
Vacony Полчаса назад
Все будет хорошо. сейчас миром правит бизнес и бабки. никто не позволить бахнуть что бы в труху. тут все очень выборочно ..
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17k
scorpick 45 минут назад
Ссылка youtu.be
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15k
Alex Час назад
В 90ых не было мемов, вот что бы писалось тогда.......
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6k
rutt Час назад
А он будет, этот 2023? Если да, то для начала водички пожалуйста, холодненькой.
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28k
Андрей Иванов 2 часа назад
Судя по крикам хохлов - так и есть. Стиралки точно летают
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Андрей Иванов 2 часа назад
Чтоб письма мёртвого человека были в красивом оформлении. Последний письменный источник всё же
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Спелая кукурузинка

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