Чего ждут от 2023 пользователи: мемы и размышления про наступающий год

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Меньше 2-х месяцев осталось до Нового года. В Сети уже начал обсуждать, каким же он будет. И нет , говорят не о том, в чем встречать год кролика и как накрывать стол, мысли скорее удручающе-философские. Автор поста не разделяет мнения пользователей, а лишь собрал мемы и мнения!
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А чего вы ждете от 2023 года?
Источник:
АНТИФИШКИ
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2022: только матом про этот йопаный год. И даже начинающийся в воскресенье ЧМ радости совсем не приносит.