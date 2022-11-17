Чего ждут от 2023 пользователи: мемы и размышления про наступающий год

Меньше 2-х месяцев осталось до Нового года. В Сети уже начал обсуждать, каким же он будет. И нет , говорят не о том, в чем встречать год кролика и как накрывать стол, мысли скорее удручающе-философские. Автор поста не разделяет мнения пользователей, а лишь собрал мемы и мнения!