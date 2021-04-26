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Россиян сильно напугала рассылка в мессенджерах и соцсетях сообщений о том, что в течение длинных майских каникул будет запрещена продажа алкогольной продукции. Потом все это оказалось неправдой, но люди уже успели изрядно понервничать.
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