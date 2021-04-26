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"Говорят, на майские водку будут раздавать": реакция на фейк про сухой закон

"Говорят, на майские водку будут раздавать": реакция на фейк про сухой закон (18 фото)

Автор:
26 апреля 2021 17:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   алкоголь   майские   прикол   соцсети   сухой закон.   твиттер   
1225
18
Россиян сильно напугала рассылка в мессенджерах и соцсетях сообщений о том, что в течение длинных майских каникул будет запрещена продажа алкогольной продукции. Потом все это оказалось неправдой, но люди уже успели изрядно понервничать.
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Метки: Юмор   алкоголь   майские   прикол   соцсети   сухой закон.   твиттер   
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Том Сойер 49 минут назад
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BHU1004 41 минуту назад
И ни один из паникеров не посмотрел, что это очередной высер панорамы...
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dima423 48 минут назад
какое мерзкое говно этот господин печорин с последней картинки...
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11k
Агент Безопасной Национальности 50 минут назад
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7k
antonium 54 минуты назад
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36k
Андрей 55 минут назад
Бряхня. До такой мысли додуматься мог только один Плешивый, чтобы народу пить не давать, и то под гипнозом одной железной бабы на которую слюни пускал. Что с ним после этого стало мы все помним.
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