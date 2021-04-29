Как вы знаете, Владимир Путин согласился с обращением Роспотребнадзора об объединении майских праздников. Согласно тексту указа, с 4 по 7 мая 2021 г. включительно устанавливаются нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Таким образом, с учетом выходных по случаю 1 мая, а также 9 мая, нерабочим становится период с 1 мая (суббота) по 10 мая (понедельник) включительно. Казалось бы, что могло пойти не так? Но что-то пошло!

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1. Примерно вот так выглядит больше половины всех твитов про майские праздники 0 Источник:

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3. Это просто какой-то крик души 0 Источник:

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5. Судя по всему, аналогичная ситуация во всех сферах и по всей стране 0 Источник:

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7. Тут еще и про деньги есть тема... 0 Источник:

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9. Интернет-тролли не смогли пройти мимо 0 Источник:

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14. А вы работаете на майских? 0 Источник:

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