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Как вы знаете, Владимир Путин согласился с обращением Роспотребнадзора об объединении майских праздников. Согласно тексту указа, с 4 по 7 мая 2021 г. включительно устанавливаются нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Таким образом, с учетом выходных по случаю 1 мая, а также 9 мая, нерабочим становится период с 1 мая (суббота) по 10 мая (понедельник) включительно. Казалось бы, что могло пойти не так? Но что-то пошло!
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Не работаем - А-А-А-А-А! чЧто мы есть будем?
Тогда работаем, как обычно - А-А-А-А-А! Наша компания Путина не слушает!
Чего-нибудь поинтересней придумайте уже.
У нас на фирме испокон веков на майские не работает большинство - оформляют оплаченный отпуск и в добрый путь. В этом году отпуск берут меньше людей, т.к. ехать отдыхать некуда:
- либо ох-у-евший Сочи,
- либо е-бе-ня...
что за негатив то
Раз она не растет - ищите врагов...
Все по Шарикову..
Ты полностью прав.
Какое в жопу "Царя не слушают" и при чем тут "На кую вертели приказы"?!
п. 2 Указа:
"Органам публичной власти, иным органам и ОРГАНИЗАЦИЯМ определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 г. включительно функционирование этих органов и организаций."
Минтруд в своем нормативном документе повторил формулировку Указа о том, что работодатели (органы и организации) самостоятельно определяют численность и состав работников, необходимых для обеспечения функционирования организаций и органов. Такая численность должна быть определена и для удаленных сотрудников. Удаленно сотрудники могут работать при наличии соответствующих технических условий.
***
Выходит, это их работодатель их же и вертит. По собственной инициативе и с их согласия.