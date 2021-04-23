"За чей счет банкет?": реакция на объявление длинных выходных в мае

В этом году майские выходные должны были продлиться с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Согласно решению президента, теперь нерабочими станут и четыре дня между ними. Естественно, пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости, высказав свое мнение. P.S. Все неоднозначно!

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1. Новость, которая, как обычно, разделила интернет на два лагеря 0 Источник:

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3. Первый лагерь - это те, кто обрадовался данному сообщению 0 Источник:

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5. В пабликах VK уже активно публикуют подобные картиночки 0 Источник:

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8. Без мемов в таких делах не обходится никогда 0 Источник:

9. Ну как тут без хайпа 0 Источник:

10. Второй лагерь - это те, кто не особо рад таким длинным праздникам 0 Источник:

11. Отпускники, как настроение? 0 Источник:

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14. Без троллинга в Твиттере не обошлось и на этот раз 0 Источник:

15. Ну, вы поняли 0 Источник:

16. Кто-то еще не сориентировался 0 Источник:

17. Кому-то эта новость безралична 0 Источник:

18. А кто-то задает логичные вопросы... О как, длинные майские выходные царь объявил. Как обычно, не уточнил за чей счёт банкет. Бюджетники то рады я думаю, им по барабану. А мелкие ИП и прочие чего платить людям будут? Щас наоборот работать надо закатив рукава, а у нас вечные праздники — Старик Мельдоний (@svetochmoz) April 23, 2021