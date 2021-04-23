"За чей счет банкет?": реакция на объявление длинных выходных в мае

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В этом году майские выходные должны были продлиться с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Согласно решению президента, теперь нерабочими станут и четыре дня между ними. Естественно, пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости, высказав свое мнение. P.S. Все неоднозначно!
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18. А кто-то задает логичные вопросы...
О как, длинные майские выходные царь объявил. Как обычно, не уточнил за чей счёт банкет. Бюджетники то рады я думаю, им по барабану. А мелкие ИП и прочие чего платить людям будут? Щас наоборот работать надо закатив рукава, а у нас вечные праздники— Старик Мельдоний (@svetochmoz) April 23, 2021
Друзья, что будете делать на майских праздниках?
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Бабу валю тиришкову уже подкрашивают!
Чую,похмелье будет горьким.Ну да нам не привыкать!
Но плохо, что закрыта Прага
Отличные бани, хорошая кухня, отличается конечно же, но сытная и вкусная. Архитектура. И главное акции на билеты часто хорошие бывали, не знаю как сейчас.