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"За чей счет банкет?": реакция на объявление длинных выходных в мае

"За чей счет банкет?": реакция на объявление длинных выходных в мае (19 фото)

Автор:
23 апреля 2021 14:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   выходные   майские   праздники   путин   работа   реакция соцсетей   
1259
19
В этом году майские выходные должны были продлиться с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Согласно решению президента, теперь нерабочими станут и четыре дня между ними. Естественно, пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости, высказав свое мнение. P.S. Все неоднозначно!
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Метки: Россия   выходные   майские   праздники   путин   работа   реакция соцсетей   
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13  комментариев
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4k
Александр Зотов Полчаса назад
вот да!
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BWSHARK Александр Зотов 14 минут назад
Да, у лузеров всегда кто-то виноват.
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Ivan 2 минуты назад
Ну 10.000 на детей выделил, 10 дней отдыха дал. Купил быдлятину, короче. У бестолковых животных этот .... опять в фаворе
?
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BWSHARK 12 минут назад
Хыхыхы, а я с 11-го отпуск взял. Как в воду глядел.
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10k
Максим Полчаса назад
Ссылка coub.com
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6k
Фельдъегерь Полчаса назад
я вообще не пойму, мелкие ИП и прочий бизнес каким боком вообще выходные касаются? они всегда работали и в выходные и в праздники. Выходные для бюджетников
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46k
Нанук Паналык Полчаса назад
Видимо наметили какую то очередную байду пропихнуть пока страна в пьяном угаре будет...
Бабу валю тиришкову уже подкрашивают!
Чую,похмелье будет горьким.Ну да нам не привыкать!
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BWSHARK Нанук Паналык 17 минут назад
Тебя кто-то насильно заставляет бухать???
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474
Старичок Нанук Паналык 16 минут назад
так ты не бухай до поросячьего визга.
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13k
KOSTELLO 40 минут назад
Хорошо, что на майские я отпуск не писал.
Но плохо, что закрыта Прага
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1k
Максим KOSTELLO Полчаса назад
А Будапешт не нравится? Я сам люблю Прагу, но как по мне достойная замена.
Отличные бани, хорошая кухня, отличается конечно же, но сытная и вкусная. Архитектура. И главное акции на билеты часто хорошие бывали, не знаю как сейчас.
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4k
insaider 50 минут назад
Лучше бы детям и пенсионерам отдали!
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