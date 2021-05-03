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23 схемы, чертежа и анатомические карты тех, кого мы никогда не увидим

23 схемы, чертежа и анатомические карты тех, кого мы никогда не увидим (23 фото)

Автор:
03 мая 2021 13:11
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   Юмор   анатомия   кино   ксеноморф   схемы   чертежи   чужие   
1512
23

Казалось - бы ну посмотрели вы кино, ну может сделали там фигурки какие-то, косплей на героев. Но когда разбираются внутренности и анатомическое строение вещей и существ, которых никогда не существовало - это прелестно. Мне показалось интересным, кто не видел. посмотрите и поищите еще - подобного очень много. Кто-то все это придумывал и рисовал.

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Метки: Фабрика идей   Юмор   анатомия   кино   ксеноморф   схемы   чертежи   чужие   
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16k
Александр Сучков Час назад
Это у колобка то мозг примитивный? Он ващета и люлями наградить может, как оказалось...
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12k
Агент Безопасной Национальности 15 секунд назад
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7k
Ntvl 20 минут назад
Всем советую поиграть в игру Alien Isolation. Побегаете по Настромо точь-в-точь.
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Aleksandr 20 минут назад
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