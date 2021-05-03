23 схемы, чертежа и анатомические карты тех, кого мы никогда не увидим

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Казалось - бы ну посмотрели вы кино, ну может сделали там фигурки какие-то, косплей на героев. Но когда разбираются внутренности и анатомическое строение вещей и существ, которых никогда не существовало - это прелестно. Мне показалось интересным, кто не видел. посмотрите и поищите еще - подобного очень много. Кто-то все это придумывал и рисовал.
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Авторский пост
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