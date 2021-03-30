30 неожиданных переводов названий фильмов: опыт разных стран

897
31
Если вы думаете, что с переводом названий косячат только российские кинопрокатчики, то ошибаетесь: это проблема мирового масштаба. Конечно, задача локализации не так уж проста, но все же складывается ощущение, что прокатчики обожают просто взять и переделать даже вполне подходящее название! Вот отличные примеры таких диверсий.
×
3. "Сопротивляться до конца: мега-жестко" - Дания
Оригинальное название - Die Hard with a Vengeance. В российской адаптации - "Крепкий орешек 3: Возмездие".
5. "Дождь из фалафеля" - Израиль
Оригинальное название - Cloudy With The Chance Of Meatballs ("Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек").
6. "Остин Пауэрс: шпион, который очень хорошо вел себя со мной" - Малайзия
Оригинальное название - Austin Powers: The Spy Who Shagged Me ("Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил").
8. "Если ты меня бросишь, я тебя сотру" - Италия
Оригинальное название - Eternal Sunshine Of The Spotless Mind ("Вечное сияние чистого разума").
9. "Мама, я пропустил самолет" - Франция
Оригинальное название - Home Alone ("Один дома").
10. "Команда отчаянных сорвиголов с суперсилой" - Китай
Оригинальное название - Ghostbusters ("Охотники за привидениями").
11. "Рита Хейворт - ключ к побегу" - Финляндия
Оригинальное название - The Shawshank Redemption ("Побег из Шоушенка").
14. "Невероятное путешествие на дурацком самолете" - Германия
Оригинальное название - Airplane! ("Аэроплан!").
16. "Мой парень - псих" - Россия
Оригинальное название - Silver Linings Playbook ("Сборник лучиков надежды").
18. "Дыра Малковича" - Япония
Оригинальное название - Being John Malkovich ("Быть Джоном Малковичем").
20. "Шесть голых свиней" - Китай
Оригинальное название - The Full Monty ("Все до конца"). В российской адаптации - "Мужской стриптиз".
21. "Сверхпрочный кенгуру" - Испания
Оригинальное название - The pacifier ("Соска"). В российской адаптации - "Лысый нянька: Спецзадание".
22. "Тупица набирает обороты" - Таиланд
Оригинальное название - The Waterboy ("Водонос"). В российской адаптации - "Маменькин сыночек".
23. "Свиньи и бриллианты" - Мексика, Испания
Оригинальное название - Snatch ("Урвать"). В российской адаптации - "Большой куш".
24. "Капитан Супермаркет" - Япония
Оригинальное название - Army Of Darkness ("Армия тьмы").
25. "Если пьешь, не женись!" - Бразилия
Оригинальное название - The Hangover ("Похмелье"). В российской адаптации - "Мальчишник в Вегасе".
26. "Его мощное устройство делает его знаменитым" - Китай
Оригинальное название - Boogie Nights ("Ночи в стиле буги").
27. "Американский девственник" - Китай
Оригинальное название - American Pie ("Американский пирог").
29. "Пистолет умер от смеха" - Израиль
Оригинальное название - The Naked Gun ("Голый пистолет").
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 15 снимков, доказывающих, что в мире существует только два типа людей
- У этих людей явные проблемы с памятью
- 20 примеров смешных «косяков» в работе
- 18 детских фотографий из прошлого, от которых у современных родителей волосы встанут дыбом
- 20 бунтарей, которые идут против системы
11
Понравилось11
Новости партнёров
Загрузка...
2. Shawshank Redemption - финское название вполне логично, принимая во внимание, что книга Стивена Кинга, по которой снят фильм называется Rita Hayworth and Shawshank Redemption