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30 неожиданных переводов названий фильмов: опыт разных стран

30 неожиданных переводов названий фильмов: опыт разных стран (31 фото)

Автор:
30 марта 2021 13:51
Сообщество : Кино
Метки: Юмор   адаптация   забавно   кино   локализация   названия фильмов   перевод   трудности перевода   
897
31
Если вы думаете, что с переводом названий косячат только российские кинопрокатчики, то ошибаетесь: это проблема мирового масштаба. Конечно, задача локализации не так уж проста, но все же складывается ощущение, что прокатчики обожают просто взять и переделать даже вполне подходящее название! Вот отличные примеры таких диверсий.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   адаптация   забавно   кино   локализация   названия фильмов   перевод   трудности перевода   
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1k
Che 2 часа назад
Snatch в российской адаптации будет с пи. з дили. Большой куш смотреть после гоблина очень тяжело
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17k
SolomonA 15 минут назад
"grease" чаще переводится как "смазка", "жир", "смазывать"...
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12k
jungar 17 минут назад
как можно было "The Family" переделать в "Малавиту"? тем более что собака там проходящий персонаж
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9k
Denissg Полчаса назад
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109
阿鋒 Час назад
А мне нравится , как звучит название одного из любимейших сериалов - «Breaking Bad» на китайском: 绝命毒师 (Juémìng Dúshī). Вариантом перевода на русский уже с китайского будет «Варщик (как мы знаем из перевода, а досл. мастер или спец по наркоте/изготовлению наркоты), который покончил собой». При обратном переводе на английский с китайского будет тоже слишком громоздко, зато в по делу! :)
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4k
ayekaramba 2 часа назад
1. The Spy who shagged me переводится как "Шпион, которые меня трахнул", а не "соблазнил"
2. Shawshank Redemption - финское название вполне логично, принимая во внимание, что книга Стивена Кинга, по которой снят фильм называется Rita Hayworth and Shawshank Redemption
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9k
Denissg ayekaramba Полчаса назад
Малайцы молодцы какие. Что это такое: трахнул, соблазнил? Чему мы учим нашу молодежь? Нет, Остин Пауэрс вел себя очень хорошо, был предельно вежлив, горячо любил свою родину и животных. Прекрасный спортсмен.

Ссылка youtu.be
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34k
jonnyD 2 часа назад
Перевод, он как женщина. Если верный, то - некрасивый. А если красивый, то - неверный.

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497
Fiverknot 2 часа назад
С Вуди Алленом немцы прям в точку) Так можно его любой фильм назвать)
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