30 неожиданных переводов названий фильмов: опыт разных стран

Если вы думаете, что с переводом названий косячат только российские кинопрокатчики, то ошибаетесь: это проблема мирового масштаба. Конечно, задача локализации не так уж проста, но все же складывается ощущение, что прокатчики обожают просто взять и переделать даже вполне подходящее название! Вот отличные примеры таких диверсий.

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1. "Вазелин" - Аргентина 0 Источник: Оригинальное название - Grease ("Бриолин").

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2. "Метовый папа" - Словакия 0 Источник: Оригинальное название - Breaking Bad ("Во все тяжкие").

3. "Сопротивляться до конца: мега-жестко" - Дания 0 Источник: Оригинальное название - Die Hard with a Vengeance. В российской адаптации - "Крепкий орешек 3: Возмездие".

4. "Большой лжец" - Китай 0 Источник: Оригинальное название - "Никсон".

5. "Дождь из фалафеля" - Израиль 0 Источник: Оригинальное название - Cloudy With The Chance Of Meatballs ("Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек").

6. "Остин Пауэрс: шпион, который очень хорошо вел себя со мной" - Малайзия 0 Источник: Оригинальное название - Austin Powers: The Spy Who Shagged Me ("Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил").

7. "Городской невротик" - Германия 0 Источник: Оригинальное название - Annie Hall ("Энни Холл").

8. "Если ты меня бросишь, я тебя сотру" - Италия 0 Источник: Оригинальное название - Eternal Sunshine Of The Spotless Mind ("Вечное сияние чистого разума").

9. "Мама, я пропустил самолет" - Франция 0 Источник: Оригинальное название - Home Alone ("Один дома").

10. "Команда отчаянных сорвиголов с суперсилой" - Китай 0 Источник: Оригинальное название - Ghostbusters ("Охотники за привидениями").

11. "Рита Хейворт - ключ к побегу" - Финляндия 0 Источник: Оригинальное название - The Shawshank Redemption ("Побег из Шоушенка").

12. "Мой партнер с холодным носом" - Германия 0 Источник: Оригинальное название - "K-9".

13. "Санта - извращенец" - Чехия 0 Источник: Оригинальное название - Bad Santa ("Плохой Санта").

14. "Невероятное путешествие на дурацком самолете" - Германия 0 Источник: Оригинальное название - Airplane! ("Аэроплан!").

15. "Наемный убийца не так холоден, как он думал" - Китай 0 Источник: Оригинальное название - "Леон".

16. "Мой парень - псих" - Россия 0 Источник: Оригинальное название - Silver Linings Playbook ("Сборник лучиков надежды").

17. "Рыцарь ночи" - Испания 0 Источник: Оригинальное название - The Dark Knight ("Темный рыцарь").

18. "Дыра Малковича" - Япония 0 Источник: Оригинальное название - Being John Malkovich ("Быть Джоном Малковичем").

19. "Сын дьявола" - Китай 0 Источник: Оригинальное название - Junior ("Джуниор").

20. "Шесть голых свиней" - Китай 0 Источник: Оригинальное название - The Full Monty ("Все до конца"). В российской адаптации - "Мужской стриптиз".

21. "Сверхпрочный кенгуру" - Испания 0 Источник: Оригинальное название - The pacifier ("Соска"). В российской адаптации - "Лысый нянька: Спецзадание".

22. "Тупица набирает обороты" - Таиланд 0 Источник: Оригинальное название - The Waterboy ("Водонос"). В российской адаптации - "Маменькин сыночек".

23. "Свиньи и бриллианты" - Мексика, Испания 0 Источник: Оригинальное название - Snatch ("Урвать"). В российской адаптации - "Большой куш".

24. "Капитан Супермаркет" - Япония 0 Источник: Оригинальное название - Army Of Darkness ("Армия тьмы").

25. "Если пьешь, не женись!" - Бразилия 0 Источник: Оригинальное название - The Hangover ("Похмелье"). В российской адаптации - "Мальчишник в Вегасе".

26. "Его мощное устройство делает его знаменитым" - Китай 0 Источник: Оригинальное название - Boogie Nights ("Ночи в стиле буги").

27. "Американский девственник" - Китай 0 Источник: Оригинальное название - American Pie ("Американский пирог").

28. "Зубы из моря" - Франция 0 Источник: Оригинальное название - Jaws ("Челюсти").

29. "Пистолет умер от смеха" - Израиль 0 Источник: Оригинальное название - The Naked Gun ("Голый пистолет").