Как ворваться в Новый год оригинально и эпично

Для этого нужно всего лишь включить какой-нибудь фильм или песню в определённое время 31 декабря, чтобы ровно в полночь произошло эпичное событие или прозвучала знаковая фраза.
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Как вы планирует встречать Новый год? Застолье, телевизор, речь Владимира Владимировича на фоне Кремля, куранты и шампанское? А вот пользователи сети придумывают более оригинальные варианты того, как влететь в следующий год.
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