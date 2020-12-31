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Как ворваться в Новый год оригинально и эпично

Как ворваться в Новый год оригинально и эпично (14 фото)

Автор:
31 декабря 2020 09:52
Сообщество : Кино
Метки: Юмор   идея   кино   новый год   подборка   прикол   совет   
466
14
Для этого нужно всего лишь включить какой-нибудь фильм или песню в определённое время 31 декабря, чтобы ровно в полночь произошло эпичное событие или прозвучала знаковая фраза.
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Метки: Юмор   идея   кино   новый год   подборка   прикол   совет   
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Acu900 2 часа назад
Вот если включить "Иван Васильевич меняет профессию" в 22:29, то 2020 год уйдет со словами "Вы еще ответите за ваши антиобщественные опыты, хулиган!" :))
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