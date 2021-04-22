18 фильмов, от названия которых у вас будет шок

Наверняка вы видели странные фильмы, с удивительными или глупыми сюжетами. А быть может фильмы были отличные и сюжеты невероятно прекрасными. Но в этом мире есть еще фильмы, которые вы еще не начали смотреть, а они вас уже заинтересовали одним только названием - нелепым, странным, глупым и где-то даже прекрасным
Конечно, многие переводы названий, это русская адаптация, поэтому мы представляем оригиналы для тех, кто хочет знать, как было в самом начале пути фильма по миру
Ночь дня рассвета сына невесты возвращения мести ужаса атаки злобных мутировавших чужих плотоядных восставших из ада зомбированных живых мертвецов
Фильм пародия на культовый фильм ужасов про зомби «Ночь живых мертвецов» 1968 года.
Папа, папа, бедный папа, ты не вылезешь из шкафа, ты повешен нашей мамой между платьем и пижамой
Фильм о властной матери, которая угнетает своего взрослого сына строгим воспитанием и везде возит с собой чучело мужа
Фильм о студенте, устроившемся на подработку в лабораторию, где проводят эксперименты над змеями
Романтическая комедия о любви
Про владельца ресторана, построенного на старом индейском кладбище
О секретных агентах и попытках оживить голову Гитлера
Про кровать, пожирающую людей
Война группировок серферов
Фильм о зомби, ставший культовым
Байки, женщины, зомби, драки
Ужасы, мертвецы, зомби. нудисты
Кино о любви
Все в названии
Эмэнэс - младший научный сотрудник, которого маленький сын зовет майонезом
Мужик мучается от того, что его сын не похож на него
Авторский пост
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