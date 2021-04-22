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18 фильмов, от названия которых у вас будет шок

18 фильмов, от названия которых у вас будет шок (18 фото)

Автор:
22 апреля 2021 14:41
Сообщество : Кино
Метки: Странные   Юмор   кино   названия   фильмы   что посмотреть   
1553
18

Наверняка вы видели странные фильмы, с удивительными или глупыми сюжетами. А быть может фильмы были отличные и сюжеты невероятно прекрасными. Но в этом мире есть еще фильмы, которые вы еще не начали смотреть, а они вас уже заинтересовали одним только названием - нелепым, странным, глупым и где-то даже прекрасным

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Метки: Странные   Юмор   кино   названия   фильмы   что посмотреть   
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8  комментариев
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9k
harlamov 2 часа назад
Я убил жену-лесбиянку, повесил ее на мясной крюк, и теперь у меня контракт с Диснеем на три фильма
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3k
Валерий Викторович 47 минут назад
От поста был в шоке. Почитав комменты, впал в кому.
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1k
Александр Час назад
Фильм "Rrrr..."
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5k
Алексей Час назад
Как могли вагину-убийцу забыть) И второй шедевр
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Denissg 2 часа назад
Ужасно медленный убийца с крайне неэффективным оружием
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harlamov 2 часа назад
Парни из трейлер-парка: Обратный отсчет до дня алкашей
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9k
harlamov 2 часа назад
Голливудские шлюхи с бензопилами
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9k
harlamov 2 часа назад
Дикарка-нимфоманка в аду у динозавров
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