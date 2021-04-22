18 фильмов, от названия которых у вас будет шок

Наверняка вы видели странные фильмы, с удивительными или глупыми сюжетами. А быть может фильмы были отличные и сюжеты невероятно прекрасными. Но в этом мире есть еще фильмы, которые вы еще не начали смотреть, а они вас уже заинтересовали одним только названием - нелепым, странным, глупым и где-то даже прекрасным