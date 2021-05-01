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Чудовищный ураган обрушился на китайскую провинцию Цзянсу

Чудовищный ураган обрушился на китайскую провинцию Цзянсу (1 фото + 4 видео)

Автор:
01 мая 2021 17:35
Метки: Провинция Цзянсу   видео   китай   разрушения   ураган   
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Порывы ветра достигали 45 м/c. По улицам летали торговые павильоны, падали деревья, людей сшибало с ног. К сожалению, без человеческих жертв не обошлось.

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Метки: Провинция Цзянсу   видео   китай   разрушения   ураган   
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And 2 часа назад
Ни хера себе ,ну хоть почистит от смога
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771
Миша 21 минуту назад
Опять битки начнут сливать, и электричество экономить ...
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1k
Incognito 2 часа назад
Жалко людей. От стихии никто не застрахован (((
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