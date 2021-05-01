Чудовищный ураган обрушился на китайскую провинцию Цзянсу

Порывы ветра достигали 45 м/c. По улицам летали торговые павильоны, падали деревья, людей сшибало с ног. К сожалению, без человеческих жертв не обошлось.
На восток Китая обрушился сильнейший ураган. Наиболее всего пострадал город Наньтун в провинции Цзянсу. Стихия привела к разрушениям и унесла жизни 11 человек, более 100 получили различные травмы.
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Экстремальная погода с порывами ветра до 45 м/c и градом диаметром до 3 сантиметров бушевала в пятницу с 6 до 10 вечера. За это время ураган повредил множество домов, автомобилей и обрушил линии электропередач.
Ураган был такой чудовищной силы, что даже развернул пассажирский Boeing-737
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Из наиболее пострадавших районов эвакуировали 3000 человек, поскольку их дома были разрушены. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
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По сообщениям местных СМИ, с разрушениями столкнулись не менее 13 тысяч китайцев. По предварительным данным, ураган нанес ущерб в размере 16,4 миллиона юаней.Од
Велосипедист выжил, но получил травмы
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Однако, как заявил Губернатор провинции Цзянсу Ву Чжэнлун, разрушения, к которым привела экстремальная непогода, еще предстоит оценить.
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