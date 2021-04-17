Китаянка избила своего босса шваброй за приставания

По словам девушки, начальник несколько раз отправлял ей неприличные текстовые сообщения. Такие же послания от него получали и другие девушки в отделе.



Кстати, сообщается, что он занимает должность замдиректора отдела по борьбе с бедностью района Бейлинь провинции Хэйлунцзян. А точнее, занимал - потому что по итогам проверки после этого видео его уволили. В результате внутреннего расследования у Вана были обнаружены "проблемы с жизненной дисциплиной".