Китаянка избила своего босса шваброй за приставания

436
6
В китайской соцсети Weibo неделю назад было опубликовано видео, которое посмотрели миллионы пользователей. В ролике показано, чем могут закончиться сексуальные домогательства на работе - так называемый харассмент. Спойлер: это больно.
Героиня ролика - женщина по имени Чжоу - работает в правительственной организации. Она утверждает, что ее босс отправлял неприемлемые текстовые сообщения ей и ее коллегам.
В какой-то момент терпение Чжоу лопнуло: она отправилась в кабинет начальника, по дороге захватив с собой швабру, начала кричать и бить его этой шваброй куда придется.
В какой-то момент терпение Чжоу лопнуло: она отправилась в кабинет начальника, по дороге захватив с собой швабру, начала кричать и бить его этой шваброй куда придется.
×
Мужчина по имени Ван пытается извиниться, говорит, что его сообщения были просто шуткой, но она обвиняет его в домогательствах.
По словам девушки, начальник несколько раз отправлял ей неприличные текстовые сообщения. Такие же послания от него получали и другие девушки в отделе.
Кстати, сообщается, что он занимает должность замдиректора отдела по борьбе с бедностью района Бейлинь провинции Хэйлунцзян. А точнее, занимал - потому что по итогам проверки после этого видео его уволили. В результате внутреннего расследования у Вана были обнаружены "проблемы с жизненной дисциплиной".
Кстати, сообщается, что он занимает должность замдиректора отдела по борьбе с бедностью района Бейлинь провинции Хэйлунцзян. А точнее, занимал - потому что по итогам проверки после этого видео его уволили. В результате внутреннего расследования у Вана были обнаружены "проблемы с жизненной дисциплиной".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма
- Сергей Лавров посетил Китай в маске с надписью FCKNG QRNTN
- Канализационный люк наказал любителя петард
- Репетиция жизни на Марсе: несколько стран накрыло оранжевым
- Во время работы в китайском парке развлечений рухнул аттракцион - момент падения попал на видео
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...