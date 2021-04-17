Китаянка избила своего босса шваброй за приставания

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео) Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме... "Поставь болгарскую клавиатуру и охреней!": улетные комментарии от пользователей Сети "Поставь болгарскую клавиатуру и охреней!": улетные комментарии от... Архивные и ранее неизданные кадры с мировыми знаменитостями Архивные и ранее неизданные кадры с мировыми знаменитостями Как облапошить мошенников и другие полезные и бесполезные советы от сетевых умельцев и философов Как облапошить мошенников и другие полезные и бесполезные советы... Как изменилась нашла планета с 1984 по 2020 год Как изменилась нашла планета с 1984 по 2020 год Назад в СССР: 30 фотографий 1984 года Назад в СССР: 30 фотографий 1984 года МВД России пригрозило закрыть границы, если страны СНГ не заберут нелегальных мигрантов МВД России пригрозило закрыть границы, если страны СНГ не заберут... Алкопост на вечер этой пятницы&nbsp; Алкопост на вечер этой пятницы  30 странных и смешных фото с животными, которые зарядят порцией позитива 30 странных и смешных фото с животными, которые зарядят порцией... Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Как жили в США террористы, которые первыми успешно угнали самолет из СССР, застрелив юную стюардессу Как жили в США террористы, которые первыми успешно угнали самолет... Полцарства на Dogecoin, или история невероятного взлета Полцарства на Dogecoin, или история невероятного взлета Наконец-то: случайно изобретена беспохмельная водка Наконец-то: случайно изобретена беспохмельная водка Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Замок в деревне Грязи: как выглядит дом звездной пары Пугачева-Галкин Замок в деревне Грязи: как выглядит дом звездной пары Пугачева-Галкин Илон Маск проинспектировал строящийся завод Tesla в Техасе, приехав туда на пикапе Cybertruck Илон Маск проинспектировал строящийся завод Tesla в Техасе,... Империя наносит удар: Прокуратурой Москвы подан иск о признании ФБК экстремистами Империя наносит удар: Прокуратурой Москвы подан иск о признании... До мурашек: потрясающее исполнение песни До мурашек: потрясающее исполнение песни Шестиглазый песочный паук: Может кушать 1 раз в полгода, а токсин растворяет жертву за минуту Шестиглазый песочный паук: Может кушать 1 раз в полгода, а токсин...
Китаянка избила своего босса шваброй за приставания

Китаянка избила своего босса шваброй за приставания (6 фото)

Автор:
17 апреля 2021 13:35
Метки: босс   видео   домогательства   китай   начальник   начальник и подчиненные   поплатился   харассмент   
436
6
В китайской соцсети Weibo неделю назад было опубликовано видео, которое посмотрели миллионы пользователей. В ролике показано, чем могут закончиться сексуальные домогательства на работе - так называемый харассмент. Спойлер: это больно.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
Метки: босс   видео   домогательства   китай   начальник   начальник и подчиненные   поплатился   харассмент   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
ваня панкин Час назад
все свисток боссу пришел...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
yahaomsk Полминуты назад
ну пусть радуется, что не расстреляли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87
Племянник Путина 13 минут назад
он просто перепутал.... у него жена китаянка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lekha-fil 22 минуты назад
Это у них, но, увы, не у нас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Sanar 58 минут назад
Какая ранимая китаянка, а мужик мог бы и отмазаться что перепутал иероглиф, у них там их больше 50000 штук)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео) Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео) Во время работы в китайском парке развлечений рухнул аттракцион - момент падения попал на видео Во время работы в китайском парке развлечений рухнул аттракцион - момент падения попал на видео Необычные подземные жилища китайцев Необычные подземные жилища китайцев 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма Канализационный люк наказал любителя петард Канализационный люк наказал любителя петард Репетиция жизни на Марсе: несколько стран накрыло оранжевым Репетиция жизни на Марсе: несколько стран накрыло оранжевым
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

509574



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Завтра, которое не наступит никогда
4
46
Завтра, которое не наступит никогда
Скромность — лучшее украшение для человека
6
101
Скромность — лучшее украшение для человека
﻿
Набирающие популярность
Соус КАРРИ как в Макдольнадс
5
2
Соус КАРРИ как в Макдольнадс
Глобальная печка-8. Кто виноват и что делать?
2
25
Глобальная печка-8. Кто виноват и что делать?
Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео)
Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#Россия#прикол#кино#факты#комментарии#интересное#истории#в мире
#фото#история#люди#животные#СССР#автомир#соцсети#красота#сатира#gif
#интересно#картинки#приколы#забавно#сша#природа#прикольные#аварии#смешные#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться