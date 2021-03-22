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Сергей Лавров посетил Китай в маске с надписью FCKNG QRNTN

Сергей Лавров посетил Китай в маске с надписью FCKNG QRNTN (6 фото)

Автор:
22 марта 2021 15:02
Сообщество : Пандемия
Метки: FCKNG QRNTN   Сергей Лавров   видео   карантин   китай   маска   политика   
1643
6

Что можно перевести, если прилично, как "чертов карантин".

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Источник:

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Метки: FCKNG QRNTN   Сергей Лавров   видео   карантин   китай   маска   политика   
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41k
Нанук Паналык 47 минут назад
Гопнику лаврушке только семок в карманах не хватает...
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2k
Ям Нанук Паналык 45 минут назад
На своего любимого анального посмотри, выбл.ядок
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154
Chaim Kushnir Минуту назад
Лучший! Многим его зарубежным коллегам есть чему поучиться. С Днем Рождения!
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21
bogatiyded 20 минут назад
даже Лавров стебется над данным цирком
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4k
RomaXz Полчаса назад
Достойный представитель страны на мировой арене
Мат на интервью, маска с быдло юмором, остаётся только Адидас одеть и на корточки присесть.
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−30
_________ Полчаса назад
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42k
ПАРДОНТЕ Полчаса назад
вот так должен выглядеть уважаемый политик на западе
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36k
dima423 ПАРДОНТЕ 14 минут назад
это типа борис джонсон чтоль?)
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−30
_________ Полчаса назад
Зато потом на каждом углу кричат: обижают проклятыи пиндосы!!!!!!
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36k
dima423 _________ 17 минут назад
И кого Лавров обидел этой маской?)
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507
Колючий Полчаса назад
Леса Сибири проданы китайцам, территория подарена, газ туда же. Интересно, чем на этот раз китайцев порадуют?
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256
liveevil Полчаса назад
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1k
Ёжиха liveevil 17 минут назад
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2k
Natural Selection 37 минут назад
чет резинки туговаты
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342
Nane First NameLast 43 минуты назад
И это дипломат?
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36k
dima423 Опиум для народа 22 минуты назад
Ну и кого Лавров этой маской обидел или оскорбил? Хамло и быдло это президент США)
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dima423 Nane First NameLast 21 минуту назад
а что в этой маске недипломатичного?? ты вообще понимаешь что значит слово дипломат и в чем его функция?))
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4k
RomaXz Опиум для народа 21 минуту назад
Российский дипломат. Все правильно
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342
Nane First NameLast dima423 10 минут назад
Наверное функция дипломата хамить "Дебилы б.л.я", маску с такой завуалированной надписью носить? Я правильно тебя понял?
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2k
Виталий Касандров Nane First NameLast 3 минуты назад
Как функция дипломата без войн и иных затратных мероприятий добиваться выгодных решений для страны, а каким образом он этого добивается особо не е...бёт.
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8k
harlamov 44 минуты назад
Идиотство. Если уж пошутить хотел, то не так убого. Почему по-английски? Все [мат] и [мат]... Пожилой уже мужик, а юмор американского тинейджера. Неужели русских слов нет, чтоб выразить свое отношение к карантину? Какое-то неуважение и к себе и к стране.
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dima423 harlamov 12 минут назад
чето совсем у либерастни с фантазией плохо...уже не знаете до чего доепаться))) ага мля...не на русском надпись...
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