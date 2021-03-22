Сергей Лавров посетил Китай в маске с надписью FCKNG QRNTN

Что можно перевести, если прилично, как "чертов карантин".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время официального визита в Китай попозировал перед журналистами в защитной маске с ироничной надписью на английском языке FCKNG QRNTN («
ебн крнтн чертов карантин»).
Видеоролик с министром опубликован в TikTok-аккаунте МИД России. На кадрах Лавров стоит на фоне пруда в деловом костюме и маске, и, надо думать, улыбается. СМИ сообщают, что министр таким образом решил выразить свое отношение к надоевшему всем карантину.
🇷🇺 С.В.#Лавров во время своего визита в #Китай 🇨🇳 pic.twitter.com/zAqXbzgkM4— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 22, 2021
Ролик "провисел" в TikTok два часа и набрал 1300 просмотров, но позже был удален и загружен вновь с комментарием: «Журналисты пула подарили С.В. Лаврову маску. И маска, и надпись пришлись министру в пору».
Вчера, 21 марта, министру исполнился 71 год.
Сергей Лавров приехал в Китай 22 марта, его визит продлится два дня. В городе Гуйлинь министр иностранных дел России встретится с китайским коллегой Ван И. Чиновники обсудят совместную работу стран во время пандемии Covid-19, а также подготовку мероприятий к 20-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и Китая.
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