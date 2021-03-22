Сергей Лавров посетил Китай в маске с надписью FCKNG QRNTN

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время официального визита в Китай попозировал перед журналистами в защитной маске с ироничной надписью на английском языке FCKNG QRNTN (« ебн крнтн чертов карантин»).



Видеоролик с министром опубликован в TikTok-аккаунте МИД России. На кадрах Лавров стоит на фоне пруда в деловом костюме и маске, и, надо думать, улыбается. СМИ сообщают, что министр таким образом решил выразить свое отношение к надоевшему всем карантину.