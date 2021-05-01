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В Германии тоже есть дачи и немцы просто обожают на них отдыхать. Но в отличие от наших загородных «фазенд», немецкие дачи полны ограничений. Почему гражданам Германии нельзя ночевать в собственных загородных домиках и что там ещё запрещено — читайте далее.
Что такое дача по-немецки
Немецкая дача называется кляйнгартен (нем. Kleingarten), что дословно переводится как маленький сад. Кляйнгартен представляет собой небольшой участок (не более четырёх соток) с садовым домиком. Немецкая дача может быть собственностью, но чаще всего находится в аренде, так как земля в Германии не каждому по карману.
Кляйнгартены располагаются не в заповедных зонах с девственной природой, а в черте городов, на непригодных или неудобных для городского строительства землях. В подавляющем большинстве случаев под садоводческие товарищества выделены места вдоль автобанов и железнодорожных веток.
Кляйнгартены располагаются не в заповедных зонах с девственной природой, а в черте городов, на непригодных или неудобных для городского строительства землях. В подавляющем большинстве случаев под садоводческие товарищества выделены места вдоль автобанов и железнодорожных веток.
Перечислим все «нельзя»
На дачах в Германии запрещено:
пользоваться садовым инвентарём и инструментом с 13 до 15, а также после 19 часов;
привлекать наёмных рабочих для обустройства дачи или садово-огородных работ;
выращивать сельхозпродукцию на продажу;
выращивать деревья высотой более 2,5 метра;
сдавать землю или домик в аренду;
покрывать тротуарной плиткой или бетонировать более 6% территории участка;
строить двухэтажные дома — постройки должны быть одноэтажными с высотой потолка 2,6 метра и 3,5 с двухскатной крышей;
поднимать пол дома от уровня земли более чем на 25 сантиметров;
углублять подвалы более чем на 0,8 метра, площадь подвала не должна превышать 24 кв. метра;
проводить газ — отопление электричеством;
ставить стационарный туалет — разрешены биотуалеты;
проводить строительные работы, устанавливать теплицу или даже садовые ящики без разрешения руководства садового товарищества/общества;
отлынивать от обязательных общественных работ, которые назначает руководство садового товарищества/общества;
шуметь, громко слушать музыку, производить действия, которые могут помешать соседям;
ночевать на собственной даче!
За всем этим бдительно следит садовая комиссия, которую выбирают пайщики садового товарищества.
Ночёвка запрещена из соображений пожарной безопасности: садовые домики не оборудуются пожарной сигнализацией, а значит, возгорание можно и не заметить. Так считают законодатели и поэтому немцам нельзя ночевать на собственной даче! За это полагается штраф.
пользоваться садовым инвентарём и инструментом с 13 до 15, а также после 19 часов;
привлекать наёмных рабочих для обустройства дачи или садово-огородных работ;
выращивать сельхозпродукцию на продажу;
выращивать деревья высотой более 2,5 метра;
сдавать землю или домик в аренду;
покрывать тротуарной плиткой или бетонировать более 6% территории участка;
строить двухэтажные дома — постройки должны быть одноэтажными с высотой потолка 2,6 метра и 3,5 с двухскатной крышей;
поднимать пол дома от уровня земли более чем на 25 сантиметров;
углублять подвалы более чем на 0,8 метра, площадь подвала не должна превышать 24 кв. метра;
проводить газ — отопление электричеством;
ставить стационарный туалет — разрешены биотуалеты;
проводить строительные работы, устанавливать теплицу или даже садовые ящики без разрешения руководства садового товарищества/общества;
отлынивать от обязательных общественных работ, которые назначает руководство садового товарищества/общества;
шуметь, громко слушать музыку, производить действия, которые могут помешать соседям;
ночевать на собственной даче!
За всем этим бдительно следит садовая комиссия, которую выбирают пайщики садового товарищества.
Ночёвка запрещена из соображений пожарной безопасности: садовые домики не оборудуются пожарной сигнализацией, а значит, возгорание можно и не заметить. Так считают законодатели и поэтому немцам нельзя ночевать на собственной даче! За это полагается штраф.
Немного о демократии
Говорят, что у нас в стране нет демократии. Возможно, её и нет... Но если сравнивать дачи наши и немецкие, то у них садовое товарищество — это больше режимный объект, чем место, где можно уединиться, расслабится, отдохнуть от городской суеты. Хочешь отдохнуть — отдыхай по немецкому шаблону: выращивай цветы, тихо ходи босиком по травке, улыбайся соседям, слушай музыку в наушниках и жуй бутерброды.
Самое неприятное, что сообщить о правонарушении в полицию или садовой комиссии может сосед. Такое у них воспитание.
Мы что хотим, то и делаем на своих дачах. Хотим — работаем когда угодно и выращиваем что угодно. Хотим — жарим шашлыки, устраиваем шумные застолья, а после этого довольные и счастливые ложимся спать в своём загородном доме. У нас никому даже в голову не придёт требовать от людей разъехаться по домам после 9 вечера и штрафовать, если требование проигнорировано.
Как вы считаете, смогли бы мы жить как они? Пишите своё мнение в комментариях!
Самое неприятное, что сообщить о правонарушении в полицию или садовой комиссии может сосед. Такое у них воспитание.
Мы что хотим, то и делаем на своих дачах. Хотим — работаем когда угодно и выращиваем что угодно. Хотим — жарим шашлыки, устраиваем шумные застолья, а после этого довольные и счастливые ложимся спать в своём загородном доме. У нас никому даже в голову не придёт требовать от людей разъехаться по домам после 9 вечера и штрафовать, если требование проигнорировано.
Как вы считаете, смогли бы мы жить как они? Пишите своё мнение в комментариях!
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Как он сможет сообщить, что кто-то ночует на даче, если там ночевать всем запрещено?
ТС - тупой копипастер.
\ места вдоль автобанов и железнодорожных веток.
3,14здёжь.
есть садовые общества, которые ко времени основания находились на окраине города. а сегодня - практически в центре. и получить там участок практически невозможно, они по наследству передаются. а на случайно освободившиеся очередь на 5 лет вперёд.
на аренду за такой участок можно с лёгкостью взять кредит и купить садовый участок на окраине.
\ земля в Германии не каждому по карману.
3,14здёжь.
безработному не по карману, да. сегодня найти нормальный участок (или дом) очень тяжело, потому-что раскупается всё моментально.
\ привлекать наёмных рабочих для обустройства
3,14здёжь.
запрещено отдавать участок в пользование другим людям. привлекать третьих лиц для строительных работ не запрещено.
\ проводить газ отопление электричеством
3,14здёжь.
это не запрещено. это просто невозможно. потому-что решает - владелец участка, а не дачник-арендатор. а закон это не запрещает. но договор аренды может разрешать пользование ел-генераторами.
\ выращивать деревья высотой более 2,5 метра;
3,14здёжь.
речь идёт только о декоративных деревьях, которые обычно сажают на границе участка как "живую изгородь". это ограничение не распространяется на фруктовые деревья.
\ ночевать на собственной даче
3,14здёжь.
опять же - законом это не запрещено. а правилами садового общества обычно запрещено постоянное проживание. ночёвки во время сезона на выходных ,каникулах и проч. разрешены.
мне вот непонятно, кто эту всю херню выдумывает, и с какой вообще целью. чего добиться-то этим хотят?
Вдруг задумал тыперебежать на сторону врага...Чемодан под кроватью пакуешь уже,..А тут итить твою мать,у них оказывается и шашлыку то пожарить нельзя!И в доме ночевать запрещенно!И сразу любовь родине вспыхивает с новой силой!
Автор мощно помониторил законодательство другой страны, но не в курсе своих?
Почитай - многое узнаешь про шумные застолья, про костры, про постройки и про многое другое.
У моих знакомых на даче есть сосед.Этот сосед умом походу тронулся и устроил настоящую свалку на участке.Как с ним не боролись все бесполезно.Про ночлег конечно бред.Ну почему бы не переночевать в своем домике.
Ну а вообще что тут говорить,это другая страна и другие правила.Поэтому пусть себе там отдыхают как велит их закон.А мы будем на своих участках купаться в бассейне,жарить мясо и ночевать в своих уютных домах.НО уважать соседей и если есть малыши то и тишину в тихий час))))
это потому, что поголовное большинство приехало из "бескрайних степей Казахстана", и жили в деревнях, в своих домах, с садом и огородом. а переехав в германию жили в маленьких квартирах.
А вДрездене даже на газоне у собственной квартиры ты можешь огород разбить и для себя выращивать что душе угодно, кое где даже куриц держать в городской черте.
Это связано с невозможностью уследить за тем, куда владельцы дров на колесах сливают использованную воду.
Тут ключевое слово СОБСТВЕННЫХ!В Германии существует два типа загородных домов.ДОМ в деревне,в лесу или в поле,который куплен тобою вместе с некоторым количеством земли,и имеющий все необходимое для жизни.В таком доме ты можешь делать все,что не выходит за рамки уголовного кодекса.Разводить скот,голубей,кроликов,и жить сколько тебе заблагорассудится!И выращивать что угодно. Хочешь жарь шашлыки, устраивай шумные застолья, а после этого довольный и счастливый ложись спать.И никому даже в голову не придёт требовать от тебя разъехаться по домам после 9 вечера и штрафовать, если требование проигнорировано.
А есть вариант,описанный в статье...Так что все как всегда.
Не знаю - но осуждаю.