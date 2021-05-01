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Почему немцам запрещено ночевать на своих дачах: раскрываем причину, рассуждаем о демократии

Почему немцам запрещено ночевать на своих дачах: раскрываем причину, рассуждаем о демократии (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 мая 2021 11:48
Метки: Германия и Европа   Ночёвка   демократия   правила   сад и дача   факты   
773
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В Германии тоже есть дачи и немцы просто обожают на них отдыхать. Но в отличие от наших загородных «фазенд», немецкие дачи полны ограничений. Почему гражданам Германии нельзя ночевать в собственных загородных домиках и что там ещё запрещено — читайте далее.

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Метки: Германия и Европа   Ночёвка   демократия   правила   сад и дача   факты   
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21k
Юрьевич 2 часа назад
"Самое неприятное, что сообщить о правонарушении в полицию или садовой комиссии может сосед. Такое у них воспитание."

Как он сможет сообщить, что кто-то ночует на даче, если там ночевать всем запрещено?
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3k
Max Lu 10 минут назад
у каждого садоводства свои правила... должны быть цветы такие-то определённые, газон ухожен, постройка тут возможна, а тут запрещена и т.д. но не всё прям так дословно запрещено как описано выше. это гартен, а не дача. там в принципе никто не собирается жить или ночевать,а домой добраться без проблем, т.к. обычно не далеко. для большнства это как хобби покавыряться на грядке, поухаживать за газоном и отдохнуть. кто-то ещё кур разводит, другой голубей, третий что-то строит постоянно. та даже сауна в гартене не редкость. и конечно там собираются и отдыхают. само собой шумной компанией и с шашлыками.
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5
Андрей 12 минут назад
А можно статистику автор ? Например сколько у нас происшествий из за громкой музыки или шума, и сколько таких в Германии ?
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4k
schmubu Полчаса назад
автор - слышал звон, да не знает, где он.
ТС - тупой копипастер.

\ места вдоль автобанов и железнодорожных веток.
3,14здёжь.
есть садовые общества, которые ко времени основания находились на окраине города. а сегодня - практически в центре. и получить там участок практически невозможно, они по наследству передаются. а на случайно освободившиеся очередь на 5 лет вперёд.
на аренду за такой участок можно с лёгкостью взять кредит и купить садовый участок на окраине.

\ земля в Германии не каждому по карману.
3,14здёжь.
безработному не по карману, да. сегодня найти нормальный участок (или дом) очень тяжело, потому-что раскупается всё моментально.

\ привлекать наёмных рабочих для обустройства
3,14здёжь.
запрещено отдавать участок в пользование другим людям. привлекать третьих лиц для строительных работ не запрещено.

\ проводить газ отопление электричеством
3,14здёжь.
это не запрещено. это просто невозможно. потому-что решает - владелец участка, а не дачник-арендатор. а закон это не запрещает. но договор аренды может разрешать пользование ел-генераторами.

\ выращивать деревья высотой более 2,5 метра;
3,14здёжь.
речь идёт только о декоративных деревьях, которые обычно сажают на границе участка как "живую изгородь". это ограничение не распространяется на фруктовые деревья.

\ ночевать на собственной даче
3,14здёжь.
опять же - законом это не запрещено. а правилами садового общества обычно запрещено постоянное проживание. ночёвки во время сезона на выходных ,каникулах и проч. разрешены.

мне вот непонятно, кто эту всю херню выдумывает, и с какой вообще целью. чего добиться-то этим хотят?
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198
Hunde Beißer2 schmubu Полчаса назад
А как-же?
Вдруг задумал тыперебежать на сторону врага...Чемодан под кроватью пакуешь уже,..А тут итить твою мать,у них оказывается и шашлыку то пожарить нельзя!И в доме ночевать запрещенно!И сразу любовь родине вспыхивает с новой силой!
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13k
Алексей 44 минуты назад
"Мы что хотим, то и делаем на своих дачах. Хотим работаем когда угодно и выращиваем что угодно. Хотим жарим шашлыки, устраиваем шумные застолья, а после этого довольные и счастливые ложимся спать в своём загородном доме."

Автор мощно помониторил законодательство другой страны, но не в курсе своих?
Почитай - многое узнаешь про шумные застолья, про костры, про постройки и про многое другое.
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19k
Копатыч 46 минут назад
Никакой "демократии" в странах демократии нет и не было никогда
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1k
Dmitriy 47 минут назад
В чем то я конечно с их правилами согласен.К примеру то что у них реально порядок на участке.
У моих знакомых на даче есть сосед.Этот сосед умом походу тронулся и устроил настоящую свалку на участке.Как с ним не боролись все бесполезно.Про ночлег конечно бред.Ну почему бы не переночевать в своем домике.
Ну а вообще что тут говорить,это другая страна и другие правила.Поэтому пусть себе там отдыхают как велит их закон.А мы будем на своих участках купаться в бассейне,жарить мясо и ночевать в своих уютных домах.НО уважать соседей и если есть малыши то и тишину в тихий час))))
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8k
Вася 51 минуту назад
за последние лет 25, процентов 50 а во многих садоводствах и 80+ дач в германии это русаки. это раз. остальные это турки, шмурки, поляки, югославы итд.. На правила эти все кладут. Гуляют, строят, шумят, выращивают что хотят. Бухают, ночуют, шашлычат, справляют праздники толпой так, что в бывшем СНГ ещё далеко не каждый так отдыхает. Дома только что двухэтажные не строят
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15k
Maks Es 57 минут назад
Очень зависит от региона. В каждой земле (области, крае или республике т бишь) Германии сам правила. К примеру, в каком-нибудь Гамбурге ты можешь на газоне разбить только одну клумбу со строго регламентированными цветами.
А вДрездене даже на газоне у собственной квартиры ты можешь огород разбить и для себя выращивать что душе угодно, кое где даже куриц держать в городской черте.
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8k
Клёст Час назад
При таких раскладах проще завести себе трейлер, выезжать с ним на природу, и ни в чём себе не отказывать)
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39
Елена Клёст 59 минут назад
Видимо, немцы рассуждают так же. Мы ездили отдыхать в Тироль, по дороге встретили ну ОЧЕНЬ много трейлеров.
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40k
Элек Мек Час назад
Колян,ё.п.т.и.т.ь ,так загнивают!!! Рад?
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659
Audrius Lape 2 часа назад
Всё зависит от правил садового товарищества. У одних ночевать можно, у других - нет. Не нравится правила - ищи где тебе подойдёт. Ордунг вот такой.
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49k
Нанук Паналык 2 часа назад
"Почему гражданам Германии нельзя ночевать в собственных загородных домиках и что там ещё запрещено"
Тут ключевое слово СОБСТВЕННЫХ!В Германии существует два типа загородных домов.ДОМ в деревне,в лесу или в поле,который куплен тобою вместе с некоторым количеством земли,и имеющий все необходимое для жизни.В таком доме ты можешь делать все,что не выходит за рамки уголовного кодекса.Разводить скот,голубей,кроликов,и жить сколько тебе заблагорассудится!И выращивать что угодно. Хочешь жарь шашлыки, устраивай шумные застолья, а после этого довольный и счастливый ложись спать.И никому даже в голову не придёт требовать от тебя разъехаться по домам после 9 вечера и штрафовать, если требование проигнорировано.

А есть вариант,описанный в статье...Так что все как всегда.
Не знаю - но осуждаю.
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