Говорят, что у нас в стране нет демократии. Возможно, её и нет... Но если сравнивать дачи наши и немецкие, то у них садовое товарищество — это больше режимный объект, чем место, где можно уединиться, расслабится, отдохнуть от городской суеты. Хочешь отдохнуть — отдыхай по немецкому шаблону: выращивай цветы, тихо ходи босиком по травке, улыбайся соседям, слушай музыку в наушниках и жуй бутерброды.



Самое неприятное, что сообщить о правонарушении в полицию или садовой комиссии может сосед. Такое у них воспитание.



Мы что хотим, то и делаем на своих дачах. Хотим — работаем когда угодно и выращиваем что угодно. Хотим — жарим шашлыки, устраиваем шумные застолья, а после этого довольные и счастливые ложимся спать в своём загородном доме. У нас никому даже в голову не придёт требовать от людей разъехаться по домам после 9 вечера и штрафовать, если требование проигнорировано.



Как вы считаете, смогли бы мы жить как они? Пишите своё мнение в комментариях!