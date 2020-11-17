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Правила ковидных похорон: зараженные могилы на брезентовом поле

Правила ковидных похорон: зараженные могилы на брезентовом поле (18 фото)

Автор:
17 ноября 2020 13:04
Сообщество : Факты
Метки: ковид   пандемия   похороны   правила   распоряжения   факты   что нового   
1700
18

Пандемия повлияла не весь мир. И не только в части выживания, но и в части захоронения ушедших. Власти и религиозные деятели постоянно вводят все новые и новые правила и распоряжения о похоронах и разобраться во всем этом не так уж и просто.

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Метки: ковид   пандемия   похороны   правила   распоряжения   факты   что нового   
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3k
AlekseiTFS Час назад
ВЗЯТО В СЕТИ

К "ужасу" с переполненными моргами в Ивановской области.
Всего за месяц с 15 октября в регионе умерло от КОВИДа 49 человек.
Всего за прошлый год в регионе умерло 15890 человек. Более тысячи в месяц (1320).
За первое полугодие 2020 года в Ивановской области умерло 6560 человек, что на 5% меньше, чем в 2019 году.
То есть, никаких реальных проблем для моргов в регионе быть не должно. В теории.
На практике, переполненные морги в регионе происходят из той же причины, что и в Италии и США весной. Двух причин, точнее.
1. Особенности погребения. Погребальные службы не горят желанием хоронить умерших от КОВИДа. Или выдвигают большие суммы.
Цитата из Барнаула: "Минимальная цена кремации у нас 16,5 тыс. рублей. Это при условии, что родственники умершего привозят уже подготовленное тело в гробу. Если речь идет о ковидном и мы забираем тело из морга, цена вырастает до 33 тыс. рублей. Отдельно оплачивается срочная выдача праха", пояснили в "Барнаульском похоронном доме".
Несмотря на то, что летом выяснилось, что в трупах КОВИД не живет, и особенности похорон умерших от болезни Роспотребнадзор отозвал, все равно суммы выше и действий больше.
2. Родственники либо боятся забирать тела и хоронить их, либо не имеют денег на эти якобы совершаемые допуслуги.
Второй пункт является как раз критичным. Народ запуган, и справедливо считает, исходя из информации, распространяемой нашими СМИ, что завтра мы все умрем. И часть людей боится. Чего боится?
Всего боится. Страх смерти - базовый страх, раскрученный у населения за последний год запредельно.
Итог? Новость о переполненных моргах.
Напомню цифры. Обычно в месяц в Ивановской области в моргах находится 1320 человек. Сейчас - в это число вошли 50, умерших от КОВИДА. И эти 50 смертей обрушили систему работы ивановских моргов.
Увы, но ровно так же эта неприятная, но не апокалиптическая болезнь обрушила и всю нашу жизнь. И получение других медицинских услуг. И получение образовательных услуг.
И вообще все.
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484
Nane First NameLast 17 секунд назад
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Куда жаловаться? В спортлото?
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72
Семён Семёныч 6 минут назад
Сайт хорошего настроения.....
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970
Kariya Полчаса назад
Заворачивают в полиэтелен? Была же недавно статья о моде заворачивать усопших во всякий пластик, в котором они потом "варились" годами, а теперь повторяют?
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7k
Vlad Полчаса назад
лучший метод -кремировать.
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979
Гарри Слепнер 49 минут назад
Кому вообще приходит в голову труп целовать? Почему появляется желание это сделать?
Многих похоронил. У меня такого желания не возникало. Зачем? Формалина лизнуть или подхватить заразу? Я не чёрствый человек. Принимаю чужую боль и горе часто как свои. Но целование покойника...
Лучший способ, по моему мнению-кремация. Но, у людей разные взгляды на это и крематории не везде есть. Своим сказал, что с моим трупом так и поступить. Безопаснее живым, а мне уже всё равно будет. И могилы не надо. Зачем? Слезами поливать? Лучше развеять прах над речкой. Или под дерево высыпать.
Знакомая прах сына так перевезла в другой регион. Там и похоронила.
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