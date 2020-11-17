Правила ковидных похорон: зараженные могилы на брезентовом поле

Пандемия повлияла не весь мир. И не только в части выживания, но и в части захоронения ушедших. Власти и религиозные деятели постоянно вводят все новые и новые правила и распоряжения о похоронах и разобраться во всем этом не так уж и просто.
Как говорят ученые - вирус сохраняется на теле покойного еще несколько часов. Например в Италии рекомендуют усопшего не переодевать, а хоронить прямо в больничной или домашней одежде.
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Могилы для жертв COVID-19 в Бразилии. Копать отдельные могилы не успевали (фото весны 2020)
В Ираке при захоронении в гробу тело умершего заворачивают в ткань, пропитанную дезинфицирующим раствором, затем — в полиэтиленовую пленку и повторно — в плотную ткань
Многие страны, включая Россию, изначально (весной) рекомендовали проводить захоронения на специально выделенных кладбищах. Однако к сегодняшнему дню большинство подобных распоряжений признаны ошибкой и не продлевались
А что у нас?
«Тела всех умерших от COVID-19 или имеющих подтверждённый COVID-19 помещаются в два пластиковых пакета, дезинфицируются снаружи и выдаются в закрытом гробу без церемонии прощания. Открывать гроб запрещается под личную ответственность получившего в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях», — так рекомендовали в департаменте здравоохранения Москвы весной 2020. К осени эти правила отменили. но рекомендуют родственникам избегать любых контактов с телом.
Роспотребнадзор на сегодня не имеет ничего против захоронений (никаких особы распоряжений не выпущено) в открытом гробу, однако Минздрав категорически возражает.
Методические рекомендации по профилактике инфекционных болезней
В пункте 5.10 документа указано, что «специальные требования к захоронению на настоящем этапе не предусматриваются»
Минздрав рекомендует хоронить в закрытом гробу
Обращение с телами, умершими от COVID (или в случае, где это заболевание было сопутствующим), попадает под действие санитарных правил. Родственникам предоставляется возможность удостовериться в том, что они хоронят родного человека, затем гроб плотно закрывают
Сотрудники агентства должны быть в перчатках и масках, целовать покойного на прощание нельзя, а также похоронные процессии более 50-ти человек запрещены.
таким образом, помимо услуг крематория, который стал главным "помощником" в деле захоронения умерших от ковида по всему миру, в Москве ввели новую услугу - похороны в гробу с окошком
Чтобы родственники могли попрощаться в закрытом гробу делается стеклянное окошко, сквозь которое можно увидеть покойного
Также некоторые похоронные агентства ввели услугу - Прощание он-лайн. Они ведут прямую трансляцию похорон для всех подключившихся родственников.
Напомним - если с вас требуют деньги за какие-то особые условия захоронения усопшего от коронавируса, или предлагают могилу за пределами кладбища, вы имеете право жаловаться - это незаконно
Кстати в сети огромное количество людей возмущены подобным, с их точки зрения, наплевательским отношениям к захоронению умерших от ковида
По их мнению, вирус еще не изучен не до конца, и нет никакой гарантии. что через пару лет, когда гробы разложатся, вирус не попадет из тела усопшего в почву и пандемия может возобновиться.
Авторский пост
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К "ужасу" с переполненными моргами в Ивановской области.
Всего за месяц с 15 октября в регионе умерло от КОВИДа 49 человек.
Всего за прошлый год в регионе умерло 15890 человек. Более тысячи в месяц (1320).
За первое полугодие 2020 года в Ивановской области умерло 6560 человек, что на 5% меньше, чем в 2019 году.
То есть, никаких реальных проблем для моргов в регионе быть не должно. В теории.
На практике, переполненные морги в регионе происходят из той же причины, что и в Италии и США весной. Двух причин, точнее.
1. Особенности погребения. Погребальные службы не горят желанием хоронить умерших от КОВИДа. Или выдвигают большие суммы.
Цитата из Барнаула: "Минимальная цена кремации у нас 16,5 тыс. рублей. Это при условии, что родственники умершего привозят уже подготовленное тело в гробу. Если речь идет о ковидном и мы забираем тело из морга, цена вырастает до 33 тыс. рублей. Отдельно оплачивается срочная выдача праха", пояснили в "Барнаульском похоронном доме".
Несмотря на то, что летом выяснилось, что в трупах КОВИД не живет, и особенности похорон умерших от болезни Роспотребнадзор отозвал, все равно суммы выше и действий больше.
2. Родственники либо боятся забирать тела и хоронить их, либо не имеют денег на эти якобы совершаемые допуслуги.
Второй пункт является как раз критичным. Народ запуган, и справедливо считает, исходя из информации, распространяемой нашими СМИ, что завтра мы все умрем. И часть людей боится. Чего боится?
Всего боится. Страх смерти - базовый страх, раскрученный у населения за последний год запредельно.
Итог? Новость о переполненных моргах.
Напомню цифры. Обычно в месяц в Ивановской области в моргах находится 1320 человек. Сейчас - в это число вошли 50, умерших от КОВИДА. И эти 50 смертей обрушили систему работы ивановских моргов.
Увы, но ровно так же эта неприятная, но не апокалиптическая болезнь обрушила и всю нашу жизнь. И получение других медицинских услуг. И получение образовательных услуг.
И вообще все.
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Куда жаловаться? В спортлото?
Многих похоронил. У меня такого желания не возникало. Зачем? Формалина лизнуть или подхватить заразу? Я не чёрствый человек. Принимаю чужую боль и горе часто как свои. Но целование покойника...
Лучший способ, по моему мнению-кремация. Но, у людей разные взгляды на это и крематории не везде есть. Своим сказал, что с моим трупом так и поступить. Безопаснее живым, а мне уже всё равно будет. И могилы не надо. Зачем? Слезами поливать? Лучше развеять прах над речкой. Или под дерево высыпать.
Знакомая прах сына так перевезла в другой регион. Там и похоронила.