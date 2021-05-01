Рассказываю о хитростях Генри Форда, которые не могут не впечатлять.
Вы можете представить себе предпринимателя, который спит и видит, как продавать свой товар дешевле и сделать его доступным абсолютно всем? Да еще и не берет кредитов? Чуть не забыли: помимо всего этого он выплачивает зарплату оригинальным способом и следит за своими рабочими пристальней, чем сплетницы или спецслужбы. Точнее — выплачивал и следил, поскольку его давно нет в живых, но его пример удивляет и вдохновляет. Рассказываем о хитростях Генри Форда, которые не могут не впечатлять.
Роскошь, недоступная всем и каждому
Существует несколько критериев среднего класса, но, пожалуй, самый главный из них — наличие собственной машины. Однако в начале XX века автомобиль был скорее предметом роскоши, чем средством передвижения. Например, даже президент США Уильям Тафт, который делал в своем имидже ставку на близость к простым людям, отказывался передвигаться на машине. Чтобы не показаться этаким богатым баловнем. Но Генри Форд мечтал, что вся Америка, а затем и весь мир будет ездить на авто его производства: недорогих, надежных и стильных. Поэтому он задался целью создавать не штучные экземпляры по заоблачной цене, а наладить массовый выпуск машин и постепенно снижать цену. Для этого он придумал такое количество тонкостей и хитростей, что невольно завидуешь такой изобретательности.
Сплошные хитрости
Во-первых, Форд решил, что для достижения цели ему непременно нужно внедрить у себя на предприятии конвейерную систему производства. Каждый работник выполнял определенную операцию быстро, не задумываясь, но качественно. Ему не нужно было вникать в суть того или иного действия, руки сами выполняли необходимое. Правда, творчеству и росту квалификации в широком смысле это не способствовало, но эффективность была прежде всего. Кстати, разговоры на рабочем месте совсем не приветствовались, дисциплина была строгой.
Во-вторых, великий предприниматель нашел интересное решение для мотивации персонала. Например, ремонтный отдел, на котором лежала высочайшая ответственность, получал зарплату лишь тогда, когда... ничего не делал. Счетчик зарплаты исправно начислял им заветные доллары до тех пор, пока сотрудники подразделения в полном составе прохлаждались в комнате отдыха. Но как только загоралась красная лампочка, что свидетельствовало о поломке, счетчик переставал начислять зарплату, и вся команда, кровно заинтересованная в обратном, мчалась на производственные линии выяснять, что случилось. Стоит ли говорить, что поломки устранялись как правило словно по волшебству и вообще случались редко. Все-таки мотивация — важнейшая вещь.
В-третьих, рабочие на производстве Форда были обязаны вести себя благочестиво, избегать вступления в профсоюзы, которые предприниматель просто терпеть не мог. А еще у Форда даже существовал специальный отдел, который следил за порядком в квартирах работников и шпионил за ними в цехах. Наряду с этим рабочие получали достойную зарплату и дорожили своим местом. Кроме того, хитрый делец сделал для них возможным покупать автомобили, ими же сделанные. Таким образом он возвращал себе часть выплаченных им же средств.
Генри Форд однажды сказал, что нет лучшего цвета для автомобиля, чем черный. И ошибкой будет думать, что при этом он думал только о стильном облике своего детища. Просто таким образом предприниматель мог сделать покраску единообразной и удешевить производство, а следовательно, преуспеть. И так было во всем. Практичный, целеустремленный Форд жил своим делом, придумывая все новые и новые усовершенствования производственного процесса. Но, пожалуй, идея с выплатой зарплаты ремонтникам была одной из самых запоминающихся.
А какая системы выплаты зарплаты нравится вам: фиксированная, повременная или сдельная?
Источник:
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Черный был выбран Фордом для окраски кузовов по одной причине - в те времена черная краска сохла быстрее красок других цветов. Так снижались время сборки и себестоимость.
На этом же он позже здорово погорел. Когда люди стали готовы немного переплачивать за другие цвета, Форд продолжал красить машины только в черный и терял покупателей.
Короче, разнорабочим.
А в счастливые моменты поломок заниматься ремонтом и настройкой оборудования.
Квалификация? Не смешите. Три инженера-механика и два наладчика меняют подшипники, так как вкупе они могут выполнить такую работу.
Зато безработица низкая.
/* ------------------------------------------------------------------
В январе 1914 года, а по некоторым источникам в январе 1915 года, то есть в период военной ситуации, Форд объявил о повышении ставок для своих рабочих с 2 долларов 40 центов до 5 долларов, как минимум, в день. Основная ставка была повышена до 6 долларов. Одновременно рабочий день был понижен с 10 до 8 часов.
источник
https://biography.wikireading.ru/285867https://biography.wikireading.ru/285867
------------------------------------------------------------------ */
Итак, 6$ в день, если в месяце 24 рабочих дня (допустим) в месяц это будет 144$. Курс доллара на сию минуту - 75,29 рубля. Это курс 'сегодняшнего длоллара'.
Если учесть (https://vc.ru/finance/109208-chto-by-vy-mogli-pozvolit-sebe-na-1000-v-1913-godu)https://vc.ru/finance/109208-chto-by-vy-mogli-pozvolit-sebe-na-1000-v-1913-godu), что 1000$ 1913 года соответствует ( согласно источнику на февраль 2020 ) 26.323,57$, в наши расчёты нужно добавить ещё один коэффициент. Грубо он равен 26.
Т.е. с учётом всего работяга Форда получал 144 х 75,29 х 26 = 281.885,76 руб.
С 01/01/2021 МРОТ 12.792 руб. Так вот это чуть больше 22 МРОТ.
Что Вы думаете об Этом?
Важен ли способ выплаты, т.е. первостепенен ли он для Вас?
'Лучший камент':
'Восхищаться, как капиталист придумывает хитрости, что бы больше эксплуатировать рабочий класс? Да пошёл он в задницу, ваш Форд.'
- выглядит воплем зависти и отчаяния.
Например, если платить ремонтникам по факту отработанного времени, то делаться всё будет как можно более медленно.
Если платить работнику только фиксированную часть зарплаты (оклад) независимо от того, как много усилий вкладывает в свой труд человек - то рано или поздно качество труда такого работника будет падать.
И т. д.
Упоротый антисемит, привечавший и содержавший разную фашистскую мразь. Вроде того же Бориса Бразоля.
Содержал типографию, клепающую разные "исторические" фейки. Кроме того, издавались огромными тиражами и уже написанные ранее фейковые "Протоколы сионских мудрецов".
Сочувствовал немецким нацистам, восхищался Гитлером. К сожалению, доказать наличие прямых денежных вливаний Форда в НСДАП не удалось (хотя, это пытались сделать сразу после войны).
Даже удостоился упоминания в положительном ключе в "трудах" Гитлера и его портрет у того же Гитлера висел на стене.
Ну и "не мог терпеть профсоюзы" - тоже в копилочку к "светлому лику" капиталиста.
понятно, что профсоюзы в США начала 20 века - это была та ещё криминализированная помойка.
Только - именно благодаря профсоюзам рабочие могли хоть как-то бороться за свои права.
Так что никакого тут человеколюбия, банальная погоня за прибылью.
Мне форды нравятся, как бы не платил работникам Форд, он создал отличную компанию, которая по настоящий момент делает отличные машины.
Именно поэтому шаг зуба главной гипоидной передачи - дюймовпя.
Уверен, что было 750 млн авто ?
Точно уверен ?
И зарплата там была - под " сотку".
Не путай среднюю по стране со средней по отрасли.
В сельском хозяйстве всегда зарплата была ниже, чем в машиностроении
Для остальных есть общественный транспорт.