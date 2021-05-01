Вы можете представить себе предпринимателя, который спит и видит, как продавать свой товар дешевле и сделать его доступным абсолютно всем? Да еще и не берет кредитов? Чуть не забыли: помимо всего этого он выплачивает зарплату оригинальным способом и следит за своими рабочими пристальней, чем сплетницы или спецслужбы. Точнее — выплачивал и следил, поскольку его давно нет в живых, но его пример удивляет и вдохновляет. Рассказываем о хитростях Генри Форда, которые не могут не впечатлять.

Роскошь, недоступная всем и каждому

Существует несколько критериев среднего класса, но, пожалуй, самый главный из них — наличие собственной машины. Однако в начале XX века автомобиль был скорее предметом роскоши, чем средством передвижения. Например, даже президент США Уильям Тафт, который делал в своем имидже ставку на близость к простым людям, отказывался передвигаться на машине. Чтобы не показаться этаким богатым баловнем. Но Генри Форд мечтал, что вся Америка, а затем и весь мир будет ездить на авто его производства: недорогих, надежных и стильных. Поэтому он задался целью создавать не штучные экземпляры по заоблачной цене, а наладить массовый выпуск машин и постепенно снижать цену. Для этого он придумал такое количество тонкостей и хитростей, что невольно завидуешь такой изобретательности.