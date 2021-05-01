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Почему Генри Форд платил своим рабочим только тогда, когда они ничего не делали

Почему Генри Форд платил своим рабочим только тогда, когда они ничего не делали (6 фото)

Автор:
01 мая 2021 09:27
Сообщество : Исторические факты
Метки: Генри Форд   Хитрость   зарплата   работа   работники   фото   
1971
6

Рассказываю о хитростях Генри Форда, которые не могут не впечатлять.

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Метки: Генри Форд   Хитрость   зарплата   работа   работники   фото   
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4k
newegg 2 часа назад
Автор неуч.
Черный был выбран Фордом для окраски кузовов по одной причине - в те времена черная краска сохла быстрее красок других цветов. Так снижались время сборки и себестоимость.
На этом же он позже здорово погорел. Когда люди стали готовы немного переплачивать за другие цвета, Форд продолжал красить машины только в черный и терял покупателей.
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41k
doker 14 минут назад
Сегодняшний слесарь-наладчик должен уметь ремонтировать оборудование, красить стены, укладывать плитку, заниматься погрузочно-разгрузочными работами, быть высотником и плотником.
Короче, разнорабочим.
А в счастливые моменты поломок заниматься ремонтом и настройкой оборудования.
Квалификация? Не смешите. Три инженера-механика и два наладчика меняют подшипники, так как вкупе они могут выполнить такую работу.
Зато безработица низкая.
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148
igm_1963 15 минут назад
Система не важна. Каков итог? Сколько на руки? Как с этим 'дожить до зарплаты'?

/* ------------------------------------------------------------------
В январе 1914 года, а по некоторым источникам в январе 1915 года, то есть в период военной ситуации, Форд объявил о повышении ставок для своих рабочих с 2 долларов 40 центов до 5 долларов, как минимум, в день. Основная ставка была повышена до 6 долларов. Одновременно рабочий день был понижен с 10 до 8 часов.
источник
https://biography.wikireading.ru/285867https://biography.wikireading.ru/285867
------------------------------------------------------------------ */

Итак, 6$ в день, если в месяце 24 рабочих дня (допустим) в месяц это будет 144$. Курс доллара на сию минуту - 75,29 рубля. Это курс 'сегодняшнего длоллара'.

Если учесть (https://vc.ru/finance/109208-chto-by-vy-mogli-pozvolit-sebe-na-1000-v-1913-godu)https://vc.ru/finance/109208-chto-by-vy-mogli-pozvolit-sebe-na-1000-v-1913-godu), что 1000$ 1913 года соответствует ( согласно источнику на февраль 2020 ) 26.323,57$, в наши расчёты нужно добавить ещё один коэффициент. Грубо он равен 26.

Т.е. с учётом всего работяга Форда получал 144 х 75,29 х 26 = 281.885,76 руб.
С 01/01/2021 МРОТ 12.792 руб. Так вот это чуть больше 22 МРОТ.

Что Вы думаете об Этом?

Важен ли способ выплаты, т.е. первостепенен ли он для Вас?

'Лучший камент':
'Восхищаться, как капиталист придумывает хитрости, что бы больше эксплуатировать рабочий класс? Да пошёл он в задницу, ваш Форд.'
- выглядит воплем зависти и отчаяния.
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4k
Сергей 21 минуту назад
он так платил рем.бригадам,получается? Ну так это везде типа того принцип - быстрей наладите станок - быстрей запустится производство - меньше простоя - больше з.п. Все логично и подвоха никакого. Вот если б рабочий производственного цикла сидел и ничего не делал и получал з.п.- тогда уже сюрреализм
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30k
Минчанин Полчаса назад
Вопрос о том, какая система выплат нравится -вопрос ни о чём. Потому что каждая система оплаты хороша только в определённых обстоятельствах.

Например, если платить ремонтникам по факту отработанного времени, то делаться всё будет как можно более медленно.

Если платить работнику только фиксированную часть зарплаты (оклад) независимо от того, как много усилий вкладывает в свой труд человек - то рано или поздно качество труда такого работника будет падать.
И т. д.
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66k
Пётровыч Полчаса назад
У нас ремонтникам урезали бонусные выплаты и теперь можно долго отдыхать, пока они починят. Но сначала надо их найти.
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30k
Минчанин 37 минут назад
Форд - гнида ещё та.

Упоротый антисемит, привечавший и содержавший разную фашистскую мразь. Вроде того же Бориса Бразоля.
Содержал типографию, клепающую разные "исторические" фейки. Кроме того, издавались огромными тиражами и уже написанные ранее фейковые "Протоколы сионских мудрецов".

Сочувствовал немецким нацистам, восхищался Гитлером. К сожалению, доказать наличие прямых денежных вливаний Форда в НСДАП не удалось (хотя, это пытались сделать сразу после войны).
Даже удостоился упоминания в положительном ключе в "трудах" Гитлера и его портрет у того же Гитлера висел на стене.
Ну и "не мог терпеть профсоюзы" - тоже в копилочку к "светлому лику" капиталиста.
понятно, что профсоюзы в США начала 20 века - это была та ещё криминализированная помойка.
Только - именно благодаря профсоюзам рабочие могли хоть как-то бороться за свои права.
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9k
Гуляка 42 минуты назад
Чем больше автопроизводитель продаст своих авто, тем больше он заработает на их дальнейшем обслуживании.
Так что никакого тут человеколюбия, банальная погоня за прибылью.
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4k
Афанасий 47 минут назад
ну да-ну да, "платил свои рабочим только тогда, когда они ничего не делали"... Брехня! Почитайте его книжку --там он не смущаясь признаётся в сверхэксплуатации своих рабочих! ЕМНИП там есть момент где он описывает работу машинистов паровозов на своём заводе. -- Типа, чего это я им буду платить полноценную зарплату, если они работаю от силы часа четыре -- нет, пусть развезя по заводу заготовки и забрав готовую продукцию после работы оттрубят ещё несколько часов в каком то цеху! -- Такой вот добренький капиталист(и фашист) Форд...
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4k
a6m5 53 минуты назад
Стоит добавить, что Форд был ярым антисионистом и антисоциалистом, и получил от Гитлера высшую гражданскую награду нацистской Германии за то, что спонсировал Гитлера. И портрет Форда стоял на рабочем столе дяди Ади.
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247
Волк Тамбовский Час назад
"А какая системы выплаты зарплаты нравится вам: фиксированная, повременная или сдельная?"

Мне форды нравятся, как бы не платил работникам Форд, он создал отличную компанию, которая по настоящий момент делает отличные машины.
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6k
Ф Ив 2 часа назад
Каждый тип зарплаты уместен в своей области
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15k
Fat boy slim is * in a heaven 3 часа назад
Ну да, ну да, ведь плановым ремонтом не надо заниматься - детали фордовских станков никогда не изнашиваются, на святом духе работают
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26k
Антон 3 часа назад
Восхищаться, как капиталист придумывает хитрости, что бы больше эксплуатировать рабочий класс? Да пошёл он в задницу, ваш Форд.
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