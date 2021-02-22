Телекубы ― будки-офисы в торговых центрах и аэропортах

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Скоро японцы поменяют огромные офисные здания на крохотные мини-офисы рядом с домом.
Телекубы появились в Японии еще в 2018 году, однако за последний год спрос на них существенно вырос. Теперь по всей стране уже больше ста офисов, расположенных в различных зданиях. В ближайшие пару лет их количество предполагается увеличить примерно в десять раз.
Офисы разработала компания Mitsubishi Estate. В 2018 году это был всего лишь эксперимент: маленькие будки со звукоизоляцией установили во всех зданиях компании. Однако эксперимент был очень успешен, и Mitsubishi поспешила открыть телекубы в аэропортах и торговых центрах.
Идея такого офиса весьма проста: помочь организовать рабочий процесс удаленным сотрудникам или тем, кто приехал в командировку. Зачастую работать им приходится из кафе, где достаточно шумно и сложно сконцентрироваться. У телекуба таких проблем нет: стены здесь с отличной звукоизоляцией. Кроме этого, тут есть удобный стол, кресло (или кресла в офисах побольше, рассчитанных на несколько человек), розетки, компьютер, интернет, вентиляция (что очень важно в период пандемии).
Сам кабинет представляет собой бокс метровой ширины и в высоту около двух метров. Такие кабинки в ближайшие годы появятся во многих магазинах и ТЦ, а это значит, что многие смогут работать удаленно рядом со своим домом, арендовав куб на несколько часов. Если вам понравилась идея телекубов, посмотрите концепцию домашнего офиса будущего.
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