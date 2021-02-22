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Телекубы ― будки-офисы в торговых центрах и аэропортах

Телекубы ― будки-офисы в торговых центрах и аэропортах (4 фото)

Автор:
22 февраля 2021 10:02
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Телекубы   Япония   будка   будки-офисы   офис   работа   фото   
164
4
Скоро японцы поменяют огромные офисные здания на крохотные мини-офисы рядом с домом.

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Метки: Телекубы   Япония   будка   будки-офисы   офис   работа   фото   
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166
Hexo4uha Полчаса назад
Если по деньгам недорого - почему нет?Дома родные мешать могут ( да и не поработаешь особо, будут отвлекать на домашние дела), в кафешках тоже быстро примелькаешься. Тут хоть и маленькое помещение, а все же отдельное.
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