Телекубы ― будки-офисы в торговых центрах и аэропортах

Идея такого офиса весьма проста: помочь организовать рабочий процесс удаленным сотрудникам или тем, кто приехал в командировку. Зачастую работать им приходится из кафе, где достаточно шумно и сложно сконцентрироваться. У телекуба таких проблем нет: стены здесь с отличной звукоизоляцией. Кроме этого, тут есть удобный стол, кресло (или кресла в офисах побольше, рассчитанных на несколько человек), розетки, компьютер, интернет, вентиляция (что очень важно в период пандемии).