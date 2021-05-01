Он улетел и не обещал вернуться: англичанка упустила именинный подарок

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37-летняя Никки Уокер из Глазго была очень рада получить на день рождения 100 фунтов и красивый розовый воздушный шар. Но вот чего она не ожидала, так это того, что оба презента оказутся крепко связаны друг с другом и в буквальном смысле упорхнут от нее за долю секунды.
Никки Уолкер 37 лет, она живет в Поллоке, пригороде Глазго, и воспитывает двоих детей - 13-летнего Кигана и 9-летнюю Кайли. Деньги для семьи с детьми никогда не бывают лишними, поэтому Никки очень обрадовалась, узнав, что мама подарит ей на день рождения 100 фунтов. Увы, радость оказалась недолгой: Никки даже не успела подержаться за свой подарок: деньги, привязанные к наполненному гелием воздушному шару, взлетели в небо прежде, чем Никки успела вытащить шар из подарочной коробки. Никки тщетно подпрыгивала вверх в попытке спасти шар: вереница купюр уплывала все дальше и дальше.
Как призналась Никки, она сама не заметила, как шар улетел прямо из коробки. "Все произошло в какие-то доли секунды, - утверждает она. - Я просто не успела среагировать".
По словам именинницы, вовремя среагировать ей помешало и то, что она до последнего момента не понимала устройства подарка. "Я и подумать не могла, что деньги привязаны к шару, - говорит она. - Я думала, в коробке лежат отдельно шар, и отдельно деньги".
Ну и, конечно, Никки признает свою вину в том, что выбрала не слишком удачное место, чтобы распаковать подарок. "Распаковывать подарок с шариком во дворе в ветреный день - не лучшая идея", - признается она.
В общей сложности, Никки лишилась суммы в 100 фунтов (около 10 000 рублей) - не слишком большой, но весьма для нее существенной. На видео видно, как Никки беспомощно пытается дотянуться до цепочки привязанных к шарику десятифунтовых купюр, а деньги плавно улетают все дальше и дальше.
Родные Никки, собравшиеся отпраздновать ее день рождения, в большинстве своем, отнеслись к ситуации с юмором: на записи отчетливо слышен изх смех. Впрочем, и сама Никки быстро успокоилась. "Сначала, конечно, погрустила, но что сделано, то сделано, - признается она. - По крайней мере, теперь мы все видем комическую сторону этого происшествия".
Никки пока еще не потеряла надежды найти деньги, совершая поездки по окрестностям в той стороне, куда он улетел, и опрашивая местных жителей. Однако она сама признается, что не имеет ни малейшего представления, куда улетели деньги, так что надежда найти их весьма призрачна.
Никки пока еще не потеряла надежды найти деньги, совершая поездки по окрестностям в той стороне, куда он улетел, и опрашивая местных жителей. Однако она сама признается, что не имеет ни малейшего представления, куда улетели деньги, так что надежда найти их весьма призрачна.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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К нему подходит Винни-Пух и спрашивает:
-Что, брат, плачешь?
-Штанишки с моторчиком улетели!
-Да и йух с ними!
В том то и дело, что и йух с ними...
Такое ощущение, что у них бабы там все на одну рожу, с дебильной прической из 80х)
Тогда процитирую словарь Ожегова:
ИМЕНИ НЫ, -ин. У православных и католиков: чей-н. личный праздник в день, когда церковь отмечает память одноимённого святого или ангела. Справлять и. (праздновать этот день). Пригласить на и. Неправильно употр. вместо «день рождения».
Выглядит минимум на 50!