Он улетел и не обещал вернуться: англичанка упустила именинный подарок

Родные Никки, собравшиеся отпраздновать ее день рождения, в большинстве своем, отнеслись к ситуации с юмором: на записи отчетливо слышен изх смех. Впрочем, и сама Никки быстро успокоилась. "Сначала, конечно, погрустила, но что сделано, то сделано, - признается она. - По крайней мере, теперь мы все видем комическую сторону этого происшествия".

Никки пока еще не потеряла надежды найти деньги, совершая поездки по окрестностям в той стороне, куда он улетел, и опрашивая местных жителей. Однако она сама признается, что не имеет ни малейшего представления, куда улетели деньги, так что надежда найти их весьма призрачна.