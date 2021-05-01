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Он улетел и не обещал вернуться: англичанка упустила именинный подарок

Он улетел и не обещал вернуться: англичанка упустила именинный подарок (6 фото + 1 видео)

Автор:
01 мая 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: воздушный шарик   день рождения   деньги   забавно   не повезло   неудача   подарок   упущенная выгода   
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37-летняя Никки Уокер из Глазго была очень рада получить на день рождения 100 фунтов и красивый розовый воздушный шар. Но вот чего она не ожидала, так это того, что оба презента оказутся крепко связаны друг с другом и в буквальном смысле упорхнут от нее за долю секунды.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: воздушный шарик   день рождения   деньги   забавно   не повезло   неудача   подарок   упущенная выгода   
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15  комментариев
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4k
Sanar 2 часа назад
Жирная тварь которая выглядит как старуха в свои 37 просрала шарик, это очень важная новость, срочно в тираж.
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1k
Влад Чернов 4 минуты назад
надо было подстраховаться
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8k
Andrei 22 минуты назад
Это просто гениально! Вчера была гифка в составе подборки, сегодня полноценный пост.
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27k
Acu900 Полчаса назад
Повезет наверное какому то бомжу, который этот подарок найдет...
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26k
Антон Полчаса назад
Какие они все толстые.
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14k
ЦСКА Полчаса назад
Сидит Карлсон на лобном месте и плачет...
К нему подходит Винни-Пух и спрашивает:
-Что, брат, плачешь?
-Штанишки с моторчиком улетели!
-Да и йух с ними!
В том то и дело, что и йух с ними...
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7k
Valiko 40 минут назад
когда у тебя был шанс, но...

Ссылка coub.com
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153k
☭Cheкаво☭ 51 минуту назад
Это у нас 10.000 рублей, на которые можно купить нормально жратвы(судя по ее виду она любит пожрать чипсы), а у них что можно купить на 100 фунтов?
Такое ощущение, что у них бабы там все на одну рожу, с дебильной прической из 80х)
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135
Elena G. 55 минут назад
Возможно, выглядит как занудство, а она правда получила подарок на именины в день рождения? Или они у неё в один день? Или просто автор не знает, чем "день рождения" отличается от "именин"?

Тогда процитирую словарь Ожегова:

ИМЕНИ НЫ, -ин. У православных и католиков: чей-н. личный праздник в день, когда церковь отмечает память одноимённого святого или ангела. Справлять и. (праздновать этот день). Пригласить на и. Неправильно употр. вместо «день рождения».
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31k
Опаньки Час назад
лучше бы ей велосипед подарили
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6k
Игорь 2 часа назад
Стимул к похудению
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1k
GUSAR 2 часа назад
Ей 37-лет?
Выглядит минимум на 50!
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