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Туристы и жилье: эпические подставы

Туристы и жилье: эпические подставы (31 фото)

Автор:
06 января 2021 15:36
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   жилье   забавно   не повезло   обломы   отели   путешествия   смешно   
10616
31
Туристы делятся самыми фантастическими обломами, которые им пришлось пережить в отелях и на съемных квартирах.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   жилье   забавно   не повезло   обломы   отели   путешествия   смешно   
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26  комментариев
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24k
семён 4 часа назад
Какая цена, такое all inclusive...
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26k
Teodor 9 минут назад
Кто-то хочет на пятак рублей прикупить, а потом удивляется, что рубли фальшивые...
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6k
Dima 47 минут назад
Туристы и жилье: эпические подставы
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10k
net Час назад
Что для Египтянина 5* для немца смерть .
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10k
net Час назад
Кстати на эту картину можно взглянуть по другому. Египтяне настолько разумны, что у них никому в голову не придёт лить водой на фен)))
Кстати на эту картину можно взглянуть по другому. Египтяне настолько разумны, что у них никому в голову не придёт лить водой на фен)))
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12k
ЦСКА net 39 минут назад
Как вариант....Может быть это предметы сан. гигиены? "трамвай" метнул, очко помыл, потом просушил. Мусульмане не пользуются туалетной бумагой...
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28k
Юр21 Час назад
Туристов как разносчиков заразы народ скоро бить начнёт...
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5k
Сергей Юр21 Час назад
Бредите?
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28k
Юр21 Сергей Полчаса назад
Констатирую факт.
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6k
Administrator 2 часа назад
сайты отзывов не врут, по крайней мере топотелс
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−3
This is Tasty 2 часа назад
Как-то не хочется так отдыхать...
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20k
Mike Miller 2 часа назад
Накидываю хотелки в Букинге.
Фильтрую по цене.
Умножаю минимальные в 1,5 раза.
Добавляю фильтр по цене от это суммы.
И только после этого выбираю.
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503
Baklanavr Mike Miller 53 минуты назад
А я по местоположению сначала, потом от цены, потом беру и читаю негативные отзывы об отеле. И если там ничего особенного, то уже выбираю.
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20k
Mike Miller Baklanavr 50 минут назад
Если негативных отзывов меньше 20% от общих отзывов, я их игнорирую.
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11k
Dobryi_KOT 3 часа назад
Один раз в жизни решили "сэкономить" во время первой поездки в Турцию, больше таких ошибок не допускали и с отелями всё было в порядке и в Европе, и в Азии. А может просто везло...
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9k
Дмитрий 3 часа назад
"Цвет покрутия" - это сильно...
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111
Электроник 3 часа назад
"Эта абстрактная картина в лобби нашего отеля похожа на инсталляцию из срезанных лобковых волос"

Лобби, лобок - однокоренные слова. Всё сходится!
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41k
Цыц тут у меня Электроник 2 часа назад
Ага, еще лоб и глобус)))
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5k
М С 3 часа назад
А стена джинсовая очень даже стильная :)
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401
Serg Dex 3 часа назад
Душ и туалет с окном, стеклянной дверью это номера для молодожёнов, китайские товарищи просветили)))Чтоб молодой сразу привыкал к естественным потребностям жены))) Жил в таком, после каждого приема душа лужа в номере)))
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11k
Денис Serg Dex 3 часа назад
пол-Европы в таких номерах, это не для молодоженов, просто вот такие косячные душевые кабины.
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401
Serg Dex Денис 3 часа назад
Доооо? Кабина только в моем номере была во всю стену.
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14k
Сталкер Serg Dex 6 минут назад
Хорошо, что лужа не после похода в туалет. )))
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236
EM 4 часа назад
"Использованые трусы" ? Одноразовые наверное))
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9k
Андрей Ватрушкин 4 часа назад
Ну, очень капризные туристы.
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