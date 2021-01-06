Туристы и жилье: эпические подставы

Туристы делятся самыми фантастическими обломами, которые им пришлось пережить в отелях и на съемных квартирах.
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"Вот такую обезьяну связал из полотенец уборщик в турецком отеле. Взял для этого мои использованные трусы, между прочим"
"Это отель в Кельне с дизайнерской ковровой дорожкой. Вообще-то она гладкая... но при взгляде на нее у меня каждый раз кружится голова"
"Попросил таксиста отвезти меня в недорогой отель. Увидел на двери такую табличку"
"Наши дорогие гости! Пожалуйста, экономьте электричество - выключайте кондиционер, уходя из номера! ВНИМАНИЕ, ВАЖНО: перед сном не забудьте забаррикадировать дверь!"
"Мы попросили мини-холодильник вномер - и нам его принесли. Кажется, нашу просьбу восприняли слишком буквально и принесли супер-мини холодильник (банан для масштаба)
"Рисунок на этих плитках - бесконечные ягодицы в джинсах. Раз увидев, их уже не развидишь"
"Эта абстрактная картина в лобби нашего отеля похожа на инсталляцию из срезанных лобковых волос"
"Это, конечно, просто неудачный рисунок на ковре, но даже зная это, невозможно отвязаться от мысли, что здесь только что произошло преступление"
Это рисунок на ковре, а не кровавые следы от тележки горничной... хотя поверить в это непросто"
"Душ со встроенным феном. В этом каирском отеле что-нибудь слышали об электробезопасности?"
"При брони квартиры мне обещали, что в ней есть балкон. Ну, не то, чтобы его совсем не было..."
"Этот нарисованный чувак встречает вас на лестнице, ведущей в спортзал отеля. Черт, что-то я струхнул"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор жилье забавно не повезло обломы отели путешествия смешно
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