FISHKINET
Корабль сняли с мели!

Свежие статьи про Суэцкий канал #следимсфишками

Экскаваторик, который смог: реакция соцсетей на освобождение Суэцкого канала
Экскаваторик, который смог: реакция соцсетей на освобождение Суэцкого канала
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3212 постов • 1715 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Это не лестницы, а диверсия какая-то!

Это не лестницы, а диверсия какая-то! (36 фото)

Автор:
29 марта 2021 12:22
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: ахтунг   веселые картинки   дизайн   дизайнер-недоучка   забавно   лестница   неудача   опасно для здоровья   
524
36
Если дизайнерам не удается проект дома, это еще полбеды: в конце концов, у каждого свое понимание красоты. Но если в доме не удалась лестница, с этим срочно надо что-то делать: такая ошибка дизайнера очень скорои не лучшим образом скажется на вашем здоровье. Вот эти лестницы, например, явно проектировали какие-то скрытые диверсанты.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: ахтунг   веселые картинки   дизайн   дизайнер-недоучка   забавно   лестница   неудача   опасно для здоровья   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Oclean Xpro Elite super smart - интеллектуальная электрическая зубная щетка Oclean Xpro Elite super smart - интеллектуальная электрическая зубная щетка Даже украсть не умеют как следует! Даже украсть не умеют как следует! Эти золотые руки кое-кому пора бы оборвать! Эти золотые руки кое-кому пора бы оборвать! 25 товаров, которые существуют только в чьем-то воспаленном воображении 25 товаров, которые существуют только в чьем-то воспаленном воображении Для переживших 2020-й уже выпустили медали Для переживших 2020-й уже выпустили медали 17 странных дизайнов ванных комнат и туалетов 17 странных дизайнов ванных комнат и туалетов
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

287029



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Приставить к госнаграде", или Что ждет капитана застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза
2
221
"Приставить к госнаграде", или Что ждет капитана застрявшего в Суэцком канале...
Кореец, женатый на японке, рассказал, чем отличаются японки от кореянок
1
179
Кореец, женатый на японке, рассказал, чем отличаются японки от кореянок
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Темнокожий парень "покрасился" из-за макияжа девушки
0
32
Темнокожий парень "покрасился" из-за макияжа девушки
Женам подводников начали вручать спецмедаль
0
29
Женам подводников начали вручать спецмедаль
Oclean Xpro Elite super smart - интеллектуальная электрическая зубная щетка
Oclean Xpro Elite super smart - интеллектуальная электрическая зубная щетка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#суэцкий канал#люди#подборка#смех#картинки#фотографии#дети#китай
#интересно#прикол#Россия#факты#позитив#страна#настроение#прикольные#забавно#сатира
#фото#СССР#интересное#Фотографии.#приколы#животные#сша#gif#кино#смешно

На что жалуетесь?

Вернуться