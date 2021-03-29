Это не лестницы, а диверсия какая-то!

Если дизайнерам не удается проект дома, это еще полбеды: в конце концов, у каждого свое понимание красоты. Но если в доме не удалась лестница, с этим срочно надо что-то делать: такая ошибка дизайнера очень скорои не лучшим образом скажется на вашем здоровье. Вот эти лестницы, например, явно проектировали какие-то скрытые диверсанты.

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Лестница вверх, ведущая вниз 0 Источник:

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Невидимые ступеньки 0 Источник:

Не высовывайся! 0 Источник:

Если враги пойдут на штурм, они точно ноги переломают! 0 Источник:

Безбарьерная среда, низкобюджетная версия 0 Источник:

Для любителей паркура 0 Источник:

"Это наша дача. Мы проводим вечеринки на втором этаже. Напитки заносим сразу с запасом: сбегать за добавкой может быть опасно" 0 Источник:

Когда не знаешь, куда идти 0 Источник:

Лестница-подлянка 0 Источник:

"Я вот тут как раз ногу сломал. Надеюсь, понятно, как?" 0 Источник:

"Представляете, каково подниматься пьяным?" 0 Источник:

"Эту бетонную подушку на верхней ступеньке лестницы мы называем "спотыкалкой" 0 Источник:

Двери открываются автоматически 0 Источник:

Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен 0 Источник:

Выход на второй уровень 0 Источник:

На дорожку 0 Источник:

Не рассчитали, насяльника! 0 Источник:

Традиционное исполнение, современный дизайн 0 Источник:

Головоломка 0 Источник:

Когда не расчитал с высотой эскалатора 0 Источник:

Нет выхода 0 Источник:

Видлестницы сверху. Ну что, поехали? 0 Источник:

Золотая лестница без перил 0 Источник:

"На днях я споткнулся на этой лестнице и инстинктивно схватился за перила. Итог? Удержаться не смог, еще и руку разрезал" 0 Источник:

Лестница в небо 0 Источник:

"Кажется, владелец отеля перестарался с дизайном" 0 Источник:

Когда с глазомером беда 0 Источник:

В Питере любят делить проблему на части. Даже если проблема - просто спуститься по лестнице 0 Источник:

Жирно будет! 0 Источник:

Лестница-депресяшка 0 Источник:

Инвалидов ждет сюрприз 0 Источник:

Лестница-ловушка 0 Источник:

Полоса препятствий перед рестораном отеля 0 Источник:

"Этот картонный парень встречает тех,кто идет в фитнес-центр отеля. В первый раз я чуть не заорала от ужаса" 0 Источник: