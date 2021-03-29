Это не лестницы, а диверсия какая-то!

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Если дизайнерам не удается проект дома, это еще полбеды: в конце концов, у каждого свое понимание красоты. Но если в доме не удалась лестница, с этим срочно надо что-то делать: такая ошибка дизайнера очень скорои не лучшим образом скажется на вашем здоровье. Вот эти лестницы, например, явно проектировали какие-то скрытые диверсанты.
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"Это наша дача. Мы проводим вечеринки на втором этаже. Напитки заносим сразу с запасом: сбегать за добавкой может быть опасно"
"На днях я споткнулся на этой лестнице и инстинктивно схватился за перила. Итог? Удержаться не смог, еще и руку разрезал"
В Питере любят делить проблему на части. Даже если проблема - просто спуститься по лестнице
"Этот картонный парень встречает тех,кто идет в фитнес-центр отеля. В первый раз я чуть не заорала от ужаса"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ахтунг веселые картинки дизайн дизайнер-недоучка забавно лестница неудача опасно для здоровья
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