Необычная упаковка, из-за которой получающий даже не догадывается, что же ему дарят

Вы любите дарить подарки? Завтра Рождество, как раз можно порадовать близких необычным презентом. В некоторых семьях даже есть традиция: дарить необычно запакованные подарки. Отличная маскировка получается!
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13. Для того, что сделать классную упаковку, понадобится не только много времени, но еще и много картона и обертки
А вы больше любите дарить или получать подарки?
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