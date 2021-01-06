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Необычная упаковка, из-за которой получающий даже не догадывается, что же ему дарят

Необычная упаковка, из-за которой получающий даже не догадывается, что же ему дарят (15 фото)

Автор:
06 января 2021 07:49
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   подарки   подарочная упаковка   прикол   рождество   упаковал   упаковка подарков   
1911
15
Вы любите дарить подарки? Завтра Рождество, как раз можно порадовать близких необычным презентом. В некоторых семьях даже есть традиция: дарить необычно запакованные подарки. Отличная маскировка получается!
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Метки: забавно   подарки   подарочная упаковка   прикол   рождество   упаковал   упаковка подарков   
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8k
Uron 55 минут назад
Очень опасно, могут сковородкой спасибо сказать
Очень опасно, могут сковородкой спасибо сказать
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233
Бугуниниба 7 минут назад
Мне одному показалось, что пост чушь прям лютая?
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7k
Izrin Maria Час назад
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