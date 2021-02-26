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35 человек, у которых день явно не задался

35 человек, у которых день явно не задался (36 фото)

Автор:
26 февраля 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   лузеры   неловко   неудача   неудачный день   плохой день   смешно   
44964
36
Думаете, это у вас неудачный день? Посмотрите и убедитесь: этим ребятам пришлось гораздо хуже!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   лузеры   неловко   неудача   неудачный день   плохой день   смешно   
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4k
Евгений 12 часов назад


А чем, простите, он снимал акулу, если камера у акулы?
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turyst Минуту назад
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turyst 2 минуты назад
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turyst 2 минуты назад
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turyst 5 минут назад
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turyst 5 минут назад
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turyst 6 минут назад
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8k
uehl Час назад
наитупейшие подписи к баянистым картинкам
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4k
Инсулин4ег Час назад
Это церкариоз судя по виду язвочек. Кто-то искупался в пруду, где плавают утки. Человеку неопасны, внедряются в кожу и погибают. Но зудят и чешутся как сволочи, брррррррррррр.
В Хакассии всей семьей попали на эту заразу на одном небольшом озере. Тоже сначала думали - мошка накусала какая-нибудь.
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3k
Кистень 2 часа назад
Из всего этого жалко только пролитого мёда.
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8k
uehl Кистень Час назад
да и то, вряд ли там 10кг
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4k
Руслан 3 часа назад
Фигня случается.
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5k
zurapod 3 часа назад
есть веселые происшествия. есть досадные события и есть полный писец. например вынуть консервную банку присоской или магнитом это даже не событие. а вот испортить что-то чужое на несколько тысяч - это очень очень плохо.
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7k
Света zurapod 2 часа назад
Зачем для банки присоска или магнит, тем более что далеко не у всех это есть прямо в мгновенной доступности?. Просто узеньким ножиком приподнять уже вскрытую крышку и взять пальцами, потянуть. Всё. Банка вытащена.
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303
arioh1 3 часа назад
Мяч ерунда!
Кто-то самый умный остался без кроссовка))))
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734
lashadko 4 часа назад
Если уж быть точным, то плита разбитая не индукционного типа.
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1
Матцал 4 часа назад
На фото с пальцем в смесителе что-то жуткое отражено.
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7k
Света Матцал 2 часа назад
А где вы увидели фото пальца В смесителе????
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1k
Кер Реев 5 часов назад
Комментарий к фото
Если вода не уходит - можно попробовать разводить там карпа... Не тунец конечно...
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1k
Иван Алексеев 5 часов назад
Ссылка vk.com
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1k
Кер Реев 5 часов назад
Комментарий к фото
Каяк - уплыл...
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1k
Кер Реев 5 часов назад
Комментарий к фото
Это наказание за то, что ты назвал стеклокерамическую плиту - индукционной.
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11k
Элитный тигр 6 часов назад
"У меня протерся ботинок. Я узнал об этом, зайдя в общественный туалет" (с)
Это чучело вообще свои кроссовки видело, или что на свалке нашло - то и одело??? Бомжи и то в более приличных кроссовках ходят...

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18k
BiZ 6 часов назад
единственная смешная

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