35 человек, у которых день явно не задался

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Думаете, это у вас неудачный день? Посмотрите и убедитесь: этим ребятам пришлось гораздо хуже!
"Я азиат. Сегодня я установил на телефон систему распознавания лица"
"Откройте глаза полностью".
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"То неловкое чувство, когда тигровая акула, которую ты снимал, выхватывает камеру и уплывает с ней"
"Мою дверь заклинило изнутри, и я вызвал ремонтника. Он сумел открыть дверь снаружи, вошел в дом и закрыл дверь изнутри. Его инструменты остались снаружи. Теперь мы оба в ловушке"
"Я просыпала на землю 50 тысяч мелких стеклянных бусин. Не спрашивайте, как я их собрала, но теперь сортирую их вручную"
"Эта фотография висит в доме моих родителей уже больше десяти лет. Только что я понял, что это не я"
"Отвела 12-летнего сына к врачу на аллергопробы. Оказалось, что аллергия у него примерно на все"
"Доброе утро всем, кто, как и я, спросонок наливает йогурт в чашку,перевернутую не тем концом"
"Ну почему кухоному ящику потребовалось свалиться ровно в тот момент, когда я любовался только что установленной новенькой индукционной плитой?"
"Я работаю в одной из крупнейших и богатейших компаний в сфере здравоохранения. Начальство долго тешило нас обещаниями очень классного и нужного подарка за хорошую работу. Нам подарили по пакету масок"
"Поставил новый монитор, радостно плюхнулся на стул, стул поехал, я не удержался и въехал в монитор головой. А у вас как проходит пятница?"
"Сложила мясо и овощи в аэрогриль, включила программу и ушла, предвкушая мясо к обеду. Увы, пообедать не получилось: я забыла включить прибор в розетку"
"Уронила банку консервированного тунца в раковину. Оцените совпадение размеров - и перспективы достать ее оттуда"
"Два часа шли к знаменитой местной пещере, надеясь посмотреть подземные красоты. Вот она, пещера"
"Сначала кто-то взрезал крышу моей машины, затем пошел дождь. Последовательность событий я понял вечером, когда вышел с работы, где меня задержали для полного счастья"
"Пока я красила волосы, перчатка порвалась на одном из пальцев. Но я увидела это только после того, как закончила наносить краску"
"Я снимал эту квартиру два года. Завтра я сдаю квартиру хозяевам и выезжаю. Сегодня во время финальной уборки я случайно разбил стекло духовки"
"Я сидела на диете, здорово похудела, сбросила две трети веса и больше не считаю себя толстухой. Но сиденье в туалете с этим не согласилось"
"В туалете на заправке повесили суперузкую экономичную бумагу. Увы, поздновато я это понял"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А чем, простите, он снимал акулу, если камера у акулы?
В Хакассии всей семьей попали на эту заразу на одном небольшом озере. Тоже сначала думали - мошка накусала какая-нибудь.
Кто-то самый умный остался без кроссовка))))
Это чучело вообще свои кроссовки видело, или что на свалке нашло - то и одело??? Бомжи и то в более приличных кроссовках ходят...