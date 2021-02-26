35 человек, у которых день явно не задался

Имеет ли отец право так общаться с ребенком

Эти золотые руки кое-кому пора бы оборвать!

Когда тебе поручили работу, а ты ее позорно провалил

Когда из ресторана хочется уйти, едва заглянув в меню

Мужская мода безумного года

22 примера, которые учат не радоваться раньше времени