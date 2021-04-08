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Бедолаги-неудачники, у которых что ни день, то сплошная черная полоса

Бедолаги-неудачники, у которых что ни день, то сплошная черная полоса (18 фото)

Автор:
08 апреля 2021 13:49
Сообщество : Юмор
Метки: не повезло   невезение   неудача   неудачник   прикол   смешно   
918
18
Иногда все валится из рук. День с самого утра начинается не так. Потом одна неудача цепляется за другую, превращаясь в сплошную черную полосу. Перед вами кадры от пользователей, которые поделились фотоисториями своего плохого дня.
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Метки: не повезло   невезение   неудача   неудачник   прикол   смешно   
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5  комментариев
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20k
Дмитрий 3 минуты назад
Большинство фото надуманных и не бывалых ситу%бин.
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36k
dima423 5 минут назад
Комментарий к фото
пля подумаешь...что упало у студента - упало на газетку) тем более большинство пончиков вообще даже не вывалилось из коробки)
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36k
dima423 7 минут назад
Комментарий к фото
а что такого с этой пленкой? сорвать ее секундное дело, уж полюбому гораздо проще чем было тому кто заматывал)))
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12k
Serg2001 23 минуты назад
Это как же нужно жать, чтобы такую гематому себе посадить?!! Первый раз такое наблюдаю.
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22
Саша Serg2001 8 минут назад
с подключением
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