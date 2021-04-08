Бедолаги-неудачники, у которых что ни день, то сплошная черная полоса

Иногда все валится из рук. День с самого утра начинается не так. Потом одна неудача цепляется за другую, превращаясь в сплошную черную полосу. Перед вами кадры от пользователей, которые поделились фотоисториями своего плохого дня.

0

1. Дома случайно хлопнули стеклянной дверью 0 Источник:

×

2. Доставка привезла новый телевизор 0 Источник:

3. Оставил ноутбук с детьми на 5 минут 0 Источник:

4. Парень нашел в еде сюрприз 0 Источник:

5. Приготовил хлеб, про который забыл 0 Источник:

6. Самосвал потерял часть во время движения 0 Источник:

7. Солнечный свет через окно прожег клавиатуру 0 Источник:

8. Готовить вечером, почти засыпая - плохая идея 0 Источник:

9. Крыша рухнула на авто 0 Источник:

10. Открыл свою новую мышку 0 Источник:

11. Утро начинается не с кофе 0 Источник:

12. Поужинали пиццей, блин 0 Источник:

13. Точно не его день 0 Источник:

14. Подскользнулся в душе 0 Источник:

15. Покатался на велосипеде 0 Источник:

16. Переусердствовал с жимом 0 Источник: