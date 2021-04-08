Бедолаги-неудачники, у которых что ни день, то сплошная черная полоса

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Иногда все валится из рук. День с самого утра начинается не так. Потом одна неудача цепляется за другую, превращаясь в сплошную черную полосу. Перед вами кадры от пользователей, которые поделились фотоисториями своего плохого дня.
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