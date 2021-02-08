22 примера, которые учат не радоваться раньше времени

"Берлин, 20 декабря 1924г. - "Адольф Гитлер, когда-то считавшийся полубогом реакционными экстремистами, условно-досрочно освобожден из крепости Ландсберг в Баварии, откуда он сразу же уехал на авто в Мюнхен. Сегодня он выглядел куда более опечаленным и поумневшим, чем когда он вместе с Людендорфом и другими радикальными эксремистами предстал перед мюнхенским судом по обвинению в заговоре с целью свержения правительства. Его поведение в заключении убедило власти, что ни его, ни его политической организации больше не следует бояться. Скорее всего, он будет жить тихой частной жизнью, вернувшись в Австрию, страну, где он родился".