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22 примера, которые учат не радоваться раньше времени

22 примера, которые учат не радоваться раньше времени (23 фото)

Автор:
08 февраля 2021 11:46
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   не говори гоп   не повезло   неожиданное поражение   неожиданный финал   последний шаг   смешно   
3404
23
Даже если вы уже в шаге от успеха, не спешите радоваться! Последний шаг еще может принести неприятные сюрпризы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   не говори гоп   не повезло   неожиданное поражение   неожиданный финал   последний шаг   смешно   
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9  комментариев
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4k
Bartello 2 часа назад
Хочешь насмешить бога - расскажи ему о своих планах.
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aalexey3 Полчаса назад
А что не так с компьютером? У меня почти такой-же на даче. Работает, дети в простые игрушки играют...
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4k
ишты Полчаса назад
Многовато ошибок - очевидно пост писался под сильным впечатлением от употребления алкоголя (понедельник, понимаю)... ""Программа по повышению грамотности в штате Мессисипи" - улыбнуло (+ за солидарность в безграмотности).
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4k
ayekaramba 49 минут назад
Автор, OBSOLETE - не значит "не в моде", это значит "технически/технологически устаревший", мода тут ни при чем.
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244
Лучший Друг Час назад
Гулящая?
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7k
DumDum Лучший Друг Полчаса назад
С авито.
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45k
noName 2 часа назад
Комментарий к фото
Красивая железяка!!!
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1k
Максим 2 часа назад
Вообще удивительно. Некоторые люди настолько зависимы от социальных сетей, что каждый свой шаг выкладывают и ждут реакции. Но это уже понятно, мы привыкли. Сейчас удручает следующая стадия, те не очень сообразительные люди, что не только следят за жизнью других людей, но и выкладывают посты, что бы расширить круг таких же умалишенных как сами.
Удивительное время!
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2k
Мистер Фикс Максим 2 часа назад
Я уже не удивляюсь
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