22 примера, которые учат не радоваться раньше времени

Даже если вы уже в шаге от успеха, не спешите радоваться! Последний шаг еще может принести неприятные сюрпризы.
"Привет, меня зовут Ахмед, и сегодня впервые меня не забрали на выборочный досмотр при регистрации на рейс в аэропорту....
... черт, меня забрали на досмотр, когда я уже садился в самолет".
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Спортсмен начал радоваться победе на секунду раньше, чем следовало, - и соперник тут же наказал его за самоуверенность
Точнее, 16 миллиардов минус одна фура
"Каждый год безопасно доставляем по назначению 16 миллиардов единиц товара".
Сталкер, преследовавший знаменитостей, позвонил в полицию и хвастливо зачявил: "Вы меня никогда не поймаете!"
Как раз после этого звонка мужчину выследели, арестовали и отправили в тюрьму.
Маленькое приключение в формате сториз
49 минут назад: "Вау! Я пробрался в кинотеатр без билета!"
7 минут назад: "Меня выперли из кинотеатра".
7 минут назад: "Меня выперли из кинотеатра".
26 октября 2016 года Хиллари Клинтон поздравила себя с днем рождения словами: "С днем рождения этого будущего президента!"
Через полторы недели, 8 ноября, на выборах победил Дональд Трамп.
Любовь как сон
7 дней назал: "Моя кукла лучше любой живой женщины!"
5 дней назад: "Моя кукла заразила меня мочеполовой инфекцией!"
5 дней назад: "Моя кукла заразила меня мочеполовой инфекцией!"
Статья в New York Times, 1924 год: "Тюрьма укротила Гитлера"
"Берлин, 20 декабря 1924г. - "Адольф Гитлер, когда-то считавшийся полубогом реакционными экстремистами, условно-досрочно освобожден из крепости Ландсберг в Баварии, откуда он сразу же уехал на авто в Мюнхен. Сегодня он выглядел куда более опечаленным и поумневшим, чем когда он вместе с Людендорфом и другими радикальными эксремистами предстал перед мюнхенским судом по обвинению в заговоре с целью свержения правительства. Его поведение в заключении убедило власти, что ни его, ни его политической организации больше не следует бояться. Скорее всего, он будет жить тихой частной жизнью, вернувшись в Австрию, страну, где он родился".
Популярную блогершу Кристин Грей, рассказавшую в блоге о прелестях жизни на Бали, нашли и депортировали за просроченную визу
За три часа до бейсбольного матча в Торонто на домашнем стадионе команды Toronto Blue Jay представитель команды объявил: "Несмотря на непогоду, матч состоится, поскольку у нашего стадиона есть крыша!"
За полчаса до матча болельщики получили новое сообщение: "Игра не состоится из-за повреждения крыши стадиона".
За полчаса до матча болельщики получили новое сообщение: "Игра не состоится из-за повреждения крыши стадиона".
Youtube-блогер, объявившая, что Бог и веганская диета излечили ее от рака, умерла... от рака
Июль 2020: по всей Чехии проходят праздники "прощания с пандемией"...
... сентябрь: "А вот и я! Что, не ждали?"
Джон Скриппс, маньяк, убивший трех туристов в Сингапуре, был пойман властями страны и приговорен к смертной казни
"Вы что, они не повесят меня, я же британец", - написал Скриппс за четыре дня до того, как его казнили в сингапурской тюрьме Чанги.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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