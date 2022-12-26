«Если не можете подарить на свадьбу детям хотя бы 500k рублей, зачем рожаете?!»: российская порноактриса обиделась на родителей из-за их скромного презента

Пять лет назад она завязала с этим «пикантным бизнесом». А недавно и вовсе решила остепениться и вышла замуж. И тут вышла заминка: Ангелина рассчитывала, что родители подарят ей солидные полмиллиона, а те взяли и вручили 80 тысяч. И экс-актриса не сдержалась: