«Если не можете подарить на свадьбу детям хотя бы 500k рублей, зачем рожаете?!»: российская порноактриса обиделась на родителей из-за их скромного презента

Теперь оправдывается, но без особого успеха.
Ангелина Дорошенкова, она же Ally Breelsen - в прошлом известная актриса фильмов для взрослых. Говоря проще - снималась в порно, и отдавалась этому делу задорно и с огоньком в глазах.
Пять лет назад она завязала с этим «пикантным бизнесом». А недавно и вовсе решила остепениться и вышла замуж. И тут вышла заминка: Ангелина рассчитывала, что родители подарят ей солидные полмиллиона, а те взяли и вручили 80 тысяч. И экс-актриса не сдержалась:
В общем, пожаловалась, что родители тратят деньги «на всякую ерунду» вместо того, чтобы отдавать честно заработанное своей единственной дочери.
Вот только подписчики таких заявлений не поняли. И посоветовали девушке научиться зарабатывать самой и перестать что-то требовать от уже немолодых родителей. Или как вариант - вернуться к прежней профессии.
Источник:
Источник:
- Родителям Екатеринбургской школы предложили сброситься на ремонт перед сносом здания
- Кэмерон Диаз призналась, что в 90-х годах перевозила запрещённые вещества в Марокко
- Секреты организатора свадеб для очень богатых
- Обида по-махачкалински: инвалид выиграла суд у водоканала, но в ответку ей прилетел штраф
- Девушка решила повторить фото своего отца, чтобы показать, насколько они похожи
Это пост о требованиях современных "миленниумов".
В своё время калымил съёмками свадеб - и заметил, как растут требования детей к подаркам родителей.
Господа молодёжь! Вас до 18 лет кормили, до 23-25 лет - учили. Не пора ли задуматься?
Нам тоже пожить хочется.