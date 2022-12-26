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«Если не можете подарить на свадьбу детям хотя бы 500k рублей, зачем рожаете?!»: российская порноактриса обиделась на родителей из-за их скромного презента

«Если не можете подарить на свадьбу детям хотя бы 500k рублей, зачем рожаете?!»: российская порноактриса обиделась на родителей из-за их скромного презента

Автор:
26 декабря 2022 18:37
Сообщество : Жить в России
Метки: актриса   деньги   обида   подарок   родители   свадьба   
3669
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Теперь оправдывается, но без особого успеха.

Ангелина Дорошенкова, она же Ally Breelsen - в прошлом известная актриса фильмов для взрослых. Говоря проще - снималась в порно, и отдавалась этому делу задорно и с огоньком в глазах.

Пять лет назад она завязала с этим «пикантным бизнесом». А недавно и вовсе решила остепениться и вышла замуж. И тут вышла заминка: Ангелина рассчитывала, что родители подарят ей солидные полмиллиона, а те взяли и вручили 80 тысяч. И экс-актриса не сдержалась:

В общем, пожаловалась, что родители тратят деньги «на всякую ерунду» вместо того, чтобы отдавать честно заработанное своей единственной дочери.

Вот только подписчики таких заявлений не поняли. И посоветовали девушке научиться зарабатывать самой и перестать что-то требовать от уже немолодых родителей. Или как вариант - вернуться к прежней профессии.

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Метки: актриса   деньги   обида   подарок   родители   свадьба   
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29  комментариев
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4k
Peter Griffin Час назад
Оказывается,получать в голову вредно не только для боксёров.
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47k
Элек Мек 54 секунды назад
фигня,заработаешь.
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13k
VM Varga 7 минут назад
Я вполне могу подарить детям на свадьбу 500к. Но я не стану этого делать...
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31k
Teodor 9 минут назад
С профессией завязала, но шлюхой быть не перестала...
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1k
Aleksei 9 минут назад
мд-аа..родителям и так позор на оставшуюся жизнь- б@#д.ь воспитали, так она ещё и не благодарная б@#д.ь.
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156
Мaximus 13 минут назад
Плохая актриса, огонька и задора в глазах не видно, всё молоками залито.
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943
Просто прохожий 15 минут назад
Вообще ничего не надо дарить б..дям, не девочка, уже и свадьбу не стоит делать. Сколько позора принесла родителям(хотя родители виноваты на 100%). Пусть благодарит судьбу, что муж появился(хоть и долбо_и_оп). Ну теперь будет строить из себя порядочную женщину, и гневно осуждать пороки.
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108
Вася Васильев 18 минут назад
Не может насосать себе жалкие 0,5 миллиона? И зачем её рожали тогда?
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12k
geminisf 21 минуту назад
Соси больше и помогай родителям. Что ты за б.л.я.д.ь если не можешь насосать на свадьбу?
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3k
Могвай Полчаса назад
Хрен с ее профессией. Я не совсем понял, почему родители, люди в возрасте, которые тебя, п...да тупая родили, дали какое то образование и до тех пор пока ты не пошла зарабатывать единственным, что заинтересовало работодателя, содержали, до конца жизни должны тебя спонсировать? У нормальных людей как то наоборот бывает. Хотя раздрюченную астрономическую единицу поглощающую все до чего может дотянуться, назвать нормальной язык не поворачивается.
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6k
Джейсон Вурхиз 39 минут назад
В принципе вина родителей присутствует. Вырастили шалаву во всех аспектах. Как и по поведению так и по содержанию.
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10k
Просто Царь 41 минуту назад
Девчуля не насосала.. ай ай..
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2k
evzhur 42 минуты назад
Мне после 18, как в вуз поступил, родители ни копейки не дали и я своих детей не балую, только на день рождения скромный подарок и все. У меня вообще не укладывается в голове как можно в 20 лет взять денег у родителей. Это каким надо быть уе..м? Я в 20 лет любил на свои пивка выпить и девушке подарочек купить (учился на отлично, подрабатывал репетитором). Но если бы я взял деньги у родителей, то получается, что я буду развлекаться на деньги, за которые моя мама на работе горбатится. Это глубоко мерзко. Единственное допустимо взять в долг или на лечение при нетрудоспособности, но не на еду и развлечения.
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2k
crownanniversury 44 минуты назад
Такой...хммм,дочуркой остаётся только гордиться.Позорище, ещё варежку открывает..
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388k
Алексей 49 минут назад
значит Куевая порноактриса раз п.и.з.д.о.й. не смогла заработать и клянчит деньги у родителей.для меня она бы уже давно умерла раз такую профессию выбрала
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4k
Tuskub Час назад
...ну коли дочь - "бл#ь" - это еще пол беды, но вот что она еще и меркантильная "бл#ь" и родителей на деньги пытается "крутитить" - это уже занавес. Соболезную родителям....
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25k
Matrosskin Час назад
Вот так - рвала-рвала жоппу, и вся в кредитах.
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63k
doker Час назад
Да пост не об порноактрисе...

Это пост о требованиях современных "миленниумов".

В своё время калымил съёмками свадеб - и заметил, как растут требования детей к подаркам родителей.

Господа молодёжь! Вас до 18 лет кормили, до 23-25 лет - учили. Не пора ли задуматься?

Нам тоже пожить хочется.
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12k
Мистер Фикс Час назад
Сука
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40k
Сергей Час назад
Какие то "чудаки" на них ещё и женятся!
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4k
Трям Час назад
Шлюха не только по профессии, но и по мышлению!
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